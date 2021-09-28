Лазарева назвала причину развода с Шацем
Татьяна Лазарева рассказала об антидепрессантах и их влиянии на развод с Михаилом Шацем
© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"Татьяна Лазарева на премьере мюзикла "День влюбленных"
© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Татьяна Лазарева на You-Tube-канале Lazarevatut призналась, что долгое время принимает антидепрессанты. Они в свое время повлияли на развод с мужем Михаилом Шацем.
"Я принимала и принимаю антидепрессанты, совсем небольшую дозу, потому что у меня совершенно скачкообразные всегда были настроения. Сейчас я уже поспокойнее, я поработала над собой и могу по крайней мере это отслеживать. Но раньше, как только я начинала пить таблетки, все было хорошо, через несколько месяцев прекращаешь – и разводишься с мужем", – сказала Лазарева.
Ведущая отметила, что Шац тоже переживал тяжелые психологические эпизоды.
"Ужасно мучаешься, когда рядом с тобой человек, который проходит депрессию. Я просто помню Мишу, мужа моего, в свое время, когда нас с телевидения поперли, он был в реальной депрессии. Все, что я ему не говорила, – он не слышал", – рассказала Татьяна.
Она выразила сожаление, что общего лекарства для лечения этого расстройства нет.
Татьяна и Михаил воспитывают двух дочерей – Софью и Антонину. У Лазаревой также есть сын от предыдущих отношений.