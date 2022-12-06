https://ria.ru/20221206/bayden-1836806553.html

Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок

Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок - РИА Новости, 06.12.2022

Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок и, вероятнее всего, примет решение в начале 2023 года, заявила во вторник пресс-секретарь Белого РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T21:21

2022-12-06T21:21

2022-12-06T21:41

джо байден

в мире

карин жан-пьер

сша

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок и, вероятнее всего, примет решение в начале 2023 года, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.Жан-Пьер подчеркнула, что в настоящее время у нее нет дополнительной информации по этому вопросу.Ранее глава аппарата Белого дома Рон Клейн сообщил, что Байден, вероятно, объявит о намерении вновь побороться за пост главы государства вскоре после новогодних праздников.По его словам, поступающие от демократов по всей стране сигналы свидетельствуют о том, что многие сопартийцы Байдена готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих в 2024 году новых президентских выборах.

https://ria.ru/20221124/medosmotr-1834078897.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

джо байден, в мире, карин жан-пьер, сша