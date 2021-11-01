"Возвращать не собираюсь": Шаляпин прокомментировал наследство Дэвис
Шаляпин прокомментировал наследство Дэвис и судьбу подаренных ему квартир
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Прохор Шаляпин в разговоре с Леной Лениной прокомментировал судьбу наследства умершей от коронавируса супруги Татьяны Клаудии Дэвис.
"У меня совести, конечно, не хватит подавать на наследство, хотя мне многие адвокаты говорят, что я имею право. Но я не буду – морального права не имею", – сказал Прохор.
Тем не менее, он не собирается возвращать четыре квартиры, подаренные ему Дэвис еще при жизни. Они оформлены на певца.
"Возвращать я никому ничего не собираюсь. У меня и не просили. Это не наследство", – заявил артист.
Он добавил, что родители Татьяны – обеспеченные люди. Он старается поддерживать с ними дружеские отношения, ведь "ничто не заменит человеческого тепла".
"Жить им есть на что, они обеспеченные люди, все прекрасно. Таня оставила большое наследство. Я думаю, что они до старости ни в чем нуждаться не будут", – рассказал артист.
Ранее Прохор признавался, что инициатива со свадьбой принадлежала именно супруге.
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