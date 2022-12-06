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С подконтрольной Киеву территории вернули 60 российских военнослужащих - РИА Новости, 06.12.2022
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С подконтрольной Киеву территории вернули 60 российских военнослужащих
С подконтрольной Киеву территории вернули 60 российских военнослужащих - РИА Новости, 06.12.2022
С подконтрольной Киеву территории вернули 60 российских военнослужащих
В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 60 военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:17
2022-12-06T15:52
киев
россия
москва
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 60 военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны.Сейчас всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.В Минобороны уточнили, что вернуть пленных удалось в результате переговоров.В последние недели военное ведомство уже сообщало о возвращении освобожденных: 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, еще столько же удалось освободить 24 ноября, а 26-го — девять.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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"Все нормально, нас забрали!": 60 российских военных вернулись из плена домой
"Все нормально, нас забрали!": 60 российских военных вернулись из плена домой
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киев, россия, москва, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Киев, Россия, Москва, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
14:17 06.12.2022 (обновлено: 15:52 06.12.2022)
 
С подконтрольной Киеву территории вернули 60 российских военнослужащих

Минобороны сообщило о возвращении 60 пленных с подконтрольной Киеву территории

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 60 военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации", — добавили в ведомстве.

Сейчас всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В Минобороны уточнили, что вернуть пленных удалось в результате переговоров.
В последние недели военное ведомство уже сообщало о возвращении освобожденных: 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, еще столько же удалось освободить 24 ноября, а 26-го — девять.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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КиевРоссияМоскваВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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