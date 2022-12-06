https://ria.ru/20221206/alkogol-1836549128.html

Эксперты сравнили вред горячих и обычных алкогольных напитков

Эксперты сравнили вред горячих и обычных алкогольных напитков - РИА Новости, 06.12.2022

Эксперты сравнили вред горячих и обычных алкогольных напитков

Горячие алкогольные напитки несут опасность для здоровья человека, так как опьянение наступает стремительно, а нагрузка на сердце и нервную систему вырастает в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T03:46

2022-12-06T03:46

2022-12-06T04:15

виталий холдин

тимур асанов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Горячие алкогольные напитки несут опасность для здоровья человека, так как опьянение наступает стремительно, а нагрузка на сердце и нервную систему вырастает в разы, что может привести к кровоизлиянию в мозг, инсульту и инфаркту, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.Психолог Инна Паустовская подчеркивает, что миф о "согревании" алкоголем на морозе очень опасен. Как она отметила, люди, приверженные чрезмерному употреблению алкоголя, зимой часто используют горячительные напитки именно как "легализованный повод" согреться."Очень часто люди действительно находят себе поводы и оправдания, особенно зависимые, в том числе и алкозависимые. Когда грустно, они говорят, что пьют для того, чтобы им легче было перенести какую-то сложную новость, какие-то трудные периоды – напиться и забыться", - уточнила она.Как алкоголь влияет на организм в холода?Как отметил главврач Московского областного клинического наркологического диспансера, главный нарколог минздрава Подмосковья Виталий Холдин, за последние годы осенью и зимой отмечается тенденция увеличения количества обращений в наркологические службы, а во время летнего периода, наоборот, количество обращений снижается, что связано с периодом отпусков.Он подчеркнул, что алкоголь вызывает расширение поверхностных сосудов, раскрываются поры, из-за чего организм начинает быстрее остывать, переохлаждаться. При этом, несмотря на холод, появляется желание снять одежду."Согласно статистике, большинство людей умерших от переохлаждения, в момент смерти находились в состоянии алкогольного опьянения. Мы рекомендуем для достижения согревающего эффекта, употребление горячего чая, шоколада, морса и других безалкогольных напитков", - уточнил Холдин.По словам врача-терапевта Видновской РКБ минздрава Подмосковья Тимура Асанова, после того, когда заканчивается ощущение прилива сил после употребления алкоголя, появляется сонливость и заторможенность движений, а мозг работает хуже. При этом на свежем воздухе воздействие спиртных напитков чувствуется намного меньше."Лучше всего на улице воздержаться от спиртного (на холоде - ред.)... Нужно соблюдать ряд правил: нужно двигаться как можно больше, в качестве закуски не стоит использовать сладкое или слишком жирную пищу, не стоит раздеваться, даже если появляется ощущение жара в теле", - советует врач.Опасность горячих алкогольных напитковКак отмечает главный нарколог минздрава Подмосковья, горячий алкоголь опасен для здоровья, так как он действует на организм быстро и токсично, также, по его словам, быстрее расширяются кровеносные сосуды, что происходит не в такой степени при употреблении обычного алкоголя."Алкогольное опьянение наступает стремительно. Нагрузка на печень, сердце и центральную нервную систему вырастает в разы. И это воздействие провоцирует серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, что и приводит к необратимым последствиям для организма, вплоть до кровоизлияния в головной мозг с развитием инсульта, а также инфаркта", - подчеркнул Холдин.

https://ria.ru/20221202/tabak-1835842695.html

https://ria.ru/20221205/issledovanie-1836296713.html

https://ria.ru/20221125/alkogol-1834291286.html

московская область (подмосковье)

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виталий холдин, тимур асанов, московская область (подмосковье)