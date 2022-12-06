https://ria.ru/20221206/neft-1836701117.html
СМИ: ограничение цены на нефть окажет минимальное влияние на Южную Корею
СМИ: ограничение цены на нефть окажет минимальное влияние на Южную Корею - РИА Новости, 06.12.2022
СМИ: ограничение цены на нефть окажет минимальное влияние на Южную Корею
Доля импортируемой Южной Кореей российской нефти составляет менее 1%, поэтому влияние ограничений цены на нефть РФ на Южную Корею может быть лишь косвенным... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:42
2022-12-06T15:42
2022-12-06T15:42
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южная корея
сша
экономика
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СЕУЛ, 6 дек – РИА Новости. Доля импортируемой Южной Кореей российской нефти составляет менее 1%, поэтому влияние ограничений цены на нефть РФ на Южную Корею может быть лишь косвенным посредством роста мировых цен на нефть в результате данных антироссийских санкций, сообщает южнокорейское издание Ekorea.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.По данным Корейской нефтяной ассоциации, по состоянию на октябрь Южная Корея закупала больше всего нефти у Саудовской Аравии (34,8%), США (16,3 %), ОАЭ (9%) и Ирака (8,6%). Доля российской нефти же составляла 0,96% от общего объема закупок. В январе этот объем составлял 5,53%.Как сообщали ранее РИА Новости в Корейской национальной нефтяной корпорации (KNOC), с января 2021 года по апрель 2022 года компания закупила 69,94 миллиона баррелей российской нефти, что составляло примерно 5,3% от ее общих закупок. При этом в январе этого года объем импорта нефти из РФ составил 5,24 миллиона баррелей, в марте он снизился до 2,98 миллиона, а в апреле поднялся до уровня в 4,33 миллиона баррелей.Эксперты газеты Ekorea считают, что влияние ограничений цены на российскую нефть окажет небольшое влияние на Южную Корею."Зависимость Южной Кореи от российской нефти базово низка, поэтому в реальности влияние установки цены на нее будет ограниченным. Но если мировые цены на нефть вырастут в результате прекращения поставок российской нефти, то наша страна также попадет под косвенное влияние, поэтому необходимо следить за ситуацией", - пояснили изданию в Корейском институте международной экономической политики.Правительство Южной Кореи заявило, что ведет переговоры с причастными странами касательно возможности присоединения к мерам по ограничению цены на нефть РФ. В МИД страны отметили, что Сеул уже заявлял о своем намерении присоединиться к этим мерам. Так, в июле вице-премьер и министр стратегии и финансов Чху Ген Хо заявил в ходе переговоров с министром финансов США Джанет Йеллен, что Южная Корея готова принять участие в ограничениях."Южная Корея не планирует (дополнительно) закупать российскую нефть или предоставлять услуги по ее перевозке и страховке. В связи с этим ограничение цен на нее не окажет большого влияния на ситуацию внутри страны", - заявил представитель южнокорейского МИД.
https://ria.ru/20221206/neft-1836608539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, южная корея, сша, экономика
Россия, Южная Корея, США, Экономика
СМИ: ограничение цены на нефть окажет минимальное влияние на Южную Корею
Ekorea: установление потолка цены на российскую нефть почти не повлияет на Южную Корею
СЕУЛ, 6 дек – РИА Новости. Доля импортируемой Южной Кореей российской нефти составляет менее 1%, поэтому влияние ограничений цены на нефть РФ на Южную Корею может быть лишь косвенным посредством роста мировых цен на нефть в результате данных антироссийских санкций, сообщает южнокорейское издание Ekorea.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия
и ЕС
ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
По данным Корейской нефтяной ассоциации, по состоянию на октябрь Южная Корея закупала больше всего нефти у Саудовской Аравии
(34,8%), США
(16,3 %), ОАЭ
(9%) и Ирака
(8,6%). Доля российской нефти же составляла 0,96% от общего объема закупок. В январе этот объем составлял 5,53%.
Как сообщали ранее РИА Новости в Корейской национальной нефтяной корпорации (KNOC), с января 2021 года по апрель 2022 года компания закупила 69,94 миллиона баррелей российской нефти, что составляло примерно 5,3% от ее общих закупок. При этом в январе этого года объем импорта нефти из РФ составил 5,24 миллиона баррелей, в марте он снизился до 2,98 миллиона, а в апреле поднялся до уровня в 4,33 миллиона баррелей.
Эксперты газеты Ekorea считают, что влияние ограничений цены на российскую нефть окажет небольшое влияние на Южную Корею.
"Зависимость Южной Кореи от российской нефти базово низка, поэтому в реальности влияние установки цены на нее будет ограниченным. Но если мировые цены на нефть вырастут в результате прекращения поставок российской нефти, то наша страна также попадет под косвенное влияние, поэтому необходимо следить за ситуацией", - пояснили изданию в Корейском институте международной экономической политики.
Правительство Южной Кореи заявило, что ведет переговоры с причастными странами касательно возможности присоединения к мерам по ограничению цены на нефть РФ. В МИД страны отметили, что Сеул
уже заявлял о своем намерении присоединиться к этим мерам. Так, в июле вице-премьер и министр стратегии и финансов Чху Ген Хо заявил в ходе переговоров с министром финансов США Джанет Йеллен
, что Южная Корея готова принять участие в ограничениях.
"Южная Корея не планирует (дополнительно) закупать российскую нефть или предоставлять услуги по ее перевозке и страховке. В связи с этим ограничение цен на нее не окажет большого влияния на ситуацию внутри страны", - заявил представитель южнокорейского МИД.