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Спецназ Косово разгромил избирком на населенном сербами севере края - РИА Новости, 06.12.2022
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Спецназ Косово разгромил избирком на населенном сербами севере края
Спецназ Косово разгромил избирком на населенном сербами севере края - РИА Новости, 06.12.2022
Спецназ Косово разгромил избирком на населенном сербами севере края
Представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово вторглись в помещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы, РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:20
2022-12-06T19:13
в мире
косовска-митровица
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косово
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БЕЛГРАД, 6 дек — РИА Новости. Представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово вторглись в помещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.Сотрудники избиркома из Приштины во вторник при поддержке полиции также попытались занять помещения муниципальных избирательных комиссий в Зубин-Потоке и Лепосавиче.Там звучали сирены воздушной тревоги, были слышны взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.Ранее президент самопровозглашенного Косово Вьеса Османи назначила на 18 декабря внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края. Политические представители сербов, которые вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот.Инциденты проходят во время саммита ЕС — Западные Балканы в Албании. Находящаяся наряду с лидерами Балканского региона и стран Евросоюза в Тиране Османи заявила, что представляет "самую проевропейскую нацию региона". Она призвала Брюссель скорее ввести безвизовый режим для Приштины и поддержать заявку на вступление в Европейский союз.
https://ria.ru/20221125/konflikt-1834035306.html
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в мире, косовска-митровица, евросоюз, приштина, косово
В мире, Косовска-Митровица, Евросоюз, Приштина, Косово
18:20 06.12.2022 (обновлено: 19:13 06.12.2022)
 
Спецназ Косово разгромил избирком на населенном сербами севере края

Спецназ Косово разгромил избирком в северной части населенного сербами Косовска-Митровице

© Фото : @PetkovicPetarПомещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы
Помещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : @PetkovicPetar
Помещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы
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БЕЛГРАД, 6 дек — РИА Новости. Представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово вторглись в помещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

"Продолжается террор (косовского премьера Альбина. — Прим. ред.) Курти над сербами, его спецназовцы ворвались в здание муниципальной избирательной комиссии в Косовска-Митровице, все разломали, разбили, раскидали в попытке насадить свою избирательную комиссию", — написал сербский политик в Twitter.

Сотрудники избиркома из Приштины во вторник при поддержке полиции также попытались занять помещения муниципальных избирательных комиссий в Зубин-Потоке и Лепосавиче.
Там звучали сирены воздушной тревоги, были слышны взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.
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Инциденты проходят во время саммита ЕС — Западные Балканы в Албании. Находящаяся наряду с лидерами Балканского региона и стран Евросоюза в Тиране Османи заявила, что представляет "самую проевропейскую нацию региона". Она призвала Брюссель скорее ввести безвизовый режим для Приштины и поддержать заявку на вступление в Европейский союз.
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