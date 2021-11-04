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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211104/shoubiz-1757594490.html
Новости шоубиза: Artik & Asti разошлись, а в семье Шаляпиных новые скандалы
Новости шоубиза: Artik & Asti разошлись, а в семье Шаляпиных новые скандалы - РИА Новости, 04.11.2021
Новости шоубиза: Artik & Asti разошлись, а в семье Шаляпиных новые скандалы
Дуэта Artik & Asti больше нет, Прохор Шаляпин не будет возвращать подаренные женой квартиры, а Гоген Солнцев сыграл свадьбу с падчерицей. Эти и другие новости... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:53
2021-11-04T09:53
шоубиз
прохор шаляпин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Дуэта Artik &amp; Asti больше нет, Прохор Шаляпин не будет возвращать подаренные женой квартиры, а Гоген Солнцев сыграл свадьбу с падчерицей. Эти и другие новости шоу-бизнеса – в материале РИА Новости. Они больше не дуэт: Asti ушла от ArtikАнна Дюза начала сольную карьеру. 2 ноября стало известно, что дуэта Artik &amp; Asti больше нет. При этом девушка подчеркнула, что благодарна своему уже бывшему напарнику по коллективу за годы работы, но им пора "идти своими дорогами".Никаких подробностей сольной карьеры певицы нет, так же, как и информации о будущем популярного украинского проекта. Однако шоу-бизнес знает не мало историй, когда группы распадались, но потом воссоединялись. А впереди новогодние программы и шоу, в том числе и "Золотой граммофон". Песни есть, а петь их будет некому?Квартиры и подлог: новые скандалы в семье Прохора ШаляпинаПрохор Шаляпин, конечно, не может без громких заявлений. На этот раз он наконец-то впервые детально рассказал о наследстве Татьяны Дэвис. Оказалось, что претендовать он ни на что не собирается. Однако в таких историях всегда есть но. У певца уже есть несколько квартир, которые Дэвис подарила ему при жизни. На фоне всего этого исполнитель начал выпускать новые песни и снимать к ним клипы. Две недели назад он презентовал видео на песню "Тебя обнимал", которую посвятил умершей жене. А несколько дней назад появился клип на еще одну композицию "Добрые люди". Хотя до этого исполнитель жаловался на нехватку выступлений, а, следовательно, и денег. Видимо, ситуация изменилась. Но если сам Прохор плотно занялся своей карьерой, у его матери Елены Колесниковой начались судебные тяжбы из-за работы. Против женщины, работающей в волгоградской больнице, завели уголовное дело. По данным СМИ, ее обвиняют в том, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.Правда на судебное заседание Колесникова не пришла. По словам Прохора, причина – состояние здоровья и его матери, и ее адвоката. Новая свадьба Гогена: Солнцев женился на дочери своей бывшей женыСериал, в который превратил свою жизнь Гоген Солнцев, продолжается. В новом сезоне свадьба шоумена. Далеко Гоген не ходил, в жены выбрал дочь своей бывшей Екатерины Терешкович. Хотя все, кто внимательно смотрит выпуски "Прямого эфира" с Андреем Малаховым, помнят, что изначально у Солнцева с Полиной были натянутые отношения. В одной из передач даже была драка. Но все меняется, теперь страна в ожидании продолжения этой истории. Дела семейные: внебрачный сын Крутого и пасынок МакеевойИгорь Крутой показал внебрачного сына Якова на семейном видео. Все вместе они отпраздновали день рождения другого ребенка композитора – Николая. Ему исполнилось 40 лет.Хотя не ясно, кто пригласил Якова на день рождения, и в каких отношениях он со звездным папой. Появляются все новые подробности и в семейных делах Анастасии Макеевой. Сын ее мужа Романа Малькова Андрей подтвердил в Instagram, что отношения с актрисой у него лучше, чем с собственной матерью.Молодой человек также добавил, что не встречается с бабушкой и дедушкой со стороны матери, поскольку у него много дел. Вместе с мачехой и отцом Андрей проводит время в Турции. Семья приобрела там жилье. По словам Макеевой, она также занимается бизнесом в теплой стране.
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прохор шаляпин, шоу-бизнес
09:53 04.11.2021
 

Новости шоубиза: Artik & Asti разошлись, а в семье Шаляпиных новые скандалы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники группы Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба, победившие в номинации "Альбом года", на церемонии вручения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Участники группы Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба, победившие в номинации Альбом года, на церемонии вручения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Дуэта Artik & Asti больше нет, Прохор Шаляпин не будет возвращать подаренные женой квартиры, а Гоген Солнцев сыграл свадьбу с падчерицей. Эти и другие новости шоу-бизнеса – в материале РИА Новости.

