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Антонов пожаловался на здоровье после лечения за границей - РИА Новости, 02.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221202/antonov-1835792296.html
Антонов пожаловался на здоровье после лечения за границей
Антонов пожаловался на здоровье после лечения за границей - РИА Новости, 02.12.2022
Антонов пожаловался на здоровье после лечения за границей
Юрий Антонов пожаловался на боли в ноге после операции в Австрии. Об этом сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:03
2022-12-02T11:03
шоубиз
юрий антонов
австрия
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Юрий Антонов пожаловался на боли в ноге после операции в Австрии. Об этом сообщил "Пятый канал". Также он признался, что будет продолжать лечение в России.В 2018 году у музыканта произошел разрыв мениска. Певец сделал несколько операций, в том числе по замене сустава. Он лечился на родине и за рубежом. Однако исполнитель продолжил испытывать боль в ноге. Юрий Антонов – советский и российский певец, композитор, музыкант и актер. В 1997 году он получил звание "Народный артист Российской Федерации". Ранее Виктор Бычков рассказал о состоянии здоровья тяжелобольной жены. Она перенесла инсульт в 2019 году.
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юрий антонов, австрия, россия
Шоубиз, Юрий Антонов, Австрия, Россия
11:03 02.12.2022
 
Антонов пожаловался на здоровье после лечения за границей

Антонов пожаловался на здоровье после операции в Австрии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКомпозитор, эстрадный певец, музыкант Юрий Антонов на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Композитор, эстрадный певец, музыкант Юрий Антонов на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Юрий Антонов пожаловался на боли в ноге после операции в Австрии. Об этом сообщил "Пятый канал".
"Состояние постепенно улучшается, но о полном выздоровлении речи не идет. Пока боли есть: они доставляют мне немало проблем", – поделился артист.
Также он признался, что будет продолжать лечение в России.
"Я сейчас буду продолжать лечение уже здесь, в Москве", – рассказал Антонов.
В 2018 году у музыканта произошел разрыв мениска. Певец сделал несколько операций, в том числе по замене сустава. Он лечился на родине и за рубежом. Однако исполнитель продолжил испытывать боль в ноге.
Юрий Антонов – советский и российский певец, композитор, музыкант и актер. В 1997 году он получил звание "Народный артист Российской Федерации".
Ранее Виктор Бычков рассказал о состоянии здоровья тяжелобольной жены. Она перенесла инсульт в 2019 году.
Певец Александр Маршал выступает на праздничном шоу в честь пятилетия всекрымского референдума и воссоединения полуострова с Россией у горы Гасфорта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 17:45Шоубиз
"Отнималась нога": Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем
 
ШоубизЮрий АнтоновАвстрияРоссия
 
 
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