https://ria.ru/20211027/solntsev-1756542980.html

Гоген Солнцев женился на дочери Терешкович

Гоген Солнцев женился на дочери Терешкович - РИА Новости, 27.10.2021

Гоген Солнцев женился на дочери Терешкович

Гоген Солнцев женился на дочери бывшей жены Екатерины Терешкович. Кадрами со свадьбы он поделился в своем Instagram. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:06

2021-10-27T18:06

2021-10-27T18:06

шоубиз

знаменитости

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Гоген Солнцев женился на дочери бывшей жены Екатерины Терешкович. Кадрами со свадьбы он поделился в своем Instagram.На Полине было воздушное розовое платье с открытыми плечами. Гоген выбрал для торжественного мероприятия классический белый пиджак.На церемонии бракосочетания присутствовало около 15 человек. Эпатажный шоумен в этот раз решил не устраивать скандалов: роспись прошла спокойно и скромно.Меньше месяца назад Солнцев развелся с пенсионеркой Терешкович после череды публичных конфликтов. Сразу же после расторжения брака шоумен заявил, что готов к новым отношениям.

https://ria.ru/20211013/tereshkovich-1754230479.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости