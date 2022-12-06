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Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком - РИА Новости, 06.12.2022
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Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком
Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком - РИА Новости, 06.12.2022
Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком
Механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка (price cap) разрабатывается, заработает до конца года, заявил... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:06
2022-12-06T13:06
экономика
александр новак
россия
санкции в отношении россии
нефть
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка (price cap) разрабатывается, заработает до конца года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Разрабатываем решение", - сказал Новак журналистам о механизме запрета использования ценового потолка для российских компаний."Да, я уверен", - ответил вице-премьер на уточняющий вопрос, заработает ли механизм запрета до конца года.
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экономика, александр новак, россия, санкции в отношении россии, нефть
Экономика, Александр Новак, Россия, Санкции в отношении России, Нефть
13:06 06.12.2022
 
Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком

Новак: запрет компаниям использовать ценовой полоток по нефти заработает до конца года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка (price cap) разрабатывается, заработает до конца года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Разрабатываем решение", - сказал Новак журналистам о механизме запрета использования ценового потолка для российских компаний.
"Да, я уверен", - ответил вице-премьер на уточняющий вопрос, заработает ли механизм запрета до конца года.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:20
Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов, заявил Новак
 
ЭкономикаАлександр НовакРоссияСанкции в отношении РоссииНефть
 
 
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