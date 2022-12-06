https://ria.ru/20221206/sobaki-1836766809.html

В ГД раскритиковали идею об отправке бездомных собак в зону спецоперации

В ГД раскритиковали идею об отправке бездомных собак в зону спецоперации - РИА Новости, 06.12.2022

В ГД раскритиковали идею об отправке бездомных собак в зону спецоперации

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя идею орловского депутата от КПРФ направить бездомных собак в зону спецоперации,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:26

2022-12-06T18:26

2022-12-06T18:26

специальная военная операция на украине

владимир бурматов

саратовская область

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя идею орловского депутата от КПРФ направить бездомных собак в зону спецоперации, заявил РИА Новости, что предложение является изуверством и лишено всякого смысла.Издание Орелtimes 2 декабря сообщило, что орловский депутат от фракции КПРФ Виктор Макаров предложил направлять бездомных собак для участия в спецоперации, чтобы подрывать танки, но "креативный подход Макарова не вызвал энтузиазма ни у соратников по идеологии, но и у представителей других партий". С подобным предложением во вторник выступил председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, предложив отправить бродячих собак на украинские позиции."Я считаю, что это заявление депутата-коммуниста, оно лишено всякого смысла и всякой логики... Никто, с моей точки зрения, неизбежно такое не поддержит, потому что это выглядит, как какое-то изуверство", - сказал Бурматов.По словам парламентария, заявление депутата-коммуниста является непрофессиональным с точки зрения народного избранника. Бурматов предложил Макарову сосредоточиться на проблемах избирателей, а не на "подобных инициативах".

https://ria.ru/20221108/sobaki-1829868098.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир бурматов, саратовская область, госдума рф, кпрф