https://ria.ru/20221206/albaniya-1836795972.html
Албания "вышла из ада" и будет стремиться в ЕС, заявил премьер
Албания "вышла из ада" и будет стремиться в ЕС, заявил премьер - РИА Новости, 06.12.2022
Албания "вышла из ада" и будет стремиться в ЕС, заявил премьер
Албания вышла из ада самоизоляции и будет стремиться ко вступлению в Евросоюз, даже если самого ЕС не станет, или она будет единственным его членом, заявил... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:11
2022-12-06T20:11
2022-12-06T20:11
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БЕЛГРАД, 6 дек - РИА Новости. Албания вышла из ада самоизоляции и будет стремиться ко вступлению в Евросоюз, даже если самого ЕС не станет, или она будет единственным его членом, заявил премьер Эди Рама.Лидеры стран региона и Евросоюза участвуют во вторник в саммите ЕС – Западные Балканы в Тиране. Албания впервые принимала такой крупный европейский форум, в завершении его глава правительства провел совместную пресс-конференцию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем."По последним данным соцопросов албанцы – самая проевропейская нация в Европе. Не потому, что мы наивные, а потому что мы вышли из самого настоящего ада. Не французского ада, который французы называют адом. А самого настоящего, с изоляцией и полной невозможностью связи с Европой", - сказал Рама."Одну вещь я знаю точно - мы, албанцы, будем верны Евросоюзу, даже если ЕС исчезнет. Мы продолжим бороться за членство. Даже если будем единственным его членом. Это неважно, мы должны двигаться вперед, это самое важное", - подчеркнул албанский премьер.Мишель добавил, что у ЕС "нет намерения переставать быть".Евросоюз и Албания открыли переговоры о присоединении страны к ЕС в июле после восьми лет ожидания, страна стала кандидатом в ЕС в 2014 году.Диктатор Энвер Ходжа возглавлял Албанию с 1945 года до своей смерти в 1985 году. При нем государство фактически проводило политику самоизоляции. В стране нарушались основные права человека, находилась под запретом религия. По данным историков, в годы диктатуры Ходжи были казнены около 2 тысяч человек. Почти 15 тысяч противников режима находились в тюрьмах и были освобождены только в 1991 году после закона об амнистии.
https://ria.ru/20221206/albaniya-1836727810.html
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в мире, эди рама, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, албания, тирана (город), европа, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Эди Рама, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Албания, Тирана (город), Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Албания "вышла из ада" и будет стремиться в ЕС, заявил премьер
Премьер Рама: Албания вышла из ада и будет стремиться в ЕС, даже если его не станет
БЕЛГРАД, 6 дек - РИА Новости. Албания вышла из ада самоизоляции и будет стремиться ко вступлению в Евросоюз, даже если самого ЕС не станет, или она будет единственным его членом, заявил премьер Эди Рама.
Лидеры стран региона и Евросоюза участвуют во вторник в саммите ЕС – Западные Балканы в Тиране
. Албания впервые принимала такой крупный европейский форум, в завершении его глава правительства провел совместную пресс-конференцию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
и главой Евросовета Шарлем Мишелем
.
"По последним данным соцопросов албанцы – самая проевропейская нация в Европе
. Не потому, что мы наивные, а потому что мы вышли из самого настоящего ада. Не французского ада, который французы называют адом. А самого настоящего, с изоляцией и полной невозможностью связи с Европой", - сказал Рама.
"Одну вещь я знаю точно - мы, албанцы, будем верны Евросоюзу, даже если ЕС исчезнет. Мы продолжим бороться за членство. Даже если будем единственным его членом. Это неважно, мы должны двигаться вперед, это самое важное", - подчеркнул албанский премьер.
Мишель добавил, что у ЕС "нет намерения переставать быть".
Евросоюз и Албания открыли переговоры о присоединении страны к ЕС в июле после восьми лет ожидания, страна стала кандидатом в ЕС в 2014 году.
Диктатор Энвер Ходжа возглавлял Албанию с 1945 года до своей смерти в 1985 году. При нем государство фактически проводило политику самоизоляции. В стране нарушались основные права человека, находилась под запретом религия. По данным историков, в годы диктатуры Ходжи были казнены около 2 тысяч человек. Почти 15 тысяч противников режима находились в тюрьмах и были освобождены только в 1991 году после закона об амнистии.