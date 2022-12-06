https://ria.ru/20221206/polsha-1836553546.html

"Подавай в отставку": поляков разозлило заявление Моравецкого об Украине

"Подавай в отставку": поляков разозлило заявление Моравецкого об Украине - РИА Новости, 06.12.2022

"Подавай в отставку": поляков разозлило заявление Моравецкого об Украине

Польских пользователей Twitter разозлило заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о необходимости продолжения обеспечения Украины вооружением. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T07:22

2022-12-06T07:22

2022-12-06T12:38

в мире

матеуш моравецкий

денис шмыгаль

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Польских пользователей Twitter разозлило заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о необходимости продолжения обеспечения Украины вооружением.В своем аккаунте политик написал, что обсудил недавний обстрел украинской инфраструктуры Вооруженными силами России с украинским премьером Денисом Шмыгалем."Международное сообщество должно продолжать обеспечивать Украину гуманитарной и военной помощью", — добавил он.Однако пользователи негативно оценили заявление польского политика."Уважаемый премьер-министр, прибывают очередные беженцы из Украины, выдержит ли Польша? Будет все хуже и хуже, начните думать не только об украинцах", — написала Ryszarda."Народ не согласен платить 30 миллионов из своего кармана. Вы сядете за это!" — заявил dominik."Переведи им со своей зарплаты. Воры раздают не свои деньги", — подметил Many."Извините, но из-за такого бреда у меня нет слов", — прокомментировал marian dunaj."Начните думать о поляках, а не об украинцах", — отметил пользователь."А нос все длиннее", — пошутил Paweł."Подавай в отставку, вор", — разозлился TomCraft."Кого из поляков это волнует? Нас больше заботит, что НАШИ деньги государство раздает украинцам без оглядки. Вы, наверное, забыли, но эти деньги идут с наших налогов!" — заключил Jan.Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221206/naemniki-1836548753.html

https://ria.ru/20221205/gruziya-1836484233.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221126/moravetskiy-1834427740.html

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в мире, матеуш моравецкий, денис шмыгаль, россия, польша, нато, украина, twitter