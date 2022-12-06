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"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала - РИА Новости, 06.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221206/govoryat-1836605082.html
"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала
"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала - РИА Новости, 06.12.2022
"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала
"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала шестого декабря с новыми выпусками. Они будут посвящены секретным материалам и прогнозам на будущее. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:31
2022-12-06T12:31
шоубиз
пусть говорят
первый канал (телеканал)
дмитрий борисов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала шестого декабря с новыми выпусками. Они будут посвящены секретным материалам и прогнозам на будущее. Также зрители узнают о феномене Ванги и отрядах людей со сверхспособностями в СССР и США. Кроме того, они услышат комментарии слов Илона Маска о возможности встретиться с инопланетянами от ученых."Пусть говорят" – российское ток-шоу на Первом канале. С 2001 по 2017 год его вел Андрей Малахов. Затем его место занял Дмитрий Борисов. Ранее стало известно о выходе десятого сезона передачи "Голос. Дети". Она появится в эфире девятого декабря.
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пусть говорят, первый канал (телеканал), дмитрий борисов
Шоубиз, Пусть говорят, Первый канал (телеканал), Дмитрий Борисов
12:31 06.12.2022
 
"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала

"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала шестого декабря

© Фото : Первый каналДмитрий Борисов
Дмитрий Борисов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Первый канал
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала шестого декабря с новыми выпусками. Они будут посвящены секретным материалам и прогнозам на будущее.

"В преддверии Нового года "Пусть говорят" возвращается в эфир с традиционными прогнозами. Целая серия специальных выпусков посвящена необычным людям. Что ожидает человечество в новом году и в ближайшее десятилетие? Спрашиваем у ведущих астрологов и нумерологов", – поделился ведущий Дмитрий Борисов в анонсе передачи.

Также зрители узнают о феномене Ванги и отрядах людей со сверхспособностями в СССР и США. Кроме того, они услышат комментарии слов Илона Маска о возможности встретиться с инопланетянами от ученых.
"Пусть говорят" – российское ток-шоу на Первом канале. С 2001 по 2017 год его вел Андрей Малахов. Затем его место занял Дмитрий Борисов.
Ранее стало известно о выходе десятого сезона передачи "Голос. Дети". Она появится в эфире девятого декабря.
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ШоубизПусть говорятПервый канал (телеканал)Дмитрий Борисов
 
 
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