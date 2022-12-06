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В ГД раскритиковали идею об отправке бездомных собак в зону спецоперации - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/sobaki-1836766809.html
В ГД раскритиковали идею об отправке бездомных собак в зону спецоперации
В ГД раскритиковали идею об отправке бездомных собак в зону спецоперации - РИА Новости, 06.12.2022
В ГД раскритиковали идею об отправке бездомных собак в зону спецоперации
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя идею орловского депутата от КПРФ направить бездомных собак в зону спецоперации,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:26
2022-12-06T18:26
специальная военная операция на украине
владимир бурматов
саратовская область
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя идею орловского депутата от КПРФ направить бездомных собак в зону спецоперации, заявил РИА Новости, что предложение является изуверством и лишено всякого смысла.Издание Орелtimes 2 декабря сообщило, что орловский депутат от фракции КПРФ Виктор Макаров предложил направлять бездомных собак для участия в спецоперации, чтобы подрывать танки, но "креативный подход Макарова не вызвал энтузиазма ни у соратников по идеологии, но и у представителей других партий". С подобным предложением во вторник выступил председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, предложив отправить бродячих собак на украинские позиции."Я считаю, что это заявление депутата-коммуниста, оно лишено всякого смысла и всякой логики... Никто, с моей точки зрения, неизбежно такое не поддержит, потому что это выглядит, как какое-то изуверство", - сказал Бурматов.По словам парламентария, заявление депутата-коммуниста является непрофессиональным с точки зрения народного избранника. Бурматов предложил Макарову сосредоточиться на проблемах избирателей, а не на "подобных инициативах".
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владимир бурматов, саратовская область, госдума рф, кпрф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Бурматов, Саратовская область, Госдума РФ, КПРФ
18:26 06.12.2022
 
В ГД раскритиковали идею об отправке бездомных собак в зону спецоперации

Депутат Бурматов назвал идею об отправке бездомных собак в зону спецоперации изуверством

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБездомная собака в мусорном контейнере
Бездомная собака в мусорном контейнере - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бездомная собака в мусорном контейнере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя идею орловского депутата от КПРФ направить бездомных собак в зону спецоперации, заявил РИА Новости, что предложение является изуверством и лишено всякого смысла.
Издание Орелtimes 2 декабря сообщило, что орловский депутат от фракции КПРФ Виктор Макаров предложил направлять бездомных собак для участия в спецоперации, чтобы подрывать танки, но "креативный подход Макарова не вызвал энтузиазма ни у соратников по идеологии, но и у представителей других партий". С подобным предложением во вторник выступил председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, предложив отправить бродячих собак на украинские позиции.
"Я считаю, что это заявление депутата-коммуниста, оно лишено всякого смысла и всякой логики... Никто, с моей точки зрения, неизбежно такое не поддержит, потому что это выглядит, как какое-то изуверство", - сказал Бурматов.
По словам парламентария, заявление депутата-коммуниста является непрофессиональным с точки зрения народного избранника. Бурматов предложил Макарову сосредоточиться на проблемах избирателей, а не на "подобных инициативах".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир БурматовСаратовская областьГосдума РФКПРФ
 
 
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