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Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной жены - РИА Новости, 11.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221111/bychkov-1830866209.html
Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной жены
Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной жены - РИА Новости, 11.11.2022
Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной жены
Актер Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной супруги Полины Белинской и ее реабилитации. Она перенесла инсульт в 2019 году. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:42
2022-11-11T16:42
шоубиз
виктор бычков
здоровье
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Актер Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной супруги Полины Белинской и ее реабилитации. Она перенесла инсульт в 2019 году. Кроме того, он добавил, что до болезни жена не жаловалась на самочувствие. Также он сообщил, что Белинской было сложно принять случившееся. Сын Бычкова Добрыня также поделился информацией о болезни матери. Он вспомнил момент, когда ей стало плохо. Ранее Волочкова поделилась подробностями здоровья Зайцева. Она сообщила, что модельер хорошо выглядел и находился "в добром здравии человеческого духа".
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виктор бычков, здоровье
Шоубиз, Виктор Бычков, Здоровье
16:42 11.11.2022
 
Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной жены

Актер Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной жены

© "Россия 1"Актер Виктор Бычков в программе "Судьба человека"
Актер Виктор Бычков в программе Судьба человека
© "Россия 1"
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Актер Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной супруги Полины Белинской и ее реабилитации. Она перенесла инсульт в 2019 году.

"Полина теперь на инвалидной коляске. Мы каждую неделю ходим в бассейн. Когда я ее отпускаю на лифте, она может передвигаться. Мы уже год ходим в бассейн. Нужно, чтобы связи нейронные восстановились. Половина тела отказала, половина действующая", – поделился артист в интервью передачи "Судьба человека".

Кроме того, он добавил, что до болезни жена не жаловалась на самочувствие.
"Не было проблем со здоровьем. Мы и к врачам не обращались", – признался Бычков.
Также он сообщил, что Белинской было сложно принять случившееся.

"Восприняла, как все. Никто не любит быть слабым и обременять других. Никто не любит из жизнерадостного цветущего человека становиться человеком на коляске", – рассказал актер.

Сын Бычкова Добрыня также поделился информацией о болезни матери. Он вспомнил момент, когда ей стало плохо.

"Меня позвала бабушка и сказала тихо: "Кажется инсульт". Мы ее переложили на кровать и вызвали врачей. Врачи отказались переносить мать на носилках. Мы с бабушкой нашли добрых людей на улице, и они помогли. К счастью, бабушка скоординировала свои действия", – добавил юноша.

Ранее Волочкова поделилась подробностями здоровья Зайцева. Она сообщила, что модельер хорошо выглядел и находился "в добром здравии человеческого духа".
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