https://ria.ru/20221206/gaz-1836431733.html
Ценовая ловушка: американский газ для Европы оказался с сюрпризом
Ценовая ловушка: американский газ для Европы оказался с сюрпризом - РИА Новости, 06.12.2022
Ценовая ловушка: американский газ для Европы оказался с сюрпризом
В ЕС резко нарастили закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США — чтобы заместить российский. Однако это в итоге повышает стоимость электроэнергии. Да и... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:00
2022-12-06T08:00
2022-12-06T08:11
экономика
европа
сша
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
санкции в отношении россии
природный газ
спг
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС резко нарастили закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США — чтобы заместить российский. Однако это в итоге повышает стоимость электроэнергии. Да и стабильность поставок под вопросом. Потеряв львиную долю трубопроводного топлива из России, Европа опять стучится в почти закрытую дверь.Рекордные закупкиБиржевые котировки газа превысили 1200 долларов за тысячу кубометров. Так рынок отреагировал на приход холодов: в декабре запасы, созданные за счет рекордных поставок СПГ летом, придется активно расходовать.Вдобавок в ЕС резко сократили производство электроэнергии на ветряных установках. Это также привело к росту спотовых цен и отбору топлива из подземных хранилищ.Раньше трубопроводный газ из России был главным энергоресурсом в Европе. Из-за санкций поставки резко сократились, но эмбарго на газ никогда всерьез не рассматривали: дефицит слишком велик. Тем не менее альтернативных производителей искали, большие надежды возлагали на американцев.Импорт СПГ из США действительно увеличили. По данным S&P Global, за январь-октябрь 2022-го Европа (включая Великобританию и Турцию) получила из-за океана 64 миллиона кубометров. За весь прошлый год было вдвое меньше — около 30.Ключевые потребители американского СПГ — Франция, Испания, Нидерланды и Великобритания. К концу года экспорт из США может достичь 79 миллионов кубометров. В 2023-м обещают еще больше.Некуда увеличиватьОднако аналитики указывают на то, что при таком рвении ЕС рискует оказаться в ценовой ловушке своего сверхактивного поставщика: фактически Вашингтон получил возможность регулировать европейские цены на электричество."Маржа для американцев сейчас максимально привлекательная. Цены на газ в Европе рекордные, а на электроэнергию — практически напрямую зависят от них. Так, например, ранее мегаватт-час обходился в 10-30 евро, а теперь "новой нормой" считается 100-150", — отмечает Forbes.Такой вариант может стать приемлемым промежуточным решением для Европы, указывает Нильс Рекке, вице-президент SINTEF — крупнейшего научно-исследовательского института Норвегии. Тем не менее, предупреждает эксперт, гарантий никаких нет: резкое увеличение сланцевой добычи весьма сомнительно.Судя по всему, стабилизировать цены за счет американского газа не удастся. В середине ноября топливо в Европе опять резко подорожало — после известия о том, что из-за пожара встал один из крупнейших в США СПГ-заводов Freeport LNG. Клиентам сообщили, что, скорее всего, ноябрьские и декабрьские поставки отменят. Ко всему прочему это обостряет конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями.Опять к РоссииЕще год назад эксперты говорили: США, скорее всего, не смогут найти достаточно источников природного газа, чтобы "нейтрализовать энергетическое влияние России на Европу". А в сентябре сланцевики признали, что уже уперлись в потолок и не сумеют нарастить добычу для покрытия дефицита.Американцы увеличили поставки энергоресурсов только для того, чтобы воспользоваться высокими ценами в Европе, полагает исполнительный директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд."США не в состоянии добывать больше. Помощи не будет — ни с нефтью, ни с газом", — уверен глава инвестиционной Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.И Европа снова обратилась к проверенным поставщикам, не обращая внимания на геополитику. Взамен трубопроводного — скупает в России СПГ.По данным Росстата, производство СПГ за десять месяцев выросло на 10,6 процента — до 37,1 миллиарда кубометров. И в Европу ушла почти половина.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, сша, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), санкции в отношении россии, природный газ, спг
Экономика, Европа, США, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Санкции в отношении России, Природный газ, СПГ
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС резко нарастили закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США — чтобы заместить российский. Однако это в итоге повышает стоимость электроэнергии. Да и стабильность поставок под вопросом. Потеряв львиную долю трубопроводного топлива из России, Европа опять стучится в почти закрытую дверь.
