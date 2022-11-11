https://ria.ru/20221111/bychkov-1830866209.html

Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной жены

Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной жены - РИА Новости, 11.11.2022

Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной жены

Актер Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной супруги Полины Белинской и ее реабилитации. Она перенесла инсульт в 2019 году. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:42

2022-11-11T16:42

2022-11-11T16:42

шоубиз

виктор бычков

здоровье

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Актер Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной супруги Полины Белинской и ее реабилитации. Она перенесла инсульт в 2019 году. Кроме того, он добавил, что до болезни жена не жаловалась на самочувствие. Также он сообщил, что Белинской было сложно принять случившееся. Сын Бычкова Добрыня также поделился информацией о болезни матери. Он вспомнил момент, когда ей стало плохо. Ранее Волочкова поделилась подробностями здоровья Зайцева. Она сообщила, что модельер хорошо выглядел и находился "в добром здравии человеческого духа".

https://ria.ru/20221101/na-na-1828365344.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

виктор бычков, здоровье