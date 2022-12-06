https://ria.ru/20221206/arest-1836598410.html
ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову
ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову - РИА Новости, 06.12.2022
ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову
Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:31
2022-12-06T11:31
2022-12-06T11:52
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ирина верещук
эмине джапарова
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны", - рассказал собеседник агентства.Они также объявлены в международный розыск, отметили в инстанции.Даты рассмотрения ходатайств пока не назначены.Им вменяется "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.Карточка Верещук уже появилась в базе розыска МВД РФ, следует из данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.Джапаровой в базе разыскиваемых нет.
https://ria.ru/20221130/yashin-1835289790.html
https://ria.ru/20221121/kherson-1833001017.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ирина верещук, эмине джапарова, происшествия, москва
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ирина Верещук, Эмине Джапарова, Происшествия, Москва
11:31 06.12.2022 (обновлено: 11:52 06.12.2022)
ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову
ФСБ попросило Лефортовский суд заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны", - рассказал собеседник агентства.
Они также объявлены в международный розыск, отметили в инстанции.
Даты рассмотрения ходатайств пока не назначены.
Им вменяется "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.
Карточка Верещук уже появилась в базе розыска МВД РФ, следует из данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.
Джапаровой в базе разыскиваемых нет.