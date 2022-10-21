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"Ты теперь не будешь в одиночестве": Анна ASTI выпустила новую песню - РИА Новости, 21.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221021/asti-1825669880.html
"Ты теперь не будешь в одиночестве": Анна ASTI выпустила новую песню
"Ты теперь не будешь в одиночестве": Анна ASTI выпустила новую песню - РИА Новости, 21.10.2022
"Ты теперь не будешь в одиночестве": Анна ASTI выпустила новую песню
Анна ASTI (Анна Дзюба) выпустила новую песню "Ночью на кухне". Артистка поделилась материалом в своей соцсети. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:39
2022-10-21T14:39
шоубиз
artik & asti
музыка
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Анна ASTI (Анна Дзюба) выпустила новую песню "Ночью на кухне". Артистка поделилась материалом в своей соцсети. Пользователи Сети неоднозначно восприняли работу исполнительницы. Одни обвинили Анну в однообразном репертуаре. Другие с восторгом отреагировали на трек. Вокалистка покинула коллектив Artik &amp; Asti в ноябре прошлого года и начала сольную карьеру. Она была участницей проекта почти десять лет. После ухода из группы исполнительница сменила имидж, став блондинкой. Ранее Дзюба рассказала о причинах ухода из Artik &amp; Asti. Она отметила, что никто не виноват в случившемся, просто пришло время "пойти другими дорогами".
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artik & asti , музыка
Шоубиз, Artik & Asti , Музыка
14:39 21.10.2022
 
"Ты теперь не будешь в одиночестве": Анна ASTI выпустила новую песню

Анна ASTI выпустила песню "Ночью на кухне"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкXI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Анна ASTI (Анна Дзюба) выпустила новую песню "Ночью на кухне". Артистка поделилась материалом в своей соцсети.

"Всех нас что-то больно ранило, но когда это повторяется, ты понемногу обрастаешь броней. Ты теперь не будешь в одиночестве, с тобой будет эта песня, с тобой буду я, – прокомментировала пост певица.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли работу исполнительницы. Одни обвинили Анну в однообразном репертуаре.

"Все песни одинаковые, только слова разные – одну от другой не отличишь", "Все песни на одной ноте", "Все на один лад и про страдания", "Почему все песни от лица страдалицы?" – возмутились подписчики.

Другие с восторгом отреагировали на трек.
"Просто бомба. Песня суперская!", "Очередной шедевр!", "До мурашек!", "Это космос!" – восхитились слушатели Анны.
Вокалистка покинула коллектив Artik & Asti в ноябре прошлого года и начала сольную карьеру. Она была участницей проекта почти десять лет. После ухода из группы исполнительница сменила имидж, став блондинкой.
Ранее Дзюба рассказала о причинах ухода из Artik & Asti. Она отметила, что никто не виноват в случившемся, просто пришло время "пойти другими дорогами".
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