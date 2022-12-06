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Посольство Украины в Румынии получило конверты с подозрительным содержимым - РИА Новости, 06.12.2022
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Посольство Украины в Румынии получило конверты с подозрительным содержимым
Посольство Украины в Румынии получило конверты с подозрительным содержимым - РИА Новости, 06.12.2022
Посольство Украины в Румынии получило конверты с подозрительным содержимым
Посольство Украины в Бухаресте сообщило о получении двух концертов с подозрительным содержимым, их проверяют саперы, сообщила пресс-служба Румынской службы... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:14
2022-12-06T14:14
в мире
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Посольство Украины в Бухаресте сообщило о получении двух концертов с подозрительным содержимым, их проверяют саперы, сообщила пресс-служба Румынской службы безопасности.Представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 "угроза"."Команды Румынской службы безопасности выехали сегодня в посольство Украины после звонка на номер 112, в котором сообщалось, что поступило несколько подозрительных конвертов. Пиротехники начали стандартную процедуру их проверки. После пиротехнического контроля будет установлено, есть ли необходимость для их безопасной транспортировки", - говорится в распространенном для СМИ заявлении.Полиция Бухареста обеспечивает безопасность вокруг территории посольства.Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, в них, предположительно, глаза животных. Ранее он заявил, что шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. До этого посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Позже стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
https://ria.ru/20221130/vzryv-1835399485.html
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в мире, украина, бухарест, румыния
В мире, Украина, Бухарест, Румыния
14:14 06.12.2022
 
Посольство Украины в Румынии получило конверты с подозрительным содержимым

Посольство Украины в Бухаресте получило два конверта с подозрительным содержимым

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские в Бухаресте
Полицейские в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Посольство Украины в Бухаресте сообщило о получении двух концертов с подозрительным содержимым, их проверяют саперы, сообщила пресс-служба Румынской службы безопасности.
Представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 "угроза".
Испанские полицейские недалеко от места взрыва в посольстве Украины в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 19:38
Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде
"Команды Румынской службы безопасности выехали сегодня в посольство Украины после звонка на номер 112, в котором сообщалось, что поступило несколько подозрительных конвертов. Пиротехники начали стандартную процедуру их проверки. После пиротехнического контроля будет установлено, есть ли необходимость для их безопасной транспортировки", - говорится в распространенном для СМИ заявлении.
Полиция Бухареста обеспечивает безопасность вокруг территории посольства.
Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, в них, предположительно, глаза животных. Ранее он заявил, что шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. До этого посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Позже стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Сотрудник полиции Испании у посольства Украины в Мадриде - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 12:35
Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины
 
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