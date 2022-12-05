https://ria.ru/20221205/jony-1836352618.html
"Говорить не мог": директор Jony раскрыл причину отмены его концертов
"Говорить не мог": директор Jony раскрыл причину отмены его концертов - РИА Новости, 05.12.2022
"Говорить не мог": директор Jony раскрыл причину отмены его концертов
Концертный директор певца Jony Владимир Шавгулидзе раскрыл причину отмены его концертов. Он сообщил, что артист заболел. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:38
2022-12-05T11:38
2022-12-05T16:12
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МОСКВА, дек — РИА Новости. Концертный директор певца Jony Владимир Шавгулидзе раскрыл причину отмены его концертов. Он сообщил, что артист заболел.Кроме того, он добавил, что врачи порекомендовали ему не петь в течение недели. Он также отметил, что певец выступает вживую, поэтому не может выйти на сцену больным.Ранее Юрий Антонов пожаловался на здоровье после лечения в Австрии. Музыкант сделал несколько операций на ноге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, здоровье - общество
Шоубиз, Шоу-бизнес, Здоровье - Общество
11:38 05.12.2022 (обновлено: 16:12 05.12.2022)
"Говорить не мог": директор Jony раскрыл причину отмены его концертов
Директор Jony назвал причину отмены его концертов и рассказал о здоровье певца
МОСКВА, дек — РИА Новости. Концертный директор певца Jony Владимир Шавгулидзе раскрыл причину отмены его концертов. Он сообщил, что артист заболел.
"У него такое было состояние, что он даже говорить не мог, кашлял постоянно", – поделился
менеджер музыканта в интервью "Пятому каналу".
Кроме того, он добавил, что врачи порекомендовали ему не петь в течение недели.
"Нам рекомендовали очень строго повести себя неделю, нигде не выступать, не петь, потому что можно просто потерять голос", – признался Шавгулидзе.
Он также отметил, что певец выступает вживую, поэтому не может выйти на сцену больным.
"Сами понимаете – организм молодой, уверен, что мы справимся, все будет хорошо, но пока не выдерживает. Периодически дает сбой. А так, как у нас программа на 100% живьем, то мы не можем себе позволить выступать в разобранном состоянии", – добавил директор артиста.
Ранее Юрий Антонов пожаловался
на здоровье после лечения в Австрии. Музыкант сделал несколько операций на ноге.