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Джон Болтон заявил о готовности участвовать в выборах президента США - РИА Новости, 06.12.2022
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Джон Болтон заявил о готовности участвовать в выборах президента США
Джон Болтон заявил о готовности участвовать в выборах президента США - РИА Новости, 06.12.2022
Джон Болтон заявил о готовности участвовать в выборах президента США
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США для участия в выборах... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T02:30
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США для участия в выборах 2024 года. Об этом он написал на своей странице в Twitter."Если действующие кандидаты в президенты от республиканской партии не отрекутся от (Дональда) Трампа, я готов к участию в гонке", - написал он.Ранее Трамп, который уже подал заявку на участие в выборах 2024 года, написал в своей соцсети Truth Social, что "массовое мошенничество", якобы имевшее место на выборах 2020 года, "позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже те, которые содержатся в конституции".Комментируя заявление бывшего главы государства, Болтон отметил, что ставить вопрос о конституции, по его мнению, является "антиамериканским" понятием.Болтон работал советником Трампа по нацбезопасности в 2018-2019 годах.
https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836097435.html
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в мире, джон болтон, сша
В мире, Джон Болтон, США
02:30 06.12.2022
 
Джон Болтон заявил о готовности участвовать в выборах президента США

Экс-советник по нацбезопасности США Болтон готов участвовать в выборах президента

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЭкс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США для участия в выборах 2024 года. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Если действующие кандидаты в президенты от республиканской партии не отрекутся от (Дональда) Трампа, я готов к участию в гонке", - написал он.
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Ранее Трамп, который уже подал заявку на участие в выборах 2024 года, написал в своей соцсети Truth Social, что "массовое мошенничество", якобы имевшее место на выборах 2020 года, "позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже те, которые содержатся в конституции".
Комментируя заявление бывшего главы государства, Болтон отметил, что ставить вопрос о конституции, по его мнению, является "антиамериканским" понятием.
Болтон работал советником Трампа по нацбезопасности в 2018-2019 годах.
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В миреДжон БолтонСША
 
 
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