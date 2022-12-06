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Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 06.12.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221206/jony-1836631248.html
Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка
Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 06.12.2022
Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка
Ролик с российским певцом Jony появился на баннере в Нью-Йорке. Видео с изображением артиста выложили в соцсети. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:50
2022-12-06T13:50
шоубиз
нью-йорк (город)
музыка
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ролик с российским певцом Jony появился на баннере в Нью-Йорке. Видео с изображением артиста выложили в соцсети. На кадрах виден тизер нового альбома исполнителя "Не ищите во мне жанры", который транслировали на Times Square в центре города. Релиз пластинки состоялся второго декабря. Однако происхождение рекламы осталось неизвестным. Музыкант также не прокомментировал ролик. Накануне певец отменил концерт из-за ухудшения здоровья. Директор артиста Владимир Шавгулидзе раскрыл причину переноса его мероприятий. Он сказал, что исполнитель не мог разговаривать. Также врачи порекомендовали ему не петь в течение недели. Ранее Jony и Анна Asti записали совместный трек. Они назвали его "Как любовь твою понять?".
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Александра Липатова
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нью-йорк (город), музыка
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Музыка
13:50 06.12.2022
 
Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка

Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка после выхода его нового альбома

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец Jony (Джахид Гусейнли), победивший в номинации "Певец года", после церемонии вручения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Певец Jony (Джахид Гусейнли), победивший в номинации Певец года, после церемонии вручения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ролик с российским певцом Jony появился на баннере в Нью-Йорке. Видео с изображением артиста выложили в соцсети.
© Скриншот видео из аккаунта MuzTv в социальной сетиРолик с российским певцом Jony на баннере в Нью-Йорке
Ролик с российским певцом Jony на баннере в Нью-Йорке
© Скриншот видео из аккаунта MuzTv в социальной сети
Ролик с российским певцом Jony на баннере в Нью-Йорке
На кадрах виден тизер нового альбома исполнителя "Не ищите во мне жанры", который транслировали на Times Square в центре города. Релиз пластинки состоялся второго декабря.
Однако происхождение рекламы осталось неизвестным. Музыкант также не прокомментировал ролик.
Накануне певец отменил концерт из-за ухудшения здоровья. Директор артиста Владимир Шавгулидзе раскрыл причину переноса его мероприятий. Он сказал, что исполнитель не мог разговаривать. Также врачи порекомендовали ему не петь в течение недели.
Ранее Jony и Анна Asti записали совместный трек. Они назвали его "Как любовь твою понять?".
Леонид Агутин и Jony - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:23Шоубиз
Леонид Агутин и Jony записали совместный трек
 
ШоубизНью-Йорк (город)Музыка
 
 
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