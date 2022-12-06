Город под ударом: последствия обстрела Донецка
Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.
Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.
Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.
Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.
Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.
Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.
Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.
Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.
Под обстрел попали автомобили.
Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.
Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.
На месте ЧП работают пожарные.
Данные о погибших и пострадавших уточняются.
В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.
В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.
Позже пожар ликвидировали.