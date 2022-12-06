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ВСУ нанесли удары по центру Донецка, повреждены рынок, ТЦ и Дворец спорта - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836615009.html
ВСУ нанесли удары по центру Донецка, повреждены рынок, ТЦ и Дворец спорта
ВСУ нанесли удары по центру Донецка, повреждены рынок, ТЦ и Дворец спорта - РИА Новости, 06.12.2022
ВСУ нанесли удары по центру Донецка, повреждены рынок, ТЦ и Дворец спорта
ВСУ обстреляли центр Донецка, под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм, сообщили корреспондент РИА Новости и мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:20
2022-12-06T15:13
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. ВСУ обстреляли центр Донецка, под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм, сообщили корреспондент РИА Новости и мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Позже Кулемзин уточнил, что также зафиксирован прилет в здание Дворца спорта "Дружба".Кроме того, под обстрелом оказался православный храм в центре Донецка, пострадала женщина.Также повреждены жилые дома на улице 50 лет СССР, седьмой корпус ДонНТУ и Донецкий республиканский художественный музей.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град". Пострадали семь человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221206/sudya-1836600893.html
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Густой столб дыма в небе над городом: последствия обстрела Донецка
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донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
12:20 06.12.2022 (обновлено: 15:13 06.12.2022)
 
ВСУ нанесли удары по центру Донецка, повреждены рынок, ТЦ и Дворец спорта

Один из ударов украинских войск пришелся на рынок в центре Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. ВСУ обстреляли центр Донецка, под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм, сообщили корреспондент РИА Новости и мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

"Центр Донецка сейчас. Горит "Центавр Плаза", — написал глава города в своем Telegram-канале.

Город под ударом: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

Пожарные тушат загоревшуюся машину после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
1 из 10

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

Пожарные тушат возгорания после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
3 из 10

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
4 из 10

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрел попали автомобили.

Посеченный осколками автомобиль после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
5 из 10

Под обстрел попали автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

Возгорание после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
6 из 10

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают пожарные.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
7 из 10

На месте ЧП работают пожарные.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
8 из 10

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

Горящая машина после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
9 из 10

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Позже пожар ликвидировали.

Пожарный тушит возгорания после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
10 из 10

Позже пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Под обстрел попали автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

На месте ЧП работают пожарные.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Позже пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Позже Кулемзин уточнил, что также зафиксирован прилет в здание Дворца спорта "Дружба".
Кроме того, под обстрелом оказался православный храм в центре Донецка, пострадала женщина.
Также повреждены жилые дома на улице 50 лет СССР, седьмой корпус ДонНТУ и Донецкий республиканский художественный музей.
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град". Пострадали семь человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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