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Россия будет укреплять отношения с ценящими суверенитет, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2022
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Россия будет укреплять отношения с ценящими суверенитет, заявили в Кремле
Россия будет укреплять отношения с ценящими суверенитет, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2022
Россия будет укреплять отношения с ценящими суверенитет, заявили в Кремле
Россия будет развивать отношения со странами, которые ценят суверенитет и предпочитают сотрудничество конфронтации, вместе с ними она будет отстаивать принципы... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:52
2022-12-06T11:36
россия
юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия будет развивать отношения со странами, которые ценят суверенитет и предпочитают сотрудничество конфронтации, вместе с ними она будет отстаивать принципы многополярного мира, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Будем, конечно, и дальше прилагать усилия, чтобы закреплять эти тенденции, устройство мирового порядка на основе многополярности, и делать это будем сообща с нашими партнёрами и друзьями - то есть с теми странами, которые ценят свой суверенитет, предпочитают сотрудничество бессмысленной конфронтации, странами, которым чужда русофобия и вообще фобии", - сказал Ушаков в ходе своего выступления на "Примаковских чтениях".Он отметил, что Россия сегодня активизирует связи с Ираном и странами Ближнего Востока, Турцией, арабским и мусульманским миром в целом, о чем свидетельствует тот факт, что торговля с этими странами и регионами ещё в 2020 году догнала, а на сегодняшний день уверенно опережает торговлю с Европой.Ушаков добавил, что последние десять лет, помимо традиционного взаимодействия с партнерами по СНГ, Россия поддерживает дружеские отношения с Китаем, укрепляет сотрудничество с Индией, Вьетнамом, Индонезией, другими государствами Юго-Восточной Азии.Он также отметил, что "события 2022 года акцентировали реальные факторы силы в мировых делах", и стало очевидно, что наряду с высокими технологиями и контролем за цифровыми и информационными потоками "отнюдь не меньшее, и даже, пожалуй, большее значение", имеет человеческий потенциал, энергетика, сырье, продовольствие, водные ресурсы и леса, а также военная мощь.
https://ria.ru/20221115/suverenitet-1831617223.html
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
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россия, юрий ушаков, политика
Россия, Юрий Ушаков, Политика
09:52 06.12.2022 (обновлено: 11:36 06.12.2022)
 
Россия будет укреплять отношения с ценящими суверенитет, заявили в Кремле

Помощник Путина Ушаков: Россия будет укреплять отношения с теми, кто ценит суверенитет

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия будет развивать отношения со странами, которые ценят суверенитет и предпочитают сотрудничество конфронтации, вместе с ними она будет отстаивать принципы многополярного мира, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Будем, конечно, и дальше прилагать усилия, чтобы закреплять эти тенденции, устройство мирового порядка на основе многополярности, и делать это будем сообща с нашими партнёрами и друзьями - то есть с теми странами, которые ценят свой суверенитет, предпочитают сотрудничество бессмысленной конфронтации, странами, которым чужда русофобия и вообще фобии", - сказал Ушаков в ходе своего выступления на "Примаковских чтениях".
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Он отметил, что Россия сегодня активизирует связи с Ираном и странами Ближнего Востока, Турцией, арабским и мусульманским миром в целом, о чем свидетельствует тот факт, что торговля с этими странами и регионами ещё в 2020 году догнала, а на сегодняшний день уверенно опережает торговлю с Европой.
Ушаков добавил, что последние десять лет, помимо традиционного взаимодействия с партнерами по СНГ, Россия поддерживает дружеские отношения с Китаем, укрепляет сотрудничество с Индией, Вьетнамом, Индонезией, другими государствами Юго-Восточной Азии.
Он также отметил, что "события 2022 года акцентировали реальные факторы силы в мировых делах", и стало очевидно, что наряду с высокими технологиями и контролем за цифровыми и информационными потоками "отнюдь не меньшее, и даже, пожалуй, большее значение", имеет человеческий потенциал, энергетика, сырье, продовольствие, водные ресурсы и леса, а также военная мощь.
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