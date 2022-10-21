"Ты теперь не будешь в одиночестве": Анна ASTI выпустила новую песню
Анна ASTI выпустила песню "Ночью на кухне"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкXI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Анна ASTI (Анна Дзюба) выпустила новую песню "Ночью на кухне". Артистка поделилась материалом в своей соцсети.
"Всех нас что-то больно ранило, но когда это повторяется, ты понемногу обрастаешь броней. Ты теперь не будешь в одиночестве, с тобой будет эта песня, с тобой буду я, – прокомментировала пост певица.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли работу исполнительницы. Одни обвинили Анну в однообразном репертуаре.
"Все песни одинаковые, только слова разные – одну от другой не отличишь", "Все песни на одной ноте", "Все на один лад и про страдания", "Почему все песни от лица страдалицы?" – возмутились подписчики.
Другие с восторгом отреагировали на трек.
"Просто бомба. Песня суперская!", "Очередной шедевр!", "До мурашек!", "Это космос!" – восхитились слушатели Анны.
Вокалистка покинула коллектив Artik & Asti в ноябре прошлого года и начала сольную карьеру. Она была участницей проекта почти десять лет. После ухода из группы исполнительница сменила имидж, став блондинкой.
Ранее Дзюба рассказала о причинах ухода из Artik & Asti. Она отметила, что никто не виноват в случившемся, просто пришло время "пойти другими дорогами".