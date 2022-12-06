https://ria.ru/20221206/litva-1836620957.html

В Вильнюсе снесут крупнейший в Литве мемориал советским воинам

В Вильнюсе снесут крупнейший в Литве мемориал советским воинам - РИА Новости, 06.12.2022

В Вильнюсе снесут крупнейший в Литве мемориал советским воинам

Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начнется во вторник, сообщил... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:35

2022-12-06T12:35

2022-12-06T12:35

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начнется во вторник, сообщил Sputnik Литва."Сегодня на Антакальнисском кладбище Вильнюса начнут демонтаж стел, изображающих солдат Второй мировой войны. По словам городского самоуправления, памятники будут сносить, стараясь не повредить. Завершить работы планируется в течение нескольких недель", - говорится в сообщении.Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что снос начнется в ноябре, несмотря на рекомендации ООН.Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.

https://ria.ru/20220512/pamyatniki-1788145705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, литва, вильнюс, россия