Лазарева назвала причину развода с Шацем

"Я принимала и принимаю антидепрессанты, совсем небольшую дозу, потому что у меня совершенно скачкообразные всегда были настроения. Сейчас я уже поспокойнее, я поработала над собой и могу по крайней мере это отслеживать. Но раньше, как только я начинала пить таблетки, все было хорошо, через несколько месяцев прекращаешь – и разводишься с мужем", – сказала Лазарева.