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Позиция Сербии по санкциям против России не изменится, заявил Вучич - РИА Новости, 06.12.2022
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Позиция Сербии по санкциям против России не изменится, заявил Вучич
Позиция Сербии по санкциям против России не изменится, заявил Вучич - РИА Новости, 06.12.2022
Позиция Сербии по санкциям против России не изменится, заявил Вучич
Декларация по итогам саммита ЕС – Западные Балканы в Албании, которая указывает на необходимость всем участникам поддержать санкции в отношении России, не... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:19
2022-12-06T20:22
в мире
александр вучич
андрей пленкович
сербия
россия
белград (город)
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нато
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БЕЛГРАД, 6 дек - РИА Новости. Декларация по итогам саммита ЕС – Западные Балканы в Албании, которая указывает на необходимость всем участникам поддержать санкции в отношении России, не изменит позиции Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил ранее на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Тиране, что участники подпишут декларацию с обязательством согласовать внешнюю политику с ЕС и Сербия как страна-кандидат, также должна это сделать.Вучич накануне также высказал ожидания, что санкции в отношении РФ, которые не поддерживает Белград, станут одной из главных тем форума. Перед началом заседания во вторник в Тиране он ответил на критику близости Белграда и Москвы, указав, что Сербия является независимым государством на пути в ЕС."Единственная страна, которая не согласовалась с политикой санкций – республика Сербия. И пусть вам не врут, что есть какая-то другая, ее нет. Я не могу отвечать за эту декларацию, потому что не я ее писал. Но мы не имеем ничего против, чтобы они записали тот факт, что мы не согласовались по санкциям и не ввели их", - заявил Вучич на брифинге после заседания.По его словам отказ Белграда от санкций является данностью, на упоминания об этом нельзя сердиться."Я сказал, что это отношение к санкциям прежде всего - отношение к нам, сербам и гражданам Сербии. Напомнил, что РФ ввела санкции по отношению к Сербии (в составе Югославии) в 1992 году, а Сербия не ввела их против России. Это вопрос уважения к нам, к тому, через что мы прошли девять лет под санкциями, и видели, что они не приносят ничего хорошего народу, и мы не будем участвовать в этой политике", - подчеркнул сербский лидер.Он также указал, что сейчас говорят о разрушении энергетической инфраструктуры Украины, и напомнил, что НАТО разрушала энергетическую инфраструктуру Сербии в 1999 году.
https://ria.ru/20221206/sanktsii-1836729606.html
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в мире, александр вучич, андрей пленкович, сербия, россия, белград (город), евросоюз, нато, санкции в отношении россии
В мире, Александр Вучич, Андрей Пленкович, Сербия, Россия, Белград (город), Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России
20:19 06.12.2022 (обновлено: 20:22 06.12.2022)
 
Позиция Сербии по санкциям против России не изменится, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич: декларация о санкциях против России не изменит позицию республики

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 дек - РИА Новости. Декларация по итогам саммита ЕС – Западные Балканы в Албании, которая указывает на необходимость всем участникам поддержать санкции в отношении России, не изменит позиции Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил ранее на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Тиране, что участники подпишут декларацию с обязательством согласовать внешнюю политику с ЕС и Сербия как страна-кандидат, также должна это сделать.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
16:58
Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России
Вучич накануне также высказал ожидания, что санкции в отношении РФ, которые не поддерживает Белград, станут одной из главных тем форума. Перед началом заседания во вторник в Тиране он ответил на критику близости Белграда и Москвы, указав, что Сербия является независимым государством на пути в ЕС.
"Единственная страна, которая не согласовалась с политикой санкций – республика Сербия. И пусть вам не врут, что есть какая-то другая, ее нет. Я не могу отвечать за эту декларацию, потому что не я ее писал. Но мы не имеем ничего против, чтобы они записали тот факт, что мы не согласовались по санкциям и не ввели их", - заявил Вучич на брифинге после заседания.
По его словам отказ Белграда от санкций является данностью, на упоминания об этом нельзя сердиться.
"Я сказал, что это отношение к санкциям прежде всего - отношение к нам, сербам и гражданам Сербии. Напомнил, что РФ ввела санкции по отношению к Сербии (в составе Югославии) в 1992 году, а Сербия не ввела их против России. Это вопрос уважения к нам, к тому, через что мы прошли девять лет под санкциями, и видели, что они не приносят ничего хорошего народу, и мы не будем участвовать в этой политике", - подчеркнул сербский лидер.
Он также указал, что сейчас говорят о разрушении энергетической инфраструктуры Украины, и напомнил, что НАТО разрушала энергетическую инфраструктуру Сербии в 1999 году.
Митинг в поддержку России в Белграде - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 08:00
В Сербии "русская партия" уже торжествует над НАТО
 
В миреАлександр ВучичАндрей ПленковичСербияРоссияБелград (город)ЕвросоюзНАТОСанкции в отношении России
 
 
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