Они больше не дуэт: Asti ушла от Artik

Анна Дюза начала сольную карьеру. 2 ноября стало известно, что дуэта Artik & Asti больше нет.
"Да, это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват", – сказала Дзюба.
При этом девушка подчеркнула, что благодарна своему уже бывшему напарнику по коллективу за годы работы, но им пора "идти своими дорогами".
Никаких подробностей сольной карьеры певицы нет, так же, как и информации о будущем популярного украинского проекта. Однако шоу-бизнес знает не мало историй, когда группы распадались, но потом воссоединялись.
А впереди новогодние программы и шоу, в том числе и "Золотой граммофон". Песни есть, а петь их будет некому?
Участники украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба и Артем Умрихин - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 11:44Шоубиз
Анна Дзюба впервые прокомментировала уход из Artik & Asti

Квартиры и подлог: новые скандалы в семье Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин, конечно, не может без громких заявлений. На этот раз он наконец-то впервые детально рассказал о наследстве Татьяны Дэвис. Оказалось, что претендовать он ни на что не собирается. Однако в таких историях всегда есть но.
У певца уже есть несколько квартир, которые Дэвис подарила ему при жизни.
"Возвращать я никому ничего не собираюсь. У меня и не просили. Это не наследство", – заявил артист.
На фоне всего этого исполнитель начал выпускать новые песни и снимать к ним клипы. Две недели назад он презентовал видео на песню "Тебя обнимал", которую посвятил умершей жене. А несколько дней назад появился клип на еще одну композицию "Добрые люди".
Хотя до этого исполнитель жаловался на нехватку выступлений, а, следовательно, и денег. Видимо, ситуация изменилась.
Но если сам Прохор плотно занялся своей карьерой, у его матери Елены Колесниковой начались судебные тяжбы из-за работы.
Против женщины, работающей в волгоградской больнице, завели уголовное дело. По данным СМИ, ее обвиняют в том, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.
Правда на судебное заседание Колесникова не пришла. По словам Прохора, причина – состояние здоровья и его матери, и ее адвоката.
"Моя мама не явилась в суд только по причине того, что адвокат, с которым у нее заключено соглашение, заболела и не смогла присутствовать на заседании, что подтверждено документально. Также, в связи с этими крайне неприятными, требующими тщательного юридического разбирательства обстоятельствами, у моей мамы ухудшилось состояние здоровья, и она находится на больничном", – написал Шаляпин в Instagram.
Презентация нового сезона телеканала СТС - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 15:05Шоубиз
У матери Шаляпина ухудшилось здоровье из-за обвинений во взятках

Новая свадьба Гогена: Солнцев женился на дочери своей бывшей жены

Сериал, в который превратил свою жизнь Гоген Солнцев, продолжается. В новом сезоне свадьба шоумена. Далеко Гоген не ходил, в жены выбрал дочь своей бывшей Екатерины Терешкович.
"А вы думали опять сумасшедшая бабка будет? Нет, вот какая красивая невеста", – сказал Гоген гостям.
Хотя все, кто внимательно смотрит выпуски "Прямого эфира" с Андреем Малаховым, помнят, что изначально у Солнцева с Полиной были натянутые отношения. В одной из передач даже была драка. Но все меняется, теперь страна в ожидании продолжения этой истории.
Гоген Солнцев - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 18:06Шоубиз
Гоген Солнцев женился на дочери Терешкович

Дела семейные: внебрачный сын Крутого и пасынок Макеевой

Игорь Крутой показал внебрачного сына Якова на семейном видео. Все вместе они отпраздновали день рождения другого ребенка композитора – Николая. Ему исполнилось 40 лет.
Хотя не ясно, кто пригласил Якова на день рождения, и в каких отношениях он со звездным папой.
Композитор Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 17:54Шоубиз
Игорь Крутой показал внебрачного сына на семейном видео
Появляются все новые подробности и в семейных делах Анастасии Макеевой.
Сын ее мужа Романа Малькова Андрей подтвердил в Instagram, что отношения с актрисой у него лучше, чем с собственной матерью.
Молодой человек также добавил, что не встречается с бабушкой и дедушкой со стороны матери, поскольку у него много дел. Вместе с мачехой и отцом Андрей проводит время в Турции. Семья приобрела там жилье. По словам Макеевой, она также занимается бизнесом в теплой стране.
Актриса Анастасия Макеева
Вчера, 10:53Шоубиз
Сын Малькова признался в отличных отношениях с Макеевой
 
ШоубизПрохор ШаляпинШоу-бизнес
 
 
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