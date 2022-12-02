Антонов пожаловался на здоровье после лечения за границей
Антонов пожаловался на здоровье после операции в Австрии
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКомпозитор, эстрадный певец, музыкант Юрий Антонов на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Юрий Антонов пожаловался на боли в ноге после операции в Австрии. Об этом сообщил "Пятый канал".
"Состояние постепенно улучшается, но о полном выздоровлении речи не идет. Пока боли есть: они доставляют мне немало проблем", – поделился артист.
Также он признался, что будет продолжать лечение в России.
"Я сейчас буду продолжать лечение уже здесь, в Москве", – рассказал Антонов.
В 2018 году у музыканта произошел разрыв мениска. Певец сделал несколько операций, в том числе по замене сустава. Он лечился на родине и за рубежом. Однако исполнитель продолжил испытывать боль в ноге.
Юрий Антонов – советский и российский певец, композитор, музыкант и актер. В 1997 году он получил звание "Народный артист Российской Федерации".
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