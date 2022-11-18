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Jony и Анна Asti записали совместный трек - РИА Новости, 18.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221118/jony-1832410003.html
Jony и Анна Asti записали совместный трек
Jony и Анна Asti записали совместный трек - РИА Новости, 18.11.2022
Jony и Анна Asti записали совместный трек
Jony и Anna Asti (Анна Дзюба) записали совместную песню "Как любовь твою понять?". Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:22
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шоубиз
музыка
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Jony и Anna Asti (Анна Дзюба) записали совместную песню "Как любовь твою понять?". Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети.Пользователи Сети неоднозначно восприняли песню. Одни раскритиковали ее.Другие поддержали исполнителей. Ранее Анна Asti выпустила песню "Ночью на кухне". По ее словам, композиция не позволит слушателям остаться в одиночестве.
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музыка, шоу-бизнес
Шоубиз, Музыка, Шоу-бизнес
11:22 18.11.2022
 
Jony и Анна Asti записали совместный трек

Jony и Анна Asti записали совместный трек "Как любовь твою понять?"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Евгений ОдиноковПевец Jony (Джахид Гусейнли) и певица Anna Asti (Анна Дзюба)
Певец Jony (Джахид Гусейнли) и певица Anna Asti (Анна Дзюба) - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Jony и Anna Asti (Анна Дзюба) записали совместную песню "Как любовь твою понять?". Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети.
"Вот и вышел в свет столь долгожданный релиз! Мой первый совместный трек с девушкой. С человеком, обладающим столь пронзительным и пробивающим до души голосом!" – написал певец.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли песню. Одни раскритиковали ее.
"Asti слишком кричит, пытается перекричать Jony", "А для трезвых людей выйдут песни нормальные?", "Как будто слушаю Пугачеву и Киркорова", "Анна, эти певцы в дуэте с вами меркнут. И портят песню!" – возмутились слушатели.
Другие поддержали исполнителей.
"До мурашек!", "Вы лучшие!", "Сильные голоса и талантливые люди!", "Мощнейший трек!" – восхитились поклонники артистов.
Ранее Анна Asti выпустила песню "Ночью на кухне". По ее словам, композиция не позволит слушателям остаться в одиночестве.
Леонид Агутин и Jony - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:23Шоубиз
Леонид Агутин и Jony записали совместный трек
 
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