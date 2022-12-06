https://ria.ru/20221206/rossiya-1836585509.html

Россия может стать инициатором реформы международного права, заявили в СФ

Россия может стать инициатором реформы международного права, заявили в СФ - РИА Новости, 06.12.2022

Россия может стать инициатором реформы международного права, заявили в СФ

Россия могла бы принять на себя миссию инициатора реформы международного права, чтобы обеспечить верховенство именно международного права, а не западного... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:57

2022-12-06T10:57

2022-12-06T11:11

константин косачев

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия могла бы принять на себя миссию инициатора реформы международного права, чтобы обеспечить верховенство именно международного права, а не западного "порядка, основанного на правилах", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, выступая на восьмом форуме "Примаковские чтения"."Безопасность нужно рассматривать шире, чем военная безопасность", - сказал политик.Он подчеркнул, что именно верховенство международного права вместо западного порядка, основанного на правилах, может обеспечить реальную безопасность нашей стране и другим государствам.По его мнению, это может быть тяжелейшая работа, но никто не мешает нам взять на себя роль медиатора ожиданий всего мира от того, каким образом будет обеспечена безопасность.По мнению законодателя, при определении принципов международного права должны быть прописаны критерии отличия вмешательства от гуманитарной интервенции, отличие террористических действий от национальных освободительных движений, а также всего того, что связано с кибербезопасностью.Говоря об экономической сфере, сенатор отметил, что без укрепления демократических основ мировой экономики все будут под угрозой санкций сильных держав. "Это значит – глобальные механизмы. Внедрение принципов справедливости, создание страхованных механизмов против произвола сильных мира сего", - сказал политик.Одновременно, по его словам, нужна перестройка внешнеэкономической деятельности.В гуманитарной сфере "нужно выносить на передний край, в том числе и в контексте украинского кризиса, темы защиты людей", уверен Косачев. По его мнению, именно гуманитарная составляющая позволит лучше понять действия России.Также в центре внешней политики РФ должны быть права меньшинств, противодействие этноциду и отмены культуры, заключил Косачев.О

https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836455156.html

https://ria.ru/20221206/evraziya-1836576338.html

https://ria.ru/20221206/lgbt-1836583329.html

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константин косачев, россия, совет федерации рф