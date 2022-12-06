https://ria.ru/20221206/armiya-1836661663.html

Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии

Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии - РИА Новости, 06.12.2022

Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в производственных процессах по снабжению Вооруженных сил, напомнил о... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:12

2022-12-06T14:12

2022-12-06T14:22

михаил мишустин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833962141_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_76db3ca69676ecf5b585c96760c1a3de.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в производственных процессах по снабжению Вооруженных сил, напомнил о персональной ответственности."Координаторам рабочих групп вместе с руководителями промышленных предприятий нужно проанализировать итоги первого месяца в рамках нашего Совета, устранить оставшиеся технологические препятствия в производственных процессах", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению Вооруженных сил."Напомню, что сохраняется персональная ответственность как должностных лиц, так и кураторов в правительстве за каждое направление обеспечения специальной военной операции", - добавил он.

https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр