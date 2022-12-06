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В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации

В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 06.12.2022

В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обращении депутатов Мосгордумы по изданию указа о завершении мобилизации, заявил, что нет новаций на... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:47

2022-12-06T12:47

2022-12-06T12:52

московская городская дума

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обращении депутатов Мосгордумы по изданию указа о завершении мобилизации, заявил, что нет новаций на этот счет.Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин (фракция КПРФ), Михаил Тимонов (фракция "Справедливая Россия") и Максим Круглов (фракция "Яблоко") написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. В своём обращении они отметили, что, по их мнению, данный указ необходим, так как публичные заявления о завершении мобилизации не имеют юридической силы, могут вызывать недопонимание у органов исполнительной власти и военных комиссариатов. Также депутаты отметили, что им продолжают поступать обращения о нарушении прав при мобилизации."Мы же уже все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет", - сказал Песков журналистам.

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Владимир Лаврентьев

московская городская дума, политика, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков, общество, москва