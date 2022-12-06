https://ria.ru/20221206/neft-1836543099.html

США не будут покупать нефть у России для стратрезерва, заявили в Белом доме

США не будут покупать нефть у России для стратрезерва, заявили в Белом доме - РИА Новости, 06.12.2022

США не будут покупать нефть у России для стратрезерва, заявили в Белом доме

Администрация США не допускает возможности закупки российской нефти для пополнения стратегического резерва страны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T00:26

2022-12-06T00:26

2022-12-06T00:41

экономика

цены на нефть

карин жан-пьер

джо байден

александр новак

россия

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Администрация США не допускает возможности закупки российской нефти для пополнения стратегического резерва страны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Нет, потому что (ее импорт) находится под запретом", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, готов ли президент США Джо Байден рассмотреть такую возможность после введения "ценового потолка" странами G7 на нефть российского происхождения.США в марте ввели запрет на импорт российской нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля в рамках ужесточения санкций в связи с конфликтом на Украине.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступили в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221205/neft-1836540840.html

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экономика, цены на нефть, карин жан-пьер, джо байден, александр новак, россия, сша, украина, g7