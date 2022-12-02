https://ria.ru/20221202/antonov-1835792296.html

Антонов пожаловался на здоровье после лечения за границей

Антонов пожаловался на здоровье после лечения за границей - РИА Новости, 02.12.2022

Антонов пожаловался на здоровье после лечения за границей

Юрий Антонов пожаловался на боли в ноге после операции в Австрии. Об этом сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:03

2022-12-02T11:03

2022-12-02T11:03

шоубиз

юрий антонов

австрия

россия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Юрий Антонов пожаловался на боли в ноге после операции в Австрии. Об этом сообщил "Пятый канал". Также он признался, что будет продолжать лечение в России.В 2018 году у музыканта произошел разрыв мениска. Певец сделал несколько операций, в том числе по замене сустава. Он лечился на родине и за рубежом. Однако исполнитель продолжил испытывать боль в ноге. Юрий Антонов – советский и российский певец, композитор, музыкант и актер. В 1997 году он получил звание "Народный артист Российской Федерации". Ранее Виктор Бычков рассказал о состоянии здоровья тяжелобольной жены. Она перенесла инсульт в 2019 году.

https://ria.ru/20221018/marshal-1824926750.html

австрия

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юрий антонов, австрия, россия