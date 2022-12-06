Рейтинг@Mail.ru
ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/arest-1836598410.html
ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову
ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову - РИА Новости, 06.12.2022
ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову
Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:31
2022-12-06T11:52
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ирина верещук
эмине джапарова
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны", - рассказал собеседник агентства.Они также объявлены в международный розыск, отметили в инстанции.Даты рассмотрения ходатайств пока не назначены.Им вменяется "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.Карточка Верещук уже появилась в базе розыска МВД РФ, следует из данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.Джапаровой в базе разыскиваемых нет.
https://ria.ru/20221130/yashin-1835289790.html
https://ria.ru/20221121/kherson-1833001017.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ирина верещук, эмине джапарова, происшествия, москва
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ирина Верещук, Эмине Джапарова, Происшествия, Москва
11:31 06.12.2022 (обновлено: 11:52 06.12.2022)
 
ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову

ФСБ попросило Лефортовский суд заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны", - рассказал собеседник агентства.
Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 14:44
Суд признал законным продление ареста Яшину* на полгода
Они также объявлены в международный розыск, отметили в инстанции.
Даты рассмотрения ходатайств пока не назначены.
Им вменяется "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.
Карточка Верещук уже появилась в базе розыска МВД РФ, следует из данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.
Джапаровой в базе разыскиваемых нет.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 10:08
В ГД назвали освобождение Херсона от украинской оккупации вопросом времени
 
РоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ирина ВерещукЭмине ДжапароваПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала