Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/mobilizatsiya-1836626334.html
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 06.12.2022
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обращении депутатов Мосгордумы по изданию указа о завершении мобилизации, заявил, что нет новаций на... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:47
2022-12-06T12:52
московская городская дума
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704150_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_a0c856022b8bae40cbd6895b5f68db17.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обращении депутатов Мосгордумы по изданию указа о завершении мобилизации, заявил, что нет новаций на этот счет.Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин (фракция КПРФ), Михаил Тимонов (фракция "Справедливая Россия") и Максим Круглов (фракция "Яблоко") написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. В своём обращении они отметили, что, по их мнению, данный указ необходим, так как публичные заявления о завершении мобилизации не имеют юридической силы, могут вызывать недопонимание у органов исполнительной власти и военных комиссариатов. Также депутаты отметили, что им продолжают поступать обращения о нарушении прав при мобилизации."Мы же уже все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет", - сказал Песков журналистам.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704150_143:343:2417:2048_1920x0_80_0_0_b2cf37d2e7c2e74a5a3da3289b89e2fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская городская дума, политика, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков, общество, москва
Московская городская дума, Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Песков, Общество, Москва
12:47 06.12.2022 (обновлено: 12:52 06.12.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации

Песков заявил, что новаций по вопросу издания указа о завершении частичной мобилизации нет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обращении депутатов Мосгордумы по изданию указа о завершении мобилизации, заявил, что нет новаций на этот счет.
Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин (фракция КПРФ), Михаил Тимонов (фракция "Справедливая Россия") и Максим Круглов (фракция "Яблоко") написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. В своём обращении они отметили, что, по их мнению, данный указ необходим, так как публичные заявления о завершении мобилизации не имеют юридической силы, могут вызывать недопонимание у органов исполнительной власти и военных комиссариатов. Также депутаты отметили, что им продолжают поступать обращения о нарушении прав при мобилизации.
"Мы же уже все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет", - сказал Песков журналистам.
 
Специальная военная операция на УкраинеМосковская городская думаПолитикаВладимир ПутинРоссияЧастичная мобилизация в РоссииДмитрий ПесковОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала