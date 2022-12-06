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Россия подготовилась к введению потолка цен на нефть, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2022
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Россия подготовилась к введению потолка цен на нефть, заявил Рябков
Россия подготовилась к введению потолка цен на нефть, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2022
Россия подготовилась к введению потолка цен на нефть, заявил Рябков
Российские ведомства уже подготовились к введению Западом потолка цен на нефть, интересы РФ будут обеспечены в любом случае, заявил во вторник замглавы МИД РФ... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:31
2022-12-06T12:31
россия
европа
австралия
опек
санкции в отношении россии
сергей рябков
александр новак
экономика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские ведомства уже подготовились к введению Западом потолка цен на нефть, интересы РФ будут обеспечены в любом случае, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Подготовка к данному шагу в разных сферах и в разных аспектах, как я понимаю, соответствующими нашими ведомствами и структурами была проведена", - сказал Рябков журналистам."Как будет реагировать дальше рынок, мы узнаем, но в любом случае наши интересы в этой сфере будут обеспечены, тем или иным образом", - отметил замминистра.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу и покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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россия, европа, австралия, опек, санкции в отношении россии, сергей рябков, александр новак, экономика, цены на нефть
Россия, Европа, Австралия, ОПЕК, Санкции в отношении России, Сергей Рябков, Александр Новак, Экономика, Цены на нефть
12:31 06.12.2022
 
Россия подготовилась к введению потолка цен на нефть, заявил Рябков

Рябков заявил, что российские ведомства подготовились к введению потолка цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские ведомства уже подготовились к введению Западом потолка цен на нефть, интересы РФ будут обеспечены в любом случае, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Подготовка к данному шагу в разных сферах и в разных аспектах, как я понимаю, соответствующими нашими ведомствами и структурами была проведена", - сказал Рябков журналистам.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:20
Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов, заявил Новак
"Как будет реагировать дальше рынок, мы узнаем, но в любом случае наши интересы в этой сфере будут обеспечены, тем или иным образом", - отметил замминистра.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу и покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.
Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Эксперт рассказал, почему Китай не поддержит введение потолка цен на нефть
 
РоссияЕвропаАвстралияОПЕКСанкции в отношении РоссииСергей РябковАлександр НовакЭкономикаЦены на нефть
 
 
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