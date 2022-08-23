https://ria.ru/20220823/pamyatnik-1811614998.html

Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города

Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города - РИА Новости, 23.08.2022

Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города

В латвийской столице начали демонтировать памятник "Освободителям Риги", а выступающих против сноса разогнала полиция. Борьба с монументом и его защитниками — в РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:38

2022-08-23T17:38

2022-08-23T17:57

фото

рига

снос

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В латвийской столице начали демонтировать памятник "Освободителям Риги", а выступающих против сноса разогнала полиция. Борьба с монументом и его защитниками — в фотоленте Ria.ru.

рига

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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