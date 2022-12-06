https://ria.ru/20221206/konverty-1836662566.html

Посольство Украины в Румынии получило конверты с подозрительным содержимым

Посольство Украины в Румынии получило конверты с подозрительным содержимым - РИА Новости, 06.12.2022

Посольство Украины в Румынии получило конверты с подозрительным содержимым

Посольство Украины в Бухаресте сообщило о получении двух концертов с подозрительным содержимым, их проверяют саперы, сообщила пресс-служба Румынской службы... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:14

2022-12-06T14:14

2022-12-06T14:14

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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Посольство Украины в Бухаресте сообщило о получении двух концертов с подозрительным содержимым, их проверяют саперы, сообщила пресс-служба Румынской службы безопасности.Представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 "угроза"."Команды Румынской службы безопасности выехали сегодня в посольство Украины после звонка на номер 112, в котором сообщалось, что поступило несколько подозрительных конвертов. Пиротехники начали стандартную процедуру их проверки. После пиротехнического контроля будет установлено, есть ли необходимость для их безопасной транспортировки", - говорится в распространенном для СМИ заявлении.Полиция Бухареста обеспечивает безопасность вокруг территории посольства.Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, в них, предположительно, глаза животных. Ранее он заявил, что шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. До этого посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Позже стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.

https://ria.ru/20221130/vzryv-1835399485.html

https://ria.ru/20221205/konverty-1836375357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, бухарест, румыния