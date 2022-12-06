https://ria.ru/20221206/arest-1836598410.html

ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову

ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову - РИА Новости, 06.12.2022

ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову

Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:31

2022-12-06T11:31

2022-12-06T11:52

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ирина верещук

эмине джапарова

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны", - рассказал собеседник агентства.Они также объявлены в международный розыск, отметили в инстанции.Даты рассмотрения ходатайств пока не назначены.Им вменяется "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.Карточка Верещук уже появилась в базе розыска МВД РФ, следует из данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.Джапаровой в базе разыскиваемых нет.

https://ria.ru/20221130/yashin-1835289790.html

https://ria.ru/20221121/kherson-1833001017.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ирина верещук, эмине джапарова, происшествия, москва