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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211011/solntsev-1754052250.html
Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович
Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович - РИА Новости, 11.10.2021
Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович
Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович. Об этом он сообщил в Instagram, разместив фотографию свидетельства о расторжении брака. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:05
2021-10-11T17:05
шоубиз
татьяна лазарева
михаил шац
instagram
развод
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович. Об этом он сообщил в Instagram, разместив фотографию свидетельства о расторжении брака.Он отметил, что уже готов к новым отношениям. Будущая избранница должна быть воспитанной, верной, непьющей, не имеющей материальных и морально-нравственных проблем. Гоген отметил, что ему подойдет возлюбленная любого возраста, а также не исключил наличие у новой пассии детей.Развод эпатажной пары происходил со скандалом. Так, Терешкович неожиданно для экс-супруга пошла рассказывать об их отношениях на один из федеральных каналов.Ранее Татьяна Лазарева рассказала о причинах своего развода с Михаилом Шацем.
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татьяна лазарева, михаил шац, instagram, развод
17:05 11.10.2021
 
Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович

Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович и начал поиски новой пассии

© Фото : @solntcev/InstagramГоген Солнцев
Гоген Солнцев - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : @solntcev/Instagram
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович. Об этом он сообщил в Instagram, разместив фотографию свидетельства о расторжении брака.

"Вот и все. Я желаю своей бывшей супруге счастья в личной жизни и в качестве подарка дарю ей на пожизненное пользование свою красивую фамилию!" – написал шоумен.

Он отметил, что уже готов к новым отношениям. Будущая избранница должна быть воспитанной, верной, непьющей, не имеющей материальных и морально-нравственных проблем. Гоген отметил, что ему подойдет возлюбленная любого возраста, а также не исключил наличие у новой пассии детей.
Развод эпатажной пары происходил со скандалом. Так, Терешкович неожиданно для экс-супруга пошла рассказывать об их отношениях на один из федеральных каналов.

"Никак я не мог ожидать от этого клоуна Пеннивайза то, что она совершила. Я в таком шоке, что у меня попросту началась глубокая депрессия и апатия... Не хочу никого видеть, никого слышать, лежу и плачу второй день... Предают даже самые близкие", – делился Солнцев.

Ранее Татьяна Лазарева рассказала о причинах своего развода с Михаилом Шацем.
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6 октября, 01:02Шоубиз
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ШоубизТатьяна ЛазареваМихаил ШацInstagramРазвод
 
 
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