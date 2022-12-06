https://ria.ru/20221206/govoryat-1836605082.html

"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала

"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала - РИА Новости, 06.12.2022

"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала

"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала шестого декабря с новыми выпусками. Они будут посвящены секретным материалам и прогнозам на будущее. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:31

2022-12-06T12:31

2022-12-06T12:31

шоубиз

пусть говорят

первый канал (телеканал)

дмитрий борисов

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала шестого декабря с новыми выпусками. Они будут посвящены секретным материалам и прогнозам на будущее. Также зрители узнают о феномене Ванги и отрядах людей со сверхспособностями в СССР и США. Кроме того, они услышат комментарии слов Илона Маска о возможности встретиться с инопланетянами от ученых."Пусть говорят" – российское ток-шоу на Первом канале. С 2001 по 2017 год его вел Андрей Малахов. Затем его место занял Дмитрий Борисов. Ранее стало известно о выходе десятого сезона передачи "Голос. Дети". Она появится в эфире девятого декабря.

https://ria.ru/20221206/tnt-1836584982.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

пусть говорят, первый канал (телеканал), дмитрий борисов