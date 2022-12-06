https://ria.ru/20221206/jony-1836631248.html

Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка

Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 06.12.2022

Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка

Ролик с российским певцом Jony появился на баннере в Нью-Йорке. Видео с изображением артиста выложили в соцсети. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:50

2022-12-06T13:50

2022-12-06T13:50

шоубиз

нью-йорк (город)

музыка

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ролик с российским певцом Jony появился на баннере в Нью-Йорке. Видео с изображением артиста выложили в соцсети. На кадрах виден тизер нового альбома исполнителя "Не ищите во мне жанры", который транслировали на Times Square в центре города. Релиз пластинки состоялся второго декабря. Однако происхождение рекламы осталось неизвестным. Музыкант также не прокомментировал ролик. Накануне певец отменил концерт из-за ухудшения здоровья. Директор артиста Владимир Шавгулидзе раскрыл причину переноса его мероприятий. Он сказал, что исполнитель не мог разговаривать. Также врачи порекомендовали ему не петь в течение недели. Ранее Jony и Анна Asti записали совместный трек. Они назвали его "Как любовь твою понять?".

https://ria.ru/20221011/agutin-1823086407.html

нью-йорк (город)

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

нью-йорк (город), музыка