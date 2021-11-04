https://ria.ru/20211104/shoubiz-1757594490.html

Новости шоубиза: Artik & Asti разошлись, а в семье Шаляпиных новые скандалы

Новости шоубиза: Artik & Asti разошлись, а в семье Шаляпиных новые скандалы - РИА Новости, 04.11.2021

Новости шоубиза: Artik & Asti разошлись, а в семье Шаляпиных новые скандалы

Дуэта Artik & Asti больше нет, Прохор Шаляпин не будет возвращать подаренные женой квартиры, а Гоген Солнцев сыграл свадьбу с падчерицей. Эти и другие новости... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:53

2021-11-04T09:53

2021-11-04T09:53

шоубиз

прохор шаляпин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Дуэта Artik & Asti больше нет, Прохор Шаляпин не будет возвращать подаренные женой квартиры, а Гоген Солнцев сыграл свадьбу с падчерицей. Эти и другие новости шоу-бизнеса – в материале РИА Новости. Они больше не дуэт: Asti ушла от ArtikАнна Дюза начала сольную карьеру. 2 ноября стало известно, что дуэта Artik & Asti больше нет. При этом девушка подчеркнула, что благодарна своему уже бывшему напарнику по коллективу за годы работы, но им пора "идти своими дорогами".Никаких подробностей сольной карьеры певицы нет, так же, как и информации о будущем популярного украинского проекта. Однако шоу-бизнес знает не мало историй, когда группы распадались, но потом воссоединялись. А впереди новогодние программы и шоу, в том числе и "Золотой граммофон". Песни есть, а петь их будет некому?Квартиры и подлог: новые скандалы в семье Прохора ШаляпинаПрохор Шаляпин, конечно, не может без громких заявлений. На этот раз он наконец-то впервые детально рассказал о наследстве Татьяны Дэвис. Оказалось, что претендовать он ни на что не собирается. Однако в таких историях всегда есть но. У певца уже есть несколько квартир, которые Дэвис подарила ему при жизни. На фоне всего этого исполнитель начал выпускать новые песни и снимать к ним клипы. Две недели назад он презентовал видео на песню "Тебя обнимал", которую посвятил умершей жене. А несколько дней назад появился клип на еще одну композицию "Добрые люди". Хотя до этого исполнитель жаловался на нехватку выступлений, а, следовательно, и денег. Видимо, ситуация изменилась. Но если сам Прохор плотно занялся своей карьерой, у его матери Елены Колесниковой начались судебные тяжбы из-за работы. Против женщины, работающей в волгоградской больнице, завели уголовное дело. По данным СМИ, ее обвиняют в том, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.Правда на судебное заседание Колесникова не пришла. По словам Прохора, причина – состояние здоровья и его матери, и ее адвоката. Новая свадьба Гогена: Солнцев женился на дочери своей бывшей женыСериал, в который превратил свою жизнь Гоген Солнцев, продолжается. В новом сезоне свадьба шоумена. Далеко Гоген не ходил, в жены выбрал дочь своей бывшей Екатерины Терешкович. Хотя все, кто внимательно смотрит выпуски "Прямого эфира" с Андреем Малаховым, помнят, что изначально у Солнцева с Полиной были натянутые отношения. В одной из передач даже была драка. Но все меняется, теперь страна в ожидании продолжения этой истории. Дела семейные: внебрачный сын Крутого и пасынок МакеевойИгорь Крутой показал внебрачного сына Якова на семейном видео. Все вместе они отпраздновали день рождения другого ребенка композитора – Николая. Ему исполнилось 40 лет.Хотя не ясно, кто пригласил Якова на день рождения, и в каких отношениях он со звездным папой. Появляются все новые подробности и в семейных делах Анастасии Макеевой. Сын ее мужа Романа Малькова Андрей подтвердил в Instagram, что отношения с актрисой у него лучше, чем с собственной матерью.Молодой человек также добавил, что не встречается с бабушкой и дедушкой со стороны матери, поскольку у него много дел. Вместе с мачехой и отцом Андрей проводит время в Турции. Семья приобрела там жилье. По словам Макеевой, она также занимается бизнесом в теплой стране.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прохор шаляпин, шоу-бизнес