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МСП Банк начал выдавать беззалоговые кредиты сроком на семь лет
МСП Банк начал выдавать беззалоговые кредиты сроком на семь лет - РИА Новости, 06.12.2022
МСП Банк начал выдавать беззалоговые кредиты сроком на семь лет
Максимальный срок льготного беззалогового кредита, который предприниматели могут получить в МСП Банке, увеличен с пяти до семи лет, сообщает пресс-служба банка, РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:49
2022-12-06T13:49
2022-12-06T13:49
россия
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Максимальный срок льготного беззалогового кредита, который предприниматели могут получить в МСП Банке, увеличен с пяти до семи лет, сообщает пресс-служба банка, являющегося дочерней организацией Корпорации МСП.Новый продукт под названием "Семилетка для бизнеса" можно оформить без личного присутствия, срок рассмотрения заявки не превышает 72 часов, уточнили в банке."Семилетка для бизнеса" – это уже третий экспресс-продукт в линейке МСП Банка, который не требует от заемщиков предоставления залога. В следующем году мы планируем корректировку скоринговой модели с учетом мнения предпринимателей. Задача – отстроить ее таким образом, чтобы как можно больше представителей бизнеса могли получать необходимые им средства", — отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба банка.Отмечается, что новый продукт банка рассчитан на устойчивые компании и доступен для использования в том числе для развития предпринимательской деятельности. Семилетний период кредитования позволит бизнесу планировать на этот временной горизонт свою деятельность, что обеспечит стабильное развитие.До сегодняшнего дня максимальный срок беззалогового экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса не превышал пяти лет. Однако у предпринимателей сформировался запрос на более длительный период, что позволяет также снизить и сумму ежемесячного платежа. По условиям нового кредитного продукта, начисление процентов будет производиться только на остаток задолженности. Немаловажным фактором является и то, что получаемые средства не являются целевыми: заемщикам не надо отчитываться и подтверждать их расходование перед МСП Банком."Мы разработали новый продукт "Семилетка для бизнеса" в кооперации с предпринимателями. Исходя из их запросов, допускается направление заемных денег на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности. При этом благодаря сроку кредита нам удалось снизить аннуитетный платеж практически в два раза относительно трехлетних кредитов. Это удобно для бизнеса и положительно скажется на финансовой стороне деятельности компаний. Отмечу также, что этот продукт не имеет аналогов на рынке", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
https://ria.ru/20221201/zavod-1835557046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мсп банк, корпорация мсп
Россия, МСП Банк, Корпорация МСП
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Максимальный срок льготного беззалогового кредита, который предприниматели могут получить в МСП Банке, увеличен с пяти до семи лет, сообщает пресс-служба банка, являющегося дочерней организацией Корпорации МСП.
Новый продукт под названием "Семилетка для бизнеса" можно оформить без личного присутствия, срок рассмотрения заявки не превышает 72 часов, уточнили в банке.
"Семилетка для бизнеса" – это уже третий экспресс-продукт в линейке МСП Банка, который не требует от заемщиков предоставления залога. В следующем году мы планируем корректировку скоринговой модели с учетом мнения предпринимателей. Задача – отстроить ее таким образом, чтобы как можно больше представителей бизнеса могли получать необходимые им средства", — отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводит пресс-служба банка.
Отмечается, что новый продукт банка рассчитан на устойчивые компании и доступен для использования в том числе для развития предпринимательской деятельности. Семилетний период кредитования позволит бизнесу планировать на этот временной горизонт свою деятельность, что обеспечит стабильное развитие.
До сегодняшнего дня максимальный срок беззалогового экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса не превышал пяти лет. Однако у предпринимателей сформировался запрос на более длительный период, что позволяет также снизить и сумму ежемесячного платежа. По условиям нового кредитного продукта, начисление процентов будет производиться только на остаток задолженности. Немаловажным фактором является и то, что получаемые средства не являются целевыми: заемщикам не надо отчитываться и подтверждать их расходование перед МСП Банком.
"Мы разработали новый продукт "Семилетка для бизнеса" в кооперации с предпринимателями. Исходя из их запросов, допускается направление заемных денег на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности. При этом благодаря сроку кредита нам удалось снизить аннуитетный платеж практически в два раза относительно трехлетних кредитов. Это удобно для бизнеса и положительно скажется на финансовой стороне деятельности компаний. Отмечу также, что этот продукт не имеет аналогов на рынке", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский
.