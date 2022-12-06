Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ограничение цены на нефть окажет минимальное влияние на Южную Корею - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/neft-1836701117.html
СМИ: ограничение цены на нефть окажет минимальное влияние на Южную Корею
СМИ: ограничение цены на нефть окажет минимальное влияние на Южную Корею - РИА Новости, 06.12.2022
СМИ: ограничение цены на нефть окажет минимальное влияние на Южную Корею
Доля импортируемой Южной Кореей российской нефти составляет менее 1%, поэтому влияние ограничений цены на нефть РФ на Южную Корею может быть лишь косвенным... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:42
2022-12-06T15:42
россия
южная корея
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_e625b052a3bbee26cca86a33faeabb0d.jpg
СЕУЛ, 6 дек – РИА Новости. Доля импортируемой Южной Кореей российской нефти составляет менее 1%, поэтому влияние ограничений цены на нефть РФ на Южную Корею может быть лишь косвенным посредством роста мировых цен на нефть в результате данных антироссийских санкций, сообщает южнокорейское издание Ekorea.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.По данным Корейской нефтяной ассоциации, по состоянию на октябрь Южная Корея закупала больше всего нефти у Саудовской Аравии (34,8%), США (16,3 %), ОАЭ (9%) и Ирака (8,6%). Доля российской нефти же составляла 0,96% от общего объема закупок. В январе этот объем составлял 5,53%.Как сообщали ранее РИА Новости в Корейской национальной нефтяной корпорации (KNOC), с января 2021 года по апрель 2022 года компания закупила 69,94 миллиона баррелей российской нефти, что составляло примерно 5,3% от ее общих закупок. При этом в январе этого года объем импорта нефти из РФ составил 5,24 миллиона баррелей, в марте он снизился до 2,98 миллиона, а в апреле поднялся до уровня в 4,33 миллиона баррелей.Эксперты газеты Ekorea считают, что влияние ограничений цены на российскую нефть окажет небольшое влияние на Южную Корею."Зависимость Южной Кореи от российской нефти базово низка, поэтому в реальности влияние установки цены на нее будет ограниченным. Но если мировые цены на нефть вырастут в результате прекращения поставок российской нефти, то наша страна также попадет под косвенное влияние, поэтому необходимо следить за ситуацией", - пояснили изданию в Корейском институте международной экономической политики.Правительство Южной Кореи заявило, что ведет переговоры с причастными странами касательно возможности присоединения к мерам по ограничению цены на нефть РФ. В МИД страны отметили, что Сеул уже заявлял о своем намерении присоединиться к этим мерам. Так, в июле вице-премьер и министр стратегии и финансов Чху Ген Хо заявил в ходе переговоров с министром финансов США Джанет Йеллен, что Южная Корея готова принять участие в ограничениях."Южная Корея не планирует (дополнительно) закупать российскую нефть или предоставлять услуги по ее перевозке и страховке. В связи с этим ограничение цен на нее не окажет большого влияния на ситуацию внутри страны", - заявил представитель южнокорейского МИД.
https://ria.ru/20221206/neft-1836608539.html
https://ria.ru/20221121/koreya-1833021871.html
https://ria.ru/20221113/koreya-1831164228.html
россия
южная корея
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:259:2384:2047_1920x0_80_0_0_1f0c0a93c3efa54989b537e71dd9c994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная корея, сша, экономика
Россия, Южная Корея, США, Экономика
15:42 06.12.2022
 
СМИ: ограничение цены на нефть окажет минимальное влияние на Южную Корею

Ekorea: установление потолка цены на российскую нефть почти не повлияет на Южную Корею

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 6 дек – РИА Новости. Доля импортируемой Южной Кореей российской нефти составляет менее 1%, поэтому влияние ограничений цены на нефть РФ на Южную Корею может быть лишь косвенным посредством роста мировых цен на нефть в результате данных антироссийских санкций, сообщает южнокорейское издание Ekorea.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:06
США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков
По данным Корейской нефтяной ассоциации, по состоянию на октябрь Южная Корея закупала больше всего нефти у Саудовской Аравии (34,8%), США (16,3 %), ОАЭ (9%) и Ирака (8,6%). Доля российской нефти же составляла 0,96% от общего объема закупок. В январе этот объем составлял 5,53%.
Как сообщали ранее РИА Новости в Корейской национальной нефтяной корпорации (KNOC), с января 2021 года по апрель 2022 года компания закупила 69,94 миллиона баррелей российской нефти, что составляло примерно 5,3% от ее общих закупок. При этом в январе этого года объем импорта нефти из РФ составил 5,24 миллиона баррелей, в марте он снизился до 2,98 миллиона, а в апреле поднялся до уровня в 4,33 миллиона баррелей.
Эксперты газеты Ekorea считают, что влияние ограничений цены на российскую нефть окажет небольшое влияние на Южную Корею.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 11:32
Южная Корея обсудила с Россией и Китаем проблему пуска ракет КНДР
"Зависимость Южной Кореи от российской нефти базово низка, поэтому в реальности влияние установки цены на нее будет ограниченным. Но если мировые цены на нефть вырастут в результате прекращения поставок российской нефти, то наша страна также попадет под косвенное влияние, поэтому необходимо следить за ситуацией", - пояснили изданию в Корейском институте международной экономической политики.
Правительство Южной Кореи заявило, что ведет переговоры с причастными странами касательно возможности присоединения к мерам по ограничению цены на нефть РФ. В МИД страны отметили, что Сеул уже заявлял о своем намерении присоединиться к этим мерам. Так, в июле вице-премьер и министр стратегии и финансов Чху Ген Хо заявил в ходе переговоров с министром финансов США Джанет Йеллен, что Южная Корея готова принять участие в ограничениях.
"Южная Корея не планирует (дополнительно) закупать российскую нефть или предоставлять услуги по ее перевозке и страховке. В связи с этим ограничение цен на нее не окажет большого влияния на ситуацию внутри страны", - заявил представитель южнокорейского МИД.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 14:04
Южная Корея расширит гуманитарную помощь Украине, заявил президент
 
РоссияЮжная КореяСШАЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала