https://ria.ru/20221206/jony-1836631248.html
Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка
Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 06.12.2022
Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка
Ролик с российским певцом Jony появился на баннере в Нью-Йорке. Видео с изображением артиста выложили в соцсети. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:50
2022-12-06T13:50
2022-12-06T13:50
шоубиз
нью-йорк (город)
музыка
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ролик с российским певцом Jony появился на баннере в Нью-Йорке. Видео с изображением артиста выложили в соцсети. На кадрах виден тизер нового альбома исполнителя "Не ищите во мне жанры", который транслировали на Times Square в центре города. Релиз пластинки состоялся второго декабря. Однако происхождение рекламы осталось неизвестным. Музыкант также не прокомментировал ролик. Накануне певец отменил концерт из-за ухудшения здоровья. Директор артиста Владимир Шавгулидзе раскрыл причину переноса его мероприятий. Он сказал, что исполнитель не мог разговаривать. Также врачи порекомендовали ему не петь в течение недели. Ранее Jony и Анна Asti записали совместный трек. Они назвали его "Как любовь твою понять?".
https://ria.ru/20221011/agutin-1823086407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), музыка
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Музыка
Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка
Изображение Jony появилось на баннере в центре Нью-Йорка после выхода его нового альбома
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ролик с российским певцом Jony появился на баннере в Нью-Йорке. Видео с изображением артиста выложили в соцсети.
На кадрах виден тизер нового альбома исполнителя "Не ищите во мне жанры", который транслировали на Times Square в центре города. Релиз пластинки состоялся второго декабря.
Однако происхождение рекламы осталось неизвестным. Музыкант также не прокомментировал ролик.
Накануне певец отменил концерт из-за ухудшения здоровья. Директор артиста Владимир Шавгулидзе раскрыл
причину переноса его мероприятий. Он сказал, что исполнитель не мог разговаривать. Также врачи порекомендовали ему не петь в течение недели.
Ранее Jony и Анна Asti записали
совместный трек. Они назвали его "Как любовь твою понять?".