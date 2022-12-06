https://ria.ru/20221206/pirogova-1836696929.html

Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле ВСУ

Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022

Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле ВСУ

Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла из-за обстрела со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:32

2022-12-06T15:32

2022-12-06T15:43

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла из-за обстрела со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ее тело опознали родственники.Депутат Пирогова ранее посещала с гуманитарными миссиями различные города Донбасса, в том числе Дебальцево, а также организовывала творческие мастер-классы в рамках программы "Дети Республики". Она также вела канал о помощи людям, пострадавшим из-за конфликта в Донбассе.

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр