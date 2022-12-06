https://ria.ru/20221206/donetsk-1836615009.html

ВСУ нанесли удары по центру Донецка, повреждены рынок, ТЦ и Дворец спорта

ВСУ нанесли удары по центру Донецка, повреждены рынок, ТЦ и Дворец спорта - РИА Новости, 06.12.2022

ВСУ нанесли удары по центру Донецка, повреждены рынок, ТЦ и Дворец спорта

ВСУ обстреляли центр Донецка, под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм, сообщили корреспондент РИА Новости и мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:20

2022-12-06T12:20

2022-12-06T15:13

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. ВСУ обстреляли центр Донецка, под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм, сообщили корреспондент РИА Новости и мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Позже Кулемзин уточнил, что также зафиксирован прилет в здание Дворца спорта "Дружба".Кроме того, под обстрелом оказался православный храм в центре Донецка, пострадала женщина.Также повреждены жилые дома на улице 50 лет СССР, седьмой корпус ДонНТУ и Донецкий республиканский художественный музей.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град". Пострадали семь человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221206/sudya-1836600893.html

https://ria.ru/20221206/obstrel-1836616271.html

донецк

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Кирилл Волков

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Густой столб дыма в небе над городом: последствия обстрела Донецка Густой столб дыма в небе над городом: последствия обстрела Донецка 2022-12-06T12:20 true PT0M39S

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Кирилл Волков

донецк, вооруженные силы украины