https://ria.ru/20211008/shalyapin-1753733519.html
"Не было к ней любви": Шаляпин рассказал об инициативе Дэвис со свадьбой
"Не было к ней любви": Шаляпин рассказал об инициативе Дэвис со свадьбой - РИА Новости, 08.10.2021
"Не было к ней любви": Шаляпин рассказал об инициативе Дэвис со свадьбой
Прохор Шаляпин в интервью "Пятому каналу" признался, что изначально не собирался жениться на Татьяне Клаудии Дэвис. У него была к ней лишь симпатия. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:11
2021-10-08T18:11
2021-10-08T18:12
шоубиз
свадьба
знаменитости
коронавирус covid-19
прохор шаляпин
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Прохор Шаляпин в интервью "Пятому каналу" признался, что изначально не собирался жениться на Татьяне Клаудии Дэвис. У него была к ней лишь симпатия.Он отметил, что Татьяна неожиданно позвонила ему и сама предложила пожениться, поскольку поспорила с подругой, что свяжет себя узами брака быстрее. Певец согласился, а потом и проникся к Дэвис чувством.Татьяна умерла через два месяца после свадьбы от последствий коронавирусной инфекции. В последнем сообщении она обвинила Прохора в своей болезни.
https://ria.ru/20211007/shalyapin-1753462341.html
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свадьба, знаменитости, коронавирус covid-19, прохор шаляпин
18:11 08.10.2021 (обновлено: 18:12 08.10.2021)
"Не было к ней любви": Шаляпин рассказал об инициативе Дэвис со свадьбой
Шаляпин признался в отсутствии любви к Дэвис в начале отношений