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В Амурской области стая собак набросилась на девочку - РИА Новости, 06.12.2022
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В Амурской области стая собак набросилась на девочку
В Амурской области стая собак набросилась на девочку - РИА Новости, 06.12.2022
В Амурской области стая собак набросилась на девочку
Стая из 10 собак покусала 8-летнюю девочку в городе Тында Амурской области, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:57
2022-12-06T10:57
происшествия
амурская область
тында
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 дек – РИА Новости. Стая из 10 собак покусала 8-летнюю девочку в городе Тында Амурской области, сообщила региональная прокуратура.Около 10 собак в районе дома 9 по улице Московских строителей напали на ребенка днём во вторник и покусали руку, уточнили в прокуратуре. Первую помощь пострадавшей оказал проезжавший мимо автомобилист, который отогнал собак и отвез ребенка домой, отмечают в соцсетях.Работники прокуратуры встретились с родителями девочки, в их интересах будет направлен иск к органам местного самоуправления о компенсации причиненного вреда."Тындинская городская прокуратура проводит проверку по факту нападения безнадзорных собак на несовершеннолетнюю, выясняются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.По итогам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.
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происшествия, амурская область, тында
Происшествия, Амурская область, Тында
10:57 06.12.2022
 
В Амурской области стая собак набросилась на девочку

Стая из десяти бездомных собак покусала восьмилетнюю девочку в Тынде

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомные собаки . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 дек – РИА Новости. Стая из 10 собак покусала 8-летнюю девочку в городе Тында Амурской области, сообщила региональная прокуратура.
Около 10 собак в районе дома 9 по улице Московских строителей напали на ребенка днём во вторник и покусали руку, уточнили в прокуратуре. Первую помощь пострадавшей оказал проезжавший мимо автомобилист, который отогнал собак и отвез ребенка домой, отмечают в соцсетях.
Работники прокуратуры встретились с родителями девочки, в их интересах будет направлен иск к органам местного самоуправления о компенсации причиненного вреда.
"Тындинская городская прокуратура проводит проверку по факту нападения безнадзорных собак на несовершеннолетнюю, выясняются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
По итогам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.
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ПроисшествияАмурская областьТында
 
 
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