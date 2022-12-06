https://ria.ru/20221206/razrushenie-1836763119.html

Спецназ Косово разгромил избирком на населенном сербами севере края

Спецназ Косово разгромил избирком на населенном сербами севере края - РИА Новости, 06.12.2022

Спецназ Косово разгромил избирком на населенном сербами севере края

Представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово вторглись в помещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы, РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:20

2022-12-06T18:20

2022-12-06T19:13

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БЕЛГРАД, 6 дек — РИА Новости. Представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово вторглись в помещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.Сотрудники избиркома из Приштины во вторник при поддержке полиции также попытались занять помещения муниципальных избирательных комиссий в Зубин-Потоке и Лепосавиче.Там звучали сирены воздушной тревоги, были слышны взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.Ранее президент самопровозглашенного Косово Вьеса Османи назначила на 18 декабря внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края. Политические представители сербов, которые вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот.Инциденты проходят во время саммита ЕС — Западные Балканы в Албании. Находящаяся наряду с лидерами Балканского региона и стран Евросоюза в Тиране Османи заявила, что представляет "самую проевропейскую нацию региона". Она призвала Брюссель скорее ввести безвизовый режим для Приштины и поддержать заявку на вступление в Европейский союз.

https://ria.ru/20221125/konflikt-1834035306.html

https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html

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в мире, косовска-митровица, евросоюз, приштина, косово