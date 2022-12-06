https://ria.ru/20221206/si-1836650669.html

Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию 7-9 декабря

Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию 7-9 декабря - РИА Новости, 06.12.2022

Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию 7-9 декабря

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию 7-9 декабря, передает саудовское госагентство SPA. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:49

2022-12-06T13:49

2022-12-06T14:04

в мире

си цзиньпин

саудовская аравия

китай

салман бен абдель азиз аль сауд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:154:2799:1728_1920x0_80_0_0_44085a19301014e722e4616892531510.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию 7-9 декабря, передает саудовское госагентство SPA."По любезному приглашению хранителя двух святынь (саудовского короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда - ред.) председатель Китайской Народной Республики совершит официальный визит в Королевство Саудовская Аравия с 7 по 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении агентства.Сообщается, что в ходе этого визита пройдет саудовско-китайский саммит под председательством лидеров двух стран.

https://ria.ru/20221206/vizit-1836522241.html

саудовская аравия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, си цзиньпин, саудовская аравия, китай, салман бен абдель азиз аль сауд