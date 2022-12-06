https://ria.ru/20221206/armiya-1836661663.html
Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии
Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии - РИА Новости, 06.12.2022
Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в производственных процессах по снабжению Вооруженных сил, напомнил о... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:12
2022-12-06T14:12
2022-12-06T14:22
михаил мишустин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833962141_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_76db3ca69676ecf5b585c96760c1a3de.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в производственных процессах по снабжению Вооруженных сил, напомнил о персональной ответственности."Координаторам рабочих групп вместе с руководителями промышленных предприятий нужно проанализировать итоги первого месяца в рамках нашего Совета, устранить оставшиеся технологические препятствия в производственных процессах", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению Вооруженных сил."Напомню, что сохраняется персональная ответственность как должностных лиц, так и кураторов в правительстве за каждое направление обеспечения специальной военной операции", - добавил он.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833962141_414:0:3143:2047_1920x0_80_0_0_2c56fce06a023dfe370221f2ddd741d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Михаил Мишустин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:12 06.12.2022 (обновлено: 14:22 06.12.2022)
Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии
Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении Вооруженных сил
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в производственных процессах по снабжению Вооруженных сил, напомнил о персональной ответственности.
"Координаторам рабочих групп вместе с руководителями промышленных предприятий нужно проанализировать итоги первого месяца в рамках нашего Совета, устранить оставшиеся технологические препятствия в производственных процессах", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.
"Напомню, что сохраняется персональная ответственность как должностных лиц, так и кураторов в правительстве за каждое направление обеспечения специальной военной операции", - добавил он.