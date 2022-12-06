https://ria.ru/20221206/bayden-1836806553.html
Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок
Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок - РИА Новости, 06.12.2022
Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок
Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок и, вероятнее всего, примет решение в начале 2023 года, заявила во вторник пресс-секретарь Белого РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:21
2022-12-06T21:21
2022-12-06T21:41
джо байден
в мире
карин жан-пьер
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779313977_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e0bb655a6972fafefd170811c31fd8b.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок и, вероятнее всего, примет решение в начале 2023 года, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.Жан-Пьер подчеркнула, что в настоящее время у нее нет дополнительной информации по этому вопросу.Ранее глава аппарата Белого дома Рон Клейн сообщил, что Байден, вероятно, объявит о намерении вновь побороться за пост главы государства вскоре после новогодних праздников.По его словам, поступающие от демократов по всей стране сигналы свидетельствуют о том, что многие сопартийцы Байдена готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих в 2024 году новых президентских выборах.
https://ria.ru/20221124/medosmotr-1834078897.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779317859_0:0:5738:4303_1920x0_80_0_0_02c2f2fa65ba8384b72bc930266f70d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, в мире, карин жан-пьер, сша
Джо Байден, В мире, Карин Жан-Пьер, США
21:21 06.12.2022 (обновлено: 21:41 06.12.2022)
Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок
Белый дом подтвердил, что Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок и, вероятнее всего, примет решение в начале 2023 года, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.
"Президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьей. Скорее всего, он примет решение в начале следующего года", - сообщила она.
Жан-Пьер подчеркнула, что в настоящее время у нее нет дополнительной информации по этому вопросу.
Ранее глава аппарата Белого дома Рон Клейн сообщил, что Байден, вероятно, объявит о намерении вновь побороться за пост главы государства вскоре после новогодних праздников.
По его словам, поступающие от демократов по всей стране сигналы свидетельствуют о том, что многие сопартийцы Байдена готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих в 2024 году новых президентских выборах.