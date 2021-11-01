https://ria.ru/20211101/shalyapin-1757182025.html

"Возвращать не собираюсь": Шаляпин прокомментировал наследство Дэвис

"Возвращать не собираюсь": Шаляпин прокомментировал наследство Дэвис - РИА Новости, 01.11.2021

"Возвращать не собираюсь": Шаляпин прокомментировал наследство Дэвис

Прохор Шаляпин в разговоре с Леной Лениной прокомментировал судьбу наследства умершей от коронавируса супруги Татьяны Клаудии Дэвис. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:11

2021-11-01T13:11

2021-11-01T13:11

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Прохор Шаляпин в разговоре с Леной Лениной прокомментировал судьбу наследства умершей от коронавируса супруги Татьяны Клаудии Дэвис.Тем не менее, он не собирается возвращать четыре квартиры, подаренные ему Дэвис еще при жизни. Они оформлены на певца.Он добавил, что родители Татьяны – обеспеченные люди. Он старается поддерживать с ними дружеские отношения, ведь "ничто не заменит человеческого тепла".Ранее Прохор признавался, что инициатива со свадьбой принадлежала именно супруге.

https://ria.ru/20211007/shalyapin-1753462341.html

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2021

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знаменитости, прохор шаляпин