https://ria.ru/20221206/govoryat-1836605082.html
"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала
"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала - РИА Новости, 06.12.2022
"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала
"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала шестого декабря с новыми выпусками. Они будут посвящены секретным материалам и прогнозам на будущее. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:31
2022-12-06T12:31
2022-12-06T12:31
шоубиз
пусть говорят
первый канал (телеканал)
дмитрий борисов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала шестого декабря с новыми выпусками. Они будут посвящены секретным материалам и прогнозам на будущее. Также зрители узнают о феномене Ванги и отрядах людей со сверхспособностями в СССР и США. Кроме того, они услышат комментарии слов Илона Маска о возможности встретиться с инопланетянами от ученых."Пусть говорят" – российское ток-шоу на Первом канале. С 2001 по 2017 год его вел Андрей Малахов. Затем его место занял Дмитрий Борисов. Ранее стало известно о выходе десятого сезона передачи "Голос. Дети". Она появится в эфире девятого декабря.
https://ria.ru/20221206/tnt-1836584982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пусть говорят, первый канал (телеканал), дмитрий борисов
Шоубиз, Пусть говорят, Первый канал (телеканал), Дмитрий Борисов
"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала
"Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала шестого декабря
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Пусть говорят" вернется в эфир Первого канала шестого декабря с новыми выпусками. Они будут посвящены секретным материалам и прогнозам на будущее.
"В преддверии Нового года "Пусть говорят" возвращается в эфир с традиционными прогнозами. Целая серия специальных выпусков посвящена необычным людям. Что ожидает человечество в новом году и в ближайшее десятилетие? Спрашиваем у ведущих астрологов и нумерологов", – поделился ведущий Дмитрий Борисов в анонсе передачи.
Также зрители узнают о феномене Ванги и отрядах людей со сверхспособностями в СССР и США. Кроме того, они услышат комментарии слов Илона Маска о возможности встретиться с инопланетянами от ученых.
"Пусть говорят" – российское ток-шоу на Первом канале. С 2001 по 2017 год его вел Андрей Малахов. Затем его место занял Дмитрий Борисов.
Ранее стало
известно о выходе десятого сезона передачи "Голос. Дети". Она появится в эфире девятого декабря.