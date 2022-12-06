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США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, заявил Блинкен - РИА Новости, 06.12.2022
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США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, заявил Блинкен
США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, заявил Блинкен - РИА Новости, 06.12.2022
США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, заявил Блинкен
США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта с КНР, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T04:16
2022-12-06T04:38
в мире
энтони блинкен
джо байден
нэнси пелоси
китай
сша
тайвань
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта с КНР, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы находимся в напряженном соперничестве. Мы не хотим, чтобы оно перешло в конфликт", - заявил Блинкен на конференции Wall Street Journal.Госсекретарь добавил, что США считают важным поиск путей кооперации с Китаем по общим вопросам.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221206/blinken-1836549564.html
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китай
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в мире, энтони блинкен, джо байден, нэнси пелоси, китай, сша, тайвань, большая двадцатка
В мире, Энтони Блинкен, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Китай, США, Тайвань, Большая двадцатка
04:16 06.12.2022 (обновлено: 04:38 06.12.2022)
 
США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, заявил Блинкен

Блинкен: США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта с КНР, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы находимся в напряженном соперничестве. Мы не хотим, чтобы оно перешло в конфликт", - заявил Блинкен на конференции Wall Street Journal.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине
Госсекретарь добавил, что США считают важным поиск путей кооперации с Китаем по общим вопросам.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреЭнтони БлинкенДжо БайденНэнси ПелосиКитайСШАТайваньБольшая двадцатка
 
 
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