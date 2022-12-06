https://ria.ru/20221206/neft-1836618961.html

Россия подготовилась к введению потолка цен на нефть, заявил Рябков

Россия подготовилась к введению потолка цен на нефть, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2022

Россия подготовилась к введению потолка цен на нефть, заявил Рябков

Российские ведомства уже подготовились к введению Западом потолка цен на нефть, интересы РФ будут обеспечены в любом случае, заявил во вторник замглавы МИД РФ... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:31

2022-12-06T12:31

2022-12-06T12:31

россия

европа

австралия

опек

санкции в отношении россии

сергей рябков

александр новак

экономика

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские ведомства уже подготовились к введению Западом потолка цен на нефть, интересы РФ будут обеспечены в любом случае, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Подготовка к данному шагу в разных сферах и в разных аспектах, как я понимаю, соответствующими нашими ведомствами и структурами была проведена", - сказал Рябков журналистам."Как будет реагировать дальше рынок, мы узнаем, но в любом случае наши интересы в этой сфере будут обеспечены, тем или иным образом", - отметил замминистра.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу и покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221206/neft-1836614904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, европа, австралия, опек, санкции в отношении россии, сергей рябков, александр новак, экономика, цены на нефть