https://ria.ru/20221206/neft-1836634389.html
Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком
Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком - РИА Новости, 06.12.2022
Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком
Механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка (price cap) разрабатывается, заработает до конца года, заявил... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:06
2022-12-06T13:06
2022-12-06T13:06
экономика
александр новак
россия
санкции в отношении россии
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_2f07a68d61113d9ea1c5e09e262a9724.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка (price cap) разрабатывается, заработает до конца года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Разрабатываем решение", - сказал Новак журналистам о механизме запрета использования ценового потолка для российских компаний."Да, я уверен", - ответил вице-премьер на уточняющий вопрос, заработает ли механизм запрета до конца года.
https://ria.ru/20221206/neft-1836614904.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_624:222:3058:2048_1920x0_80_0_0_9e31803100d81557e0ce9a90ef1070b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, россия, санкции в отношении россии, нефть
Экономика, Александр Новак, Россия, Санкции в отношении России, Нефть
Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком
Новак: запрет компаниям использовать ценовой полоток по нефти заработает до конца года