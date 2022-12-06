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Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/armiya-1836661663.html
Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии
Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии - РИА Новости, 06.12.2022
Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в производственных процессах по снабжению Вооруженных сил, напомнил о... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:12
2022-12-06T14:22
михаил мишустин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в производственных процессах по снабжению Вооруженных сил, напомнил о персональной ответственности."Координаторам рабочих групп вместе с руководителями промышленных предприятий нужно проанализировать итоги первого месяца в рамках нашего Совета, устранить оставшиеся технологические препятствия в производственных процессах", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению Вооруженных сил."Напомню, что сохраняется персональная ответственность как должностных лиц, так и кураторов в правительстве за каждое направление обеспечения специальной военной операции", - добавил он.
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михаил мишустин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Михаил Мишустин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:12 06.12.2022 (обновлено: 14:22 06.12.2022)
 
Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии

Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении Вооруженных сил

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в производственных процессах по снабжению Вооруженных сил, напомнил о персональной ответственности.
"Координаторам рабочих групп вместе с руководителями промышленных предприятий нужно проанализировать итоги первого месяца в рамках нашего Совета, устранить оставшиеся технологические препятствия в производственных процессах", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.
"Напомню, что сохраняется персональная ответственность как должностных лиц, так и кураторов в правительстве за каждое направление обеспечения специальной военной операции", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинБезопасностьРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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