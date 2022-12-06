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Россия так и не получила квартиру в общеевропейском доме, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2022
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Россия так и не получила квартиру в общеевропейском доме, заявили в Кремле
Россия так и не получила квартиру в общеевропейском доме, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2022
Россия так и не получила квартиру в общеевропейском доме, заявили в Кремле
Россия после распада Советского Союза так и не получила квартиру в общеевропейском доме, ей не позволили это сделать, но и перспективы этого были иллюзорными -... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:36
2022-12-06T10:36
юрий ушаков
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия после распада Советского Союза так и не получила квартиру в общеевропейском доме, ей не позволили это сделать, но и перспективы этого были иллюзорными - от этих иллюзий она сейчас избавляется, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Через три десятилетия после распада Советского Союза Россия не стала интегрированной частью большой Европы, Россия не получила квартиру в общеевропейском доме, нам это не позволили, да и мы сами теперь понимаем, что эти ожидания и перспективы были, в общем-то, достаточно иллюзорными. От таких иллюзий мы сейчас отходим", - сказал Ушаков во время "Примаковских чтений".Он добавил, что, если раньше многие в России "говорили и верили в возможность воплощения совместно с европейцами заветов Шарля де Голля о построении общего пространства от Лиссабона до Владивостока", теперь всем становится понятно, что этот проект не удался."Даже Евросоюз на него махнул рукой. Тем более, что американцы, мягко говоря, не очень способствовали его реализации. Впрочем, они также категорически не захотели учесть и наши элементарные и в общем-то понятные интересы в сфере безопасности", - добавил Ушаков.
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юрий ушаков, россия, евросоюз, в мире
Юрий Ушаков, Россия, Евросоюз, В мире
10:36 06.12.2022
 
Россия так и не получила квартиру в общеевропейском доме, заявили в Кремле

Помощник Путина Ушаков: Россия так и не получила квартиру в общеевропейском доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия после распада Советского Союза так и не получила квартиру в общеевропейском доме, ей не позволили это сделать, но и перспективы этого были иллюзорными - от этих иллюзий она сейчас избавляется, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Через три десятилетия после распада Советского Союза Россия не стала интегрированной частью большой Европы, Россия не получила квартиру в общеевропейском доме, нам это не позволили, да и мы сами теперь понимаем, что эти ожидания и перспективы были, в общем-то, достаточно иллюзорными. От таких иллюзий мы сейчас отходим", - сказал Ушаков во время "Примаковских чтений".
Он добавил, что, если раньше многие в России "говорили и верили в возможность воплощения совместно с европейцами заветов Шарля де Голля о построении общего пространства от Лиссабона до Владивостока", теперь всем становится понятно, что этот проект не удался.
"Даже Евросоюз на него махнул рукой. Тем более, что американцы, мягко говоря, не очень способствовали его реализации. Впрочем, они также категорически не захотели учесть и наши элементарные и в общем-то понятные интересы в сфере безопасности", - добавил Ушаков.
Пресс-конференция по итогам встречи Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 08:00
Время для Европы истекает
 
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