Jony и Анна Asti записали совместный трек
Jony и Анна Asti записали совместный трек "Как любовь твою понять?"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Евгений ОдиноковПевец Jony (Джахид Гусейнли) и певица Anna Asti (Анна Дзюба)
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Jony и Anna Asti (Анна Дзюба) записали совместную песню "Как любовь твою понять?". Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети.
"Вот и вышел в свет столь долгожданный релиз! Мой первый совместный трек с девушкой. С человеком, обладающим столь пронзительным и пробивающим до души голосом!" – написал певец.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли песню. Одни раскритиковали ее.
"Asti слишком кричит, пытается перекричать Jony", "А для трезвых людей выйдут песни нормальные?", "Как будто слушаю Пугачеву и Киркорова", "Анна, эти певцы в дуэте с вами меркнут. И портят песню!" – возмутились слушатели.
Другие поддержали исполнителей.
"До мурашек!", "Вы лучшие!", "Сильные голоса и талантливые люди!", "Мощнейший трек!" – восхитились поклонники артистов.
Ранее Анна Asti выпустила песню "Ночью на кухне". По ее словам, композиция не позволит слушателям остаться в одиночестве.
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