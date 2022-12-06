https://ria.ru/20221206/okean-1836521819.html

Океан между Европой и США становится все шире и глубже

Океан между Европой и США становится все шире и глубже - РИА Новости, 06.12.2022

Океан между Европой и США становится все шире и глубже

Любому школьнику известно, что Евразийский и Североамериканский континенты разделяет Атлантический океан. Если говорить метафорически, то сегодня Европа и США... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:00

2022-12-06T08:00

2022-12-06T08:10

авторы

цены на нефть

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

джо байден

европа

сша

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836567017_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_5abb84e94716b9be880eae5dfe2348e4.jpg

Любому школьнику известно, что Евразийский и Североамериканский континенты разделяет Атлантический океан. Если говорить метафорически, то сегодня Европа и США так же разделены, только в отличие от своего географического собрата океан геополитических противоречий между союзниками постепенно становится все глубже и шире. Эммануэль Макрон, выступая в эфире телеканала CBS News, озвучил уже явную, но все еще неприглядную изнанку отношений между двумя центрами западного мира.Президент Франции, в частности, сказал, что Брюссель и Вашингтон имеют абсолютно солидарные позиции по украинскому (читай: антироссийскому) вопросу, однако положение союзников вовсе не паритетное. Макрон упоминает самые болезненные вопросы текущей повестки, а именно энергетический кризис и цены на энергоносители. Европа, скрупулезно выполнившая все требования в вопросах введения санкций и самоограничения российских энергоресурсов, теперь находится в гораздо более уязвимом и зависимом положении.Что характерно, возразить французскому лидеру очень сложно.Еще год назад, к примеру, доля российской нефти в энергобалансе Евросоюза составляла свыше 30 процентов, то есть каждый третий баррель, перекачиваемый с борта танкера в европейские резервуары, был родом из России. На данный момент доля сырой российской нефти снизилась до 21 процента, но, как видно, презрев все санкционные потуги, черное золото из нашей страны все еще составляет пятую часть.Аналогично ситуация обстоит и с природным газом. Ровно год назад трубопроводы и газовозы доставляли в ЕС свыше 200 миллиардов кубометров голубого топлива, что составляло без малого 40 процентов от общего потребления. Ценой титанических усилий и финансовых потерь Европа смогла снизить этот показатель до 23 процентов по итогам второго квартала текущего года. Берем в руки калькулятор — и очень быстро получаем цифры поставок на данный момент.Не будем заниматься шапкозакидательством: столь резкое сокращение поставок основному покупателю принесло сложности, а также ущерб и отечественному "Газпрому", прямым следствием чего стало снижение добычи и логистический разворот на Восток, что тоже сопряжено с изрядными расходами и трудностями. Но между Россией и Европой есть ключевая разница. Наш внутренний рынок переполнен предложением, ударными темпами за государственный счет проводится газификация регионов, само топливо доступно гражданам с не самым высоким уровнем дохода.У Европы проблема ровно противоположная. Входящий в рецессию со стремительно дорожающей продовольственной корзиной Брюссель вынужден все сильнее раскочегаривать печатный станок, что уже в свою очередь провоцирует инфляцию выше прогнозных уровней. Но главное — сильнейший дефицит топлива и ресурсов, ибо заместить российские поставки оказалось делом весьма непростым. Катар, основной поставщик сжиженного природного газа, наращивает производство почти на треть, до 110 миллионов тонн в год, но львиная доля этого прироста уже законтрактована под поставки в Китай. Саудовская Аравия — важнейший экспортер нефти — не так давно прямо отверг дружбу лично с Джо Байденом, отказавшись наращивать добычу в угоду американской внутренней и внешней политической повестке. Буквально вчера после клоунады с введением потолка цен на российскую нефть страны ОПЕК, где саудиты играют одну из главных скрипок, приняли решение еще снизить добычу, чтобы компенсировать финансовые потери.Здесь, конечно, нужно сказать, что ОПЕК и арабские нефтяники приняли подобное решение вовсе не по велению союзнического долга перед Москвой. Все гораздо проще. Всемирно признанный литературный гений, чьи памятники сейчас массово сносят на Украине, еще 200 лет назад писал: "Его пример другим наука". Данная фраза идеально описывает настроения, что витают в головах лидеров нефтедобывающих стран. После введения бог весть какого по счету пакета санкций, запрета страхования морских перевозок, ценовых ограничений на российскую нефть все рыночные игроки прекрасно понимают, что в следующий раз на роль плохого парня — столь обожаемый американскими политиками и кинематографом образ — может быть назначена уже их собственная страна. Действия Вашингтона и растерявшего самостоятельность Брюсселя выпукло показали, что старые рыночные правила более не действуют, в ход пошли совершенно пиратские и разбойничьи приемы.И здесь мы вновь возвращаемся к интервью Эммануэля Макрона.В результате принятых мер США, полностью обеспеченные нефтью и газом, стали доминирующим поставщиком ресурсов в Европу. Не по объемам, но по критичности. Евросоюзу же, что лишился российского канала импорта, остается, скрипя зубами, покупать нефть и газ за океаном, порой практически выпрашивая пару лишних танкеров или газовозов. Вот именно об этом уже прямо, без всякого дипломатического стеснения и говорит президент Франции. Ситуация эта просматривалась задолго до декабря, об этом писали многие российские и единичные особо смелые западные аналитики, предупреждая, что Европа, следуя выбранному пути, неминуемо попадет на крючок внешней зависимости. Впрочем, как показала практика, современные политические лидеры Запада руководствуются не цифрами, логикой и проверенными цепочками кооперации, а своими эфемерными хотелками и паническими атаками, которые случаются от ожидания того, что Россия может стать еще чуточку сильнее, богаче, влиятельнее.Широко разрекламированная западная солидарность трещит по всем швам, а наружу лезет ворох проблем, скрывать который сложно, да Европа уже и не особо пытается.Практически синхронно с телевыступленем Макрона проходило очередное заседание Еврокомиссии. Ее руководитель Урсула фон дер Ляйен без малейших реверансов заявила, что Европа должна быть готова к торговой войне с США, поскольку американцы в рамках исполнения закона о снижении инфляции уже открыто переманивают крупных производителей, обещая им те самые льготные энергоресурсы, от которых ранее заставил отказаться Брюссель.Вообще, занятно наблюдать за этими метаниями наших западных соседей.Есть такой милый советский фильм "Бриллиантовая рука", где в одной из сцен неподражаемый Андрей Миронов кричит в трубку своему криминальному начальнику: "Шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!" Сегодня в роли пресловутого Козодоева выступают европейские лидеры, у которых все меньше топлива, а ключевые налогоплательщики потихоньку пакуют чемоданы.Надеемся, что торговая война, упомянутая мадам фон дер Ляйен, все-таки начнется. Мы с удовольствием понаблюдаем за ней, сидя у теплых батарей.

https://ria.ru/20221205/makron-1836315849.html

https://ria.ru/20221201/gaz-1835487454.html

https://ria.ru/20221205/ssha-1836496422.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/gaz-1835816996.html

европа

сша

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, цены на нефть, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, джо байден, европа, сша, брюссель, опек, евросоюз, газпром