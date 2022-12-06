13:30 06.12.2022 (обновлено: 14:13 06.12.2022)
Лавров оставил запись в книге соболезнований из-за смерти Цзян Цзэминя
Лавров оставил запись в книге соболезнований из-за смерти экс-главы КНР Цзян Цзэминя
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров оставляет запись в книге соболезнований в память о экс-председателе КНР Цзян Цзэмине в траурном зале посольства КНР в РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оставляет запись в книге соболезнований в память о экс-председателе КНР Цзян Цзэмине в траурном зале посольства КНР в РФ
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Китая в Москве, по случаю кончины экс-председателя КНР Цзян Цзэминя.
Экс-председатель КНР скончался в минувшую среду в Шанхае в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности. В четверг гроб с телом Цзян Цзэминя доставили из Шанхая в Пекин на специальном самолете.
"Товарищ Цзян Цзэминь пользовался огромным авторитетом не только в Китае, но и во всём мире. В нашей стране его помнят как искреннего друга нашего народа, чьи последовательные усилия увенчались подписанием в 2001 году в Москве исторического Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - написал Лавров в книге соболезнований.
В понедельник состоялась церемония прощания, она прошла в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, в церемонии приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая Си Цзиньпина, а также экс-председателя КНР Ху Цзиньтао. В этот же день тело Цзян Цзэминя кремировали на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань".
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