Биржевые котировки газа превысили 1200 долларов за тысячу кубометров. Так рынок отреагировал на приход холодов: в декабре запасы, созданные за счет рекордных поставок СПГ летом, придется активно расходовать.
Вдобавок в ЕС резко сократили производство электроэнергии на ветряных установках. Это также привело к росту спотовых цен и отбору топлива из подземных хранилищ.
Аналитики констатируют: домохозяйства и предприятия на всем континенте продолжат страдать под гнетом заоблачных расходов на энергоносители. По некоторым прогнозам, электричество по итогам года может подорожать в 12-15 раз.
Раньше трубопроводный газ из России был главным энергоресурсом в Европе. Из-за санкций поставки резко сократились, но эмбарго на газ никогда всерьез не рассматривали: дефицит слишком велик. Тем не менее альтернативных производителей искали, большие надежды возлагали на американцев.
Импорт СПГ из США действительно увеличили. По данным S&P Global, за январь-октябрь 2022-го Европа (включая Великобританию и Турцию) получила из-за океана 64 миллиона кубометров. За весь прошлый год было вдвое меньше — около 30.
Ключевые потребители американского СПГ — Франция, Испания, Нидерланды и Великобритания. К концу года экспорт из США может достичь 79 миллионов кубометров. В 2023-м обещают еще больше.
Однако аналитики указывают на то, что при таком рвении ЕС рискует оказаться в ценовой ловушке своего сверхактивного поставщика: фактически Вашингтон получил возможность регулировать европейские цены на электричество.
"Маржа для американцев сейчас максимально привлекательная. Цены на газ в Европе рекордные, а на электроэнергию — практически напрямую зависят от них. Так, например, ранее мегаватт-час обходился в 10-30 евро, а теперь "новой нормой" считается 100-150", — отмечает Forbes.
Как подчеркивает издание, на фоне заполненных хранилищ и экономии энергии цены на газ снизились, но дальнейшие перспективы весьма туманные. Предложение СПГ ограниченно из-за нехватки производственных мощностей. К тому же он совсем недешев: расходы на энергоресурсы в этом году выросли в десять раз.
Такой вариант может стать приемлемым промежуточным решением для Европы, указывает Нильс Рекке, вице-президент SINTEF — крупнейшего научно-исследовательского института Норвегии. Тем не менее, предупреждает эксперт, гарантий никаких нет: резкое увеличение сланцевой добычи весьма сомнительно.
Судя по всему, стабилизировать цены за счет американского газа не удастся. В середине ноября топливо в Европе опять резко подорожало — после известия о том, что из-за пожара встал один из крупнейших в США СПГ-заводов Freeport LNG. Клиентам сообщили, что, скорее всего, ноябрьские и декабрьские поставки отменят. Ко всему прочему это обостряет конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями.
Еще год назад эксперты говорили: США, скорее всего, не смогут найти достаточно источников природного газа, чтобы "нейтрализовать энергетическое влияние России на Европу". А в сентябре сланцевики признали, что уже уперлись в потолок и не сумеют нарастить добычу для покрытия дефицита.
Американцы увеличили поставки энергоресурсов только для того, чтобы воспользоваться высокими ценами в Европе, полагает исполнительный директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд.
"США не в состоянии добывать больше. Помощи не будет — ни с нефтью, ни с газом", — уверен глава инвестиционной Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.
И Европа снова обратилась к проверенным поставщикам, не обращая внимания на геополитику. Взамен трубопроводного — скупает в России СПГ.
C января по октябрь в ЕС увеличили российский импорт на 42 процента по сравнению с прошлым годом — до 17,8 миллиарда кубометров, потратив рекордные 12,5 миллиарда евро — в пять раз больше, чем в 2021-м.
По данным Росстата, производство СПГ за десять месяцев выросло на 10,6 процента — до 37,1 миллиарда кубометров. И в Европу ушла почти половина.