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Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/plennye-1836700587.html
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 06.12.2022
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 60 российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:41
2022-12-06T15:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 60 российских военнослужащих из украинского плена.Ранее во вторник ведомство сообщило, что в результате переговоров в Россию возвращены 60 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность.На кадрах – перевозка военнослужащих автобусами, обеспечение их едой, водой, теплой одеждой. Им дали оперативно связаться с родными и близкими, чтобы сообщить долгожданную новость о возвращении домой.Освобожденные также поблагодарили за проделанную работу по их возвращению.Им предстоит проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
россия
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60
"Все нормально, нас забрали!": 60 российских военных вернулись из плена домой
"Все нормально, нас забрали!": 60 российских военных вернулись из плена домой
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:41 06.12.2022 (обновлено: 15:58 06.12.2022)
 
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны России показало кадры возвращения 60 военных из украинского плена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 60 российских военнослужащих из украинского плена.
Ранее во вторник ведомство сообщило, что в результате переговоров в Россию возвращены 60 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность.
На кадрах – перевозка военнослужащих автобусами, обеспечение их едой, водой, теплой одеждой. Им дали оперативно связаться с родными и близкими, чтобы сообщить долгожданную новость о возвращении домой.
Освобожденные также поблагодарили за проделанную работу по их возвращению.
Им предстоит проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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