https://ria.ru/20221021/asti-1825669880.html

"Ты теперь не будешь в одиночестве": Анна ASTI выпустила новую песню

"Ты теперь не будешь в одиночестве": Анна ASTI выпустила новую песню - РИА Новости, 21.10.2022

"Ты теперь не будешь в одиночестве": Анна ASTI выпустила новую песню

Анна ASTI (Анна Дзюба) выпустила новую песню "Ночью на кухне". Артистка поделилась материалом в своей соцсети. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:39

2022-10-21T14:39

2022-10-21T14:39

шоубиз

artik & asti

музыка

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Анна ASTI (Анна Дзюба) выпустила новую песню "Ночью на кухне". Артистка поделилась материалом в своей соцсети. Пользователи Сети неоднозначно восприняли работу исполнительницы. Одни обвинили Анну в однообразном репертуаре. Другие с восторгом отреагировали на трек. Вокалистка покинула коллектив Artik & Asti в ноябре прошлого года и начала сольную карьеру. Она была участницей проекта почти десять лет. После ухода из группы исполнительница сменила имидж, став блондинкой. Ранее Дзюба рассказала о причинах ухода из Artik & Asti. Она отметила, что никто не виноват в случившемся, просто пришло время "пойти другими дорогами".

https://ria.ru/20220128/artikasti-1769921445.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

artik & asti , музыка