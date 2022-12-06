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Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию 7-9 декабря - РИА Новости, 06.12.2022
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Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию 7-9 декабря
Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию 7-9 декабря - РИА Новости, 06.12.2022
Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию 7-9 декабря
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию 7-9 декабря, передает саудовское госагентство SPA. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:49
2022-12-06T14:04
в мире
си цзиньпин
саудовская аравия
китай
салман бен абдель азиз аль сауд
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию 7-9 декабря, передает саудовское госагентство SPA."По любезному приглашению хранителя двух святынь (саудовского короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда - ред.) председатель Китайской Народной Республики совершит официальный визит в Королевство Саудовская Аравия с 7 по 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении агентства.Сообщается, что в ходе этого визита пройдет саудовско-китайский саммит под председательством лидеров двух стран.
https://ria.ru/20221206/vizit-1836522241.html
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в мире, си цзиньпин, саудовская аравия, китай, салман бен абдель азиз аль сауд
В мире, Си Цзиньпин, Саудовская Аравия, Китай, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
13:49 06.12.2022 (обновлено: 14:04 06.12.2022)
 
Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию 7-9 декабря

Саудовская Аравия сообщила о подготовке визита главы КНР Си Цзиньпина с 7 по 9 декабря

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию 7-9 декабря, передает саудовское госагентство SPA.
"По любезному приглашению хранителя двух святынь (саудовского короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда - ред.) председатель Китайской Народной Республики совершит официальный визит в Королевство Саудовская Аравия с 7 по 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении агентства.
Сообщается, что в ходе этого визита пройдет саудовско-китайский саммит под председательством лидеров двух стран.
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В миреСи ЦзиньпинСаудовская АравияКитайСалман бен Абдель Азиз Аль Сауд
 
 
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