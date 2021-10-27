https://ria.ru/20211027/solntsev-1756542980.html
Гоген Солнцев женился на дочери Терешкович
Гоген Солнцев женился на дочери Терешкович - РИА Новости, 27.10.2021
Гоген Солнцев женился на дочери Терешкович
Гоген Солнцев женился на дочери бывшей жены Екатерины Терешкович. Кадрами со свадьбы он поделился в своем Instagram. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:06
2021-10-27T18:06
2021-10-27T18:06
шоубиз
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Гоген Солнцев женился на дочери бывшей жены Екатерины Терешкович. Кадрами со свадьбы он поделился в своем Instagram.На Полине было воздушное розовое платье с открытыми плечами. Гоген выбрал для торжественного мероприятия классический белый пиджак.На церемонии бракосочетания присутствовало около 15 человек. Эпатажный шоумен в этот раз решил не устраивать скандалов: роспись прошла спокойно и скромно.Меньше месяца назад Солнцев развелся с пенсионеркой Терешкович после череды публичных конфликтов. Сразу же после расторжения брака шоумен заявил, что готов к новым отношениям.
https://ria.ru/20211013/tereshkovich-1754230479.html
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знаменитости
Гоген Солнцев женился на дочери Терешкович
Гоген Солнцев женился на дочери бывшей жены Терешкович