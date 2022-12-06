https://ria.ru/20221206/sobaki-1836585703.html
В Амурской области стая собак набросилась на девочку
В Амурской области стая собак набросилась на девочку - РИА Новости, 06.12.2022
В Амурской области стая собак набросилась на девочку
Стая из 10 собак покусала 8-летнюю девочку в городе Тында Амурской области, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:57
2022-12-06T10:57
2022-12-06T10:57
происшествия
амурская область
тында
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 дек – РИА Новости. Стая из 10 собак покусала 8-летнюю девочку в городе Тында Амурской области, сообщила региональная прокуратура.Около 10 собак в районе дома 9 по улице Московских строителей напали на ребенка днём во вторник и покусали руку, уточнили в прокуратуре. Первую помощь пострадавшей оказал проезжавший мимо автомобилист, который отогнал собак и отвез ребенка домой, отмечают в соцсетях.Работники прокуратуры встретились с родителями девочки, в их интересах будет направлен иск к органам местного самоуправления о компенсации причиненного вреда."Тындинская городская прокуратура проводит проверку по факту нападения безнадзорных собак на несовершеннолетнюю, выясняются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.По итогам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, амурская область, тында
Происшествия, Амурская область, Тында
В Амурской области стая собак набросилась на девочку
Стая из десяти бездомных собак покусала восьмилетнюю девочку в Тынде
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 дек – РИА Новости.
Стая из 10 собак покусала 8-летнюю девочку в городе Тында Амурской области, сообщила
региональная прокуратура.
Около 10 собак в районе дома 9 по улице Московских строителей напали на ребенка днём во вторник и покусали руку, уточнили в прокуратуре. Первую помощь пострадавшей оказал проезжавший мимо автомобилист, который отогнал собак и отвез ребенка домой, отмечают в соцсетях.
Работники прокуратуры встретились с родителями девочки, в их интересах будет направлен иск к органам местного самоуправления о компенсации причиненного вреда.
"Тындинская городская прокуратура проводит проверку по факту нападения безнадзорных собак на несовершеннолетнюю, выясняются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
По итогам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.