https://ria.ru/20221206/neft-1836634389.html

Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком

Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком - РИА Новости, 06.12.2022

Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком

Механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка (price cap) разрабатывается, заработает до конца года, заявил... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:06

2022-12-06T13:06

2022-12-06T13:06

экономика

александр новак

россия

санкции в отношении россии

нефть

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка (price cap) разрабатывается, заработает до конца года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Разрабатываем решение", - сказал Новак журналистам о механизме запрета использования ценового потолка для российских компаний."Да, я уверен", - ответил вице-премьер на уточняющий вопрос, заработает ли механизм запрета до конца года.

https://ria.ru/20221206/neft-1836614904.html

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экономика, александр новак, россия, санкции в отношении россии, нефть