https://ria.ru/20221206/blinken-1836549713.html

США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, заявил Блинкен

США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, заявил Блинкен - РИА Новости, 06.12.2022

США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, заявил Блинкен

США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта с КНР, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T04:16

2022-12-06T04:16

2022-12-06T04:38

в мире

энтони блинкен

джо байден

нэнси пелоси

китай

сша

тайвань

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта с КНР, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы находимся в напряженном соперничестве. Мы не хотим, чтобы оно перешло в конфликт", - заявил Блинкен на конференции Wall Street Journal.Госсекретарь добавил, что США считают важным поиск путей кооперации с Китаем по общим вопросам.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221206/blinken-1836549564.html

https://ria.ru/20221206/bolton-1836547519.html

китай

сша

тайвань

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в мире, энтони блинкен, джо байден, нэнси пелоси, китай, сша, тайвань, большая двадцатка