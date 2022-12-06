https://ria.ru/20221206/kitay-1836644071.html

Лавров оставил запись в книге соболезнований из-за смерти Цзян Цзэминя

Лавров оставил запись в книге соболезнований из-за смерти Цзян Цзэминя - РИА Новости, 06.12.2022

Лавров оставил запись в книге соболезнований из-за смерти Цзян Цзэминя

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Китая в Москве, по случаю кончины экс-председателя КНР... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:30

2022-12-06T13:30

2022-12-06T14:13

в мире

цзян цзэминь

сергей лавров

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836649337_0:238:3148:2009_1920x0_80_0_0_0d51a6eeaeee16849df612cebe16ce4c.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Китая в Москве, по случаю кончины экс-председателя КНР Цзян Цзэминя.Экс-председатель КНР скончался в минувшую среду в Шанхае в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности. В четверг гроб с телом Цзян Цзэминя доставили из Шанхая в Пекин на специальном самолете.В понедельник состоялась церемония прощания, она прошла в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, в церемонии приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая Си Цзиньпина, а также экс-председателя КНР Ху Цзиньтао. В этот же день тело Цзян Цзэминя кремировали на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань".

https://ria.ru/20221130/tszemin-1835308565.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, цзян цзэминь, сергей лавров, россия, китай