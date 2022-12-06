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В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 06.12.2022
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обращении депутатов Мосгордумы по изданию указа о завершении мобилизации, заявил, что нет новаций на... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:47
2022-12-06T12:47
2022-12-06T12:52
московская городская дума
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обращении депутатов Мосгордумы по изданию указа о завершении мобилизации, заявил, что нет новаций на этот счет.Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин (фракция КПРФ), Михаил Тимонов (фракция "Справедливая Россия") и Максим Круглов (фракция "Яблоко") написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. В своём обращении они отметили, что, по их мнению, данный указ необходим, так как публичные заявления о завершении мобилизации не имеют юридической силы, могут вызывать недопонимание у органов исполнительной власти и военных комиссариатов. Также депутаты отметили, что им продолжают поступать обращения о нарушении прав при мобилизации."Мы же уже все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:47 06.12.2022 (обновлено: 12:52 06.12.2022)
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации
Песков заявил, что новаций по вопросу издания указа о завершении частичной мобилизации нет