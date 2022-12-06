https://ria.ru/20221206/plennye-1836700587.html

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 06.12.2022

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 60 российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:41

2022-12-06T15:41

2022-12-06T15:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 60 российских военнослужащих из украинского плена.Ранее во вторник ведомство сообщило, что в результате переговоров в Россию возвращены 60 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность.На кадрах – перевозка военнослужащих автобусами, обеспечение их едой, водой, теплой одеждой. Им дали оперативно связаться с родными и близкими, чтобы сообщить долгожданную новость о возвращении домой.Освобожденные также поблагодарили за проделанную работу по их возвращению.Им предстоит проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Все нормально, нас забрали!": 60 российских военных вернулись из плена домой "Все нормально, нас забрали!": 60 российских военных вернулись из плена домой 2022-12-06T15:41 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)