Россия так и не получила квартиру в общеевропейском доме, заявили в Кремле
Помощник Путина Ушаков: Россия так и не получила квартиру в общеевропейском доме
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия после распада Советского Союза так и не получила квартиру в общеевропейском доме, ей не позволили это сделать, но и перспективы этого были иллюзорными - от этих иллюзий она сейчас избавляется, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Через три десятилетия после распада Советского Союза Россия не стала интегрированной частью большой Европы, Россия не получила квартиру в общеевропейском доме, нам это не позволили, да и мы сами теперь понимаем, что эти ожидания и перспективы были, в общем-то, достаточно иллюзорными. От таких иллюзий мы сейчас отходим", - сказал Ушаков во время "Примаковских чтений".
Он добавил, что, если раньше многие в России "говорили и верили в возможность воплощения совместно с европейцами заветов Шарля де Голля о построении общего пространства от Лиссабона до Владивостока", теперь всем становится понятно, что этот проект не удался.
"Даже Евросоюз на него махнул рукой. Тем более, что американцы, мягко говоря, не очень способствовали его реализации. Впрочем, они также категорически не захотели учесть и наши элементарные и в общем-то понятные интересы в сфере безопасности", - добавил Ушаков.
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