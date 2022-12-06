Посольство Украины в Румынии получило конверты с подозрительным содержимым
Посольство Украины в Бухаресте получило два конверта с подозрительным содержимым
© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские в Бухаресте
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские в Бухаресте. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Посольство Украины в Бухаресте сообщило о получении двух концертов с подозрительным содержимым, их проверяют саперы, сообщила пресс-служба Румынской службы безопасности.
Представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 "угроза".
"Команды Румынской службы безопасности выехали сегодня в посольство Украины после звонка на номер 112, в котором сообщалось, что поступило несколько подозрительных конвертов. Пиротехники начали стандартную процедуру их проверки. После пиротехнического контроля будет установлено, есть ли необходимость для их безопасной транспортировки", - говорится в распространенном для СМИ заявлении.
Полиция Бухареста обеспечивает безопасность вокруг территории посольства.
Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, в них, предположительно, глаза животных. Ранее он заявил, что шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. До этого посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Позже стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.