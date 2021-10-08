https://ria.ru/20211008/shalyapin-1753733519.html

"Не было к ней любви": Шаляпин рассказал об инициативе Дэвис со свадьбой

"Не было к ней любви": Шаляпин рассказал об инициативе Дэвис со свадьбой - РИА Новости, 08.10.2021

"Не было к ней любви": Шаляпин рассказал об инициативе Дэвис со свадьбой

Прохор Шаляпин в интервью "Пятому каналу" признался, что изначально не собирался жениться на Татьяне Клаудии Дэвис. У него была к ней лишь симпатия. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:11

2021-10-08T18:11

2021-10-08T18:12

шоубиз

свадьба

знаменитости

коронавирус covid-19

прохор шаляпин

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Прохор Шаляпин в интервью "Пятому каналу" признался, что изначально не собирался жениться на Татьяне Клаудии Дэвис. У него была к ней лишь симпатия.Он отметил, что Татьяна неожиданно позвонила ему и сама предложила пожениться, поскольку поспорила с подругой, что свяжет себя узами брака быстрее. Певец согласился, а потом и проникся к Дэвис чувством.Татьяна умерла через два месяца после свадьбы от последствий коронавирусной инфекции. В последнем сообщении она обвинила Прохора в своей болезни.

https://ria.ru/20211007/shalyapin-1753462341.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, знаменитости, коронавирус covid-19, прохор шаляпин