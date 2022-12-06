https://ria.ru/20221206/gramotnost-1836551922.html

В РАО назвали причины высокой учебной нагрузки в российских школах

В РАО назвали причины высокой учебной нагрузки в российских школах - РИА Новости, 06.12.2022

В РАО назвали причины высокой учебной нагрузки в российских школах

Высокая учебная нагрузка в российских школах действительно существует, дети тратят очень много времени на выполнение домашнего задания, все из-за отсутствия... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T06:23

2022-12-06T06:23

2022-12-06T09:07

общество

ольга васильева

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Высокая учебная нагрузка в российских школах действительно существует, дети тратят очень много времени на выполнение домашнего задания, все из-за отсутствия функциональной грамотности, заявила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.Результаты социологического исследования "Подростки 360°" были показаны на одноименном форуме 29 ноября. Один из результатов исследования: высокая учебная нагрузка - важная проблема, которая выделяется как подростками, так и их родителями, она мешает школьникам получать удовольствие от учебы. Исследование "Подростки 360°" проводилось с июня по сентябрь 2022 года в рамках стратегической программы "Подростки России" уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка в формате онлайн-опроса. В нем приняли участие подростки от 14 до 17 лет, родители подростков подростки от 14 до 17 лет, а также педагоги и специалисты по работе с подростками из 85 субъектов РФ."Я считаю, что эта проблема действительно есть. Огромное количество времени школьники тратят на приготовление домашнего задания. Я всегда повторяю: на это есть две причины – это отсутствие функциональной грамотности, то есть "не можем понять то, что видим и читаем", "не можем тезисно передать, что написано в учебнике", а второй момент - не всегда хватает возможностей переключиться", - сказала Васильева.Она добавила, что если бы у ребенка, у подростка было больше возможностей отвлечься, например на спорт или на творчество, он бы намного лучше себя чувствовал, с большим удовольствием учился, сейчас же нередко школьники находятся под постоянным давлением, им не хватает внутренней и моральной разрядки."Эстетическое воспитание - это как раз то, что тебя формирует, дает творческую свободу. Сейчас этого не хватает. Нам очень важно сегодня научить школьников грамотно читать тексты. Это ускорит прежде всего приготовление домашнего задания. Второе - должна быть смена занятий, в том числе переключение на творческий досуг", - отметила глава РАО.

https://ria.ru/20221205/matkapital-1836462460.html

https://ria.ru/20221201/dokumenty-1835665552.html

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общество, ольга васильева, россия, социальный навигатор, сн_образование