https://ria.ru/20221206/gaz-1836431733.html

Ценовая ловушка: американский газ для Европы оказался с сюрпризом

Ценовая ловушка: американский газ для Европы оказался с сюрпризом - РИА Новости, 06.12.2022

Ценовая ловушка: американский газ для Европы оказался с сюрпризом

В ЕС резко нарастили закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США — чтобы заместить российский. Однако это в итоге повышает стоимость электроэнергии. Да и... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:00

2022-12-06T08:00

2022-12-06T08:11

экономика

европа

сша

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

санкции в отношении россии

природный газ

спг

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС резко нарастили закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США — чтобы заместить российский. Однако это в итоге повышает стоимость электроэнергии. Да и стабильность поставок под вопросом. Потеряв львиную долю трубопроводного топлива из России, Европа опять стучится в почти закрытую дверь.Рекордные закупкиБиржевые котировки газа превысили 1200 долларов за тысячу кубометров. Так рынок отреагировал на приход холодов: в декабре запасы, созданные за счет рекордных поставок СПГ летом, придется активно расходовать.Вдобавок в ЕС резко сократили производство электроэнергии на ветряных установках. Это также привело к росту спотовых цен и отбору топлива из подземных хранилищ.Раньше трубопроводный газ из России был главным энергоресурсом в Европе. Из-за санкций поставки резко сократились, но эмбарго на газ никогда всерьез не рассматривали: дефицит слишком велик. Тем не менее альтернативных производителей искали, большие надежды возлагали на американцев.Импорт СПГ из США действительно увеличили. По данным S&P Global, за январь-октябрь 2022-го Европа (включая Великобританию и Турцию) получила из-за океана 64 миллиона кубометров. За весь прошлый год было вдвое меньше — около 30.Ключевые потребители американского СПГ — Франция, Испания, Нидерланды и Великобритания. К концу года экспорт из США может достичь 79 миллионов кубометров. В 2023-м обещают еще больше.Некуда увеличиватьОднако аналитики указывают на то, что при таком рвении ЕС рискует оказаться в ценовой ловушке своего сверхактивного поставщика: фактически Вашингтон получил возможность регулировать европейские цены на электричество."Маржа для американцев сейчас максимально привлекательная. Цены на газ в Европе рекордные, а на электроэнергию — практически напрямую зависят от них. Так, например, ранее мегаватт-час обходился в 10-30 евро, а теперь "новой нормой" считается 100-150", — отмечает Forbes.Такой вариант может стать приемлемым промежуточным решением для Европы, указывает Нильс Рекке, вице-президент SINTEF — крупнейшего научно-исследовательского института Норвегии. Тем не менее, предупреждает эксперт, гарантий никаких нет: резкое увеличение сланцевой добычи весьма сомнительно.Судя по всему, стабилизировать цены за счет американского газа не удастся. В середине ноября топливо в Европе опять резко подорожало — после известия о том, что из-за пожара встал один из крупнейших в США СПГ-заводов Freeport LNG. Клиентам сообщили, что, скорее всего, ноябрьские и декабрьские поставки отменят. Ко всему прочему это обостряет конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями.Опять к РоссииЕще год назад эксперты говорили: США, скорее всего, не смогут найти достаточно источников природного газа, чтобы "нейтрализовать энергетическое влияние России на Европу". А в сентябре сланцевики признали, что уже уперлись в потолок и не сумеют нарастить добычу для покрытия дефицита.Американцы увеличили поставки энергоресурсов только для того, чтобы воспользоваться высокими ценами в Европе, полагает исполнительный директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд."США не в состоянии добывать больше. Помощи не будет — ни с нефтью, ни с газом", — уверен глава инвестиционной Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.И Европа снова обратилась к проверенным поставщикам, не обращая внимания на геополитику. Взамен трубопроводного — скупает в России СПГ.По данным Росстата, производство СПГ за десять месяцев выросло на 10,6 процента — до 37,1 миллиарда кубометров. И в Европу ушла почти половина.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

европа

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, сша, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), санкции в отношении россии, природный газ, спг