https://ria.ru/20221205/jony-1836352618.html

"Говорить не мог": директор Jony раскрыл причину отмены его концертов

"Говорить не мог": директор Jony раскрыл причину отмены его концертов - РИА Новости, 05.12.2022

"Говорить не мог": директор Jony раскрыл причину отмены его концертов

Концертный директор певца Jony Владимир Шавгулидзе раскрыл причину отмены его концертов. Он сообщил, что артист заболел. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:38

2022-12-05T11:38

2022-12-05T16:12

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МОСКВА, дек — РИА Новости. Концертный директор певца Jony Владимир Шавгулидзе раскрыл причину отмены его концертов. Он сообщил, что артист заболел.Кроме того, он добавил, что врачи порекомендовали ему не петь в течение недели. Он также отметил, что певец выступает вживую, поэтому не может выйти на сцену больным.Ранее Юрий Антонов пожаловался на здоровье после лечения в Австрии. Музыкант сделал несколько операций на ноге.

https://ria.ru/20221129/dovlatova-1835105622.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, здоровье - общество