04:16 06.12.2022 (обновлено: 04:38 06.12.2022)
США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, заявил Блинкен
Блинкен: США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта с КНР, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы находимся в напряженном соперничестве. Мы не хотим, чтобы оно перешло в конфликт", - заявил Блинкен на конференции Wall Street Journal.
Госсекретарь добавил, что США считают важным поиск путей кооперации с Китаем по общим вопросам.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.