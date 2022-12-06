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США не будут покупать нефть у России для стратрезерва, заявили в Белом доме - РИА Новости, 06.12.2022
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США не будут покупать нефть у России для стратрезерва, заявили в Белом доме
США не будут покупать нефть у России для стратрезерва, заявили в Белом доме - РИА Новости, 06.12.2022
США не будут покупать нефть у России для стратрезерва, заявили в Белом доме
Администрация США не допускает возможности закупки российской нефти для пополнения стратегического резерва страны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T00:26
2022-12-06T00:41
экономика
цены на нефть
карин жан-пьер
джо байден
александр новак
россия
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Администрация США не допускает возможности закупки российской нефти для пополнения стратегического резерва страны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Нет, потому что (ее импорт) находится под запретом", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, готов ли президент США Джо Байден рассмотреть такую возможность после введения "ценового потолка" странами G7 на нефть российского происхождения.США в марте ввели запрет на импорт российской нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля в рамках ужесточения санкций в связи с конфликтом на Украине.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступили в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221205/neft-1836540840.html
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экономика, цены на нефть, карин жан-пьер, джо байден, александр новак, россия, сша, украина, g7
Экономика, Цены на нефть, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Александр Новак, Россия, США, Украина, G7
00:26 06.12.2022 (обновлено: 00:41 06.12.2022)
 
США не будут покупать нефть у России для стратрезерва, заявили в Белом доме

Белый дом: США не допускают возможности закупки нефти у России для пополнения стратрезерва

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Администрация США не допускает возможности закупки российской нефти для пополнения стратегического резерва страны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Нет, потому что (ее импорт) находится под запретом", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, готов ли президент США Джо Байден рассмотреть такую возможность после введения "ценового потолка" странами G7 на нефть российского происхождения.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 23:46
Белый дом прокомментировал реакцию Москвы на введение потолка цен на нефть
США в марте ввели запрет на импорт российской нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля в рамках ужесточения санкций в связи с конфликтом на Украине.
Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступили в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 19:08
Республиканцы расследуют "секретную сделку" Байдена по добыче нефти
 
ЭкономикаЦены на нефтьКарин Жан-ПьерДжо БайденАлександр НовакРоссияСШАУкраинаG7
 
 
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