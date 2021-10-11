https://ria.ru/20211011/solntsev-1754052250.html

Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович

Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович - РИА Новости, 11.10.2021

Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович

Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович. Об этом он сообщил в Instagram, разместив фотографию свидетельства о расторжении брака. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:05

2021-10-11T17:05

2021-10-11T17:05

шоубиз

татьяна лазарева

михаил шац

instagram

развод

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович. Об этом он сообщил в Instagram, разместив фотографию свидетельства о расторжении брака.Он отметил, что уже готов к новым отношениям. Будущая избранница должна быть воспитанной, верной, непьющей, не имеющей материальных и морально-нравственных проблем. Гоген отметил, что ему подойдет возлюбленная любого возраста, а также не исключил наличие у новой пассии детей.Развод эпатажной пары происходил со скандалом. Так, Терешкович неожиданно для экс-супруга пошла рассказывать об их отношениях на один из федеральных каналов.Ранее Татьяна Лазарева рассказала о причинах своего развода с Михаилом Шацем.

https://ria.ru/20211006/bondarenko-1753136289.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна лазарева, михаил шац, instagram, развод