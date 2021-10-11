Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович
Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович и начал поиски новой пассии
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович. Об этом он сообщил в Instagram, разместив фотографию свидетельства о расторжении брака.
"Вот и все. Я желаю своей бывшей супруге счастья в личной жизни и в качестве подарка дарю ей на пожизненное пользование свою красивую фамилию!" – написал шоумен.
Он отметил, что уже готов к новым отношениям. Будущая избранница должна быть воспитанной, верной, непьющей, не имеющей материальных и морально-нравственных проблем. Гоген отметил, что ему подойдет возлюбленная любого возраста, а также не исключил наличие у новой пассии детей.
Развод эпатажной пары происходил со скандалом. Так, Терешкович неожиданно для экс-супруга пошла рассказывать об их отношениях на один из федеральных каналов.
"Никак я не мог ожидать от этого клоуна Пеннивайза то, что она совершила. Я в таком шоке, что у меня попросту началась глубокая депрессия и апатия... Не хочу никого видеть, никого слышать, лежу и плачу второй день... Предают даже самые близкие", – делился Солнцев.
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