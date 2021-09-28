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Шоубиз
https://ria.ru/20210928/lazareva-1752176053.html
Лазарева назвала причину развода с Шацем
Лазарева назвала причину развода с Шацем - РИА Новости, 28.09.2021
Лазарева назвала причину развода с Шацем
Татьяна Лазарева на You-Tube-канале Lazarevatut призналась, что долгое время принимает антидепрессанты. Они в свое время повлияли на развод с мужем Михаилом... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:12
2021-09-28T15:12
шоубиз
татьяна лазарева
михаил шац
здоровье
знаменитости
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Татьяна Лазарева на You-Tube-канале Lazarevatut призналась, что долгое время принимает антидепрессанты. Они в свое время повлияли на развод с мужем Михаилом Шацем.Ведущая отметила, что Шац тоже переживал тяжелые психологические эпизоды.Она выразила сожаление, что общего лекарства для лечения этого расстройства нет.Татьяна и Михаил воспитывают двух дочерей – Софью и Антонину. У Лазаревой также есть сын от предыдущих отношений.
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татьяна лазарева, михаил шац, здоровье, знаменитости
15:12 28.09.2021
 
Лазарева назвала причину развода с Шацем

Татьяна Лазарева рассказала об антидепрессантах и их влиянии на развод с Михаилом Шацем

© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"Татьяна Лазарева на премьере мюзикла "День влюбленных"
Татьяна Лазарева на премьере мюзикла День влюбленных
© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Татьяна Лазарева на You-Tube-канале Lazarevatut призналась, что долгое время принимает антидепрессанты. Они в свое время повлияли на развод с мужем Михаилом Шацем.

"Я принимала и принимаю антидепрессанты, совсем небольшую дозу, потому что у меня совершенно скачкообразные всегда были настроения. Сейчас я уже поспокойнее, я поработала над собой и могу по крайней мере это отслеживать. Но раньше, как только я начинала пить таблетки, все было хорошо, через несколько месяцев прекращаешь – и разводишься с мужем", – сказала Лазарева.

Ведущая отметила, что Шац тоже переживал тяжелые психологические эпизоды.

"Ужасно мучаешься, когда рядом с тобой человек, который проходит депрессию. Я просто помню Мишу, мужа моего, в свое время, когда нас с телевидения поперли, он был в реальной депрессии. Все, что я ему не говорила, – он не слышал", – рассказала Татьяна.

Она выразила сожаление, что общего лекарства для лечения этого расстройства нет.
Татьяна и Михаил воспитывают двух дочерей – Софью и Антонину. У Лазаревой также есть сын от предыдущих отношений.
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