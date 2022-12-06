18:20 06.12.2022 (обновлено: 19:13 06.12.2022)
Спецназ Косово разгромил избирком на населенном сербами севере края
Спецназ Косово разгромил избирком в северной части населенного сербами Косовска-Митровице
© Фото : @PetkovicPetarПомещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы
© Фото : @PetkovicPetar
Помещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы
БЕЛГРАД, 6 дек — РИА Новости. Представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово вторглись в помещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
"Продолжается террор (косовского премьера Альбина. — Прим. ред.) Курти над сербами, его спецназовцы ворвались в здание муниципальной избирательной комиссии в Косовска-Митровице, все разломали, разбили, раскидали в попытке насадить свою избирательную комиссию", — написал сербский политик в Twitter.
Сотрудники избиркома из Приштины во вторник при поддержке полиции также попытались занять помещения муниципальных избирательных комиссий в Зубин-Потоке и Лепосавиче.
Там звучали сирены воздушной тревоги, были слышны взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.
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Ранее президент самопровозглашенного Косово Вьеса Османи назначила на 18 декабря внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края. Политические представители сербов, которые вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот.
Инциденты проходят во время саммита ЕС — Западные Балканы в Албании. Находящаяся наряду с лидерами Балканского региона и стран Евросоюза в Тиране Османи заявила, что представляет "самую проевропейскую нацию региона". Она призвала Брюссель скорее ввести безвизовый режим для Приштины и поддержать заявку на вступление в Европейский союз.