https://ria.ru/20221118/jony-1832410003.html

Jony и Анна Asti записали совместный трек

Jony и Анна Asti записали совместный трек - РИА Новости, 18.11.2022

Jony и Анна Asti записали совместный трек

Jony и Anna Asti (Анна Дзюба) записали совместную песню "Как любовь твою понять?". Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:22

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Jony и Anna Asti (Анна Дзюба) записали совместную песню "Как любовь твою понять?". Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети.Пользователи Сети неоднозначно восприняли песню. Одни раскритиковали ее.Другие поддержали исполнителей. Ранее Анна Asti выпустила песню "Ночью на кухне". По ее словам, композиция не позволит слушателям остаться в одиночестве.

https://ria.ru/20221011/agutin-1823086407.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

музыка, шоу-бизнес