https://ria.ru/20221206/sobaki-1836585703.html

В Амурской области стая собак набросилась на девочку

В Амурской области стая собак набросилась на девочку - РИА Новости, 06.12.2022

В Амурской области стая собак набросилась на девочку

Стая из 10 собак покусала 8-летнюю девочку в городе Тында Амурской области, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:57

2022-12-06T10:57

2022-12-06T10:57

происшествия

амурская область

тында

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 дек – РИА Новости. Стая из 10 собак покусала 8-летнюю девочку в городе Тында Амурской области, сообщила региональная прокуратура.Около 10 собак в районе дома 9 по улице Московских строителей напали на ребенка днём во вторник и покусали руку, уточнили в прокуратуре. Первую помощь пострадавшей оказал проезжавший мимо автомобилист, который отогнал собак и отвез ребенка домой, отмечают в соцсетях.Работники прокуратуры встретились с родителями девочки, в их интересах будет направлен иск к органам местного самоуправления о компенсации причиненного вреда."Тындинская городская прокуратура проводит проверку по факту нападения безнадзорных собак на несовершеннолетнюю, выясняются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.По итогам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.

https://ria.ru/20221017/sobaka-1824616078.html

амурская область

тында

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область, тында