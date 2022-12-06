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В Вильнюсе снесут крупнейший в Литве мемориал советским воинам - РИА Новости, 06.12.2022
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В Вильнюсе снесут крупнейший в Литве мемориал советским воинам
В Вильнюсе снесут крупнейший в Литве мемориал советским воинам - РИА Новости, 06.12.2022
В Вильнюсе снесут крупнейший в Литве мемориал советским воинам
Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начнется во вторник, сообщил... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:35
2022-12-06T12:35
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начнется во вторник, сообщил Sputnik Литва."Сегодня на Антакальнисском кладбище Вильнюса начнут демонтаж стел, изображающих солдат Второй мировой войны. По словам городского самоуправления, памятники будут сносить, стараясь не повредить. Завершить работы планируется в течение нескольких недель", - говорится в сообщении.Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что снос начнется в ноябре, несмотря на рекомендации ООН.Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
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в мире, литва, вильнюс, россия
В мире, Литва, Вильнюс, Россия
12:35 06.12.2022
 
В Вильнюсе снесут крупнейший в Литве мемориал советским воинам

В Вильнюсе начинается демонтаж шести стел крупнейшего в Литве мемориала советским воинам

© Sputnik / Владислав АдамовскийМемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Владислав Адамовский
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начнется во вторник, сообщил Sputnik Литва.
"Сегодня на Антакальнисском кладбище Вильнюса начнут демонтаж стел, изображающих солдат Второй мировой войны. По словам городского самоуправления, памятники будут сносить, стараясь не повредить. Завершить работы планируется в течение нескольких недель", - говорится в сообщении.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:01
Случаи осквернения и сноса советских памятников в 2022 году
Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что снос начнется в ноябре, несмотря на рекомендации ООН.
Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

Рабочий у монумента Освободителям Риги
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

Девушка следит за акцией против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

Рабочие устанавливают ограждения у монумента Освободителям Риги
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

Звезда на монументе Освободителям Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
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