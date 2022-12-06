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Курский аэродром подвергся атаке беспилотника - РИА Новости, 06.12.2022
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Курский аэродром подвергся атаке беспилотника
Курский аэродром подвергся атаке беспилотника - РИА Новости, 06.12.2022
Курский аэродром подвергся атаке беспилотника
Беспилотник атаковал аэродром в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T07:53
2022-12-06T13:21
происшествия
роман старовойт
курская область
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ВОРОНЕЖ, 6 дек — РИА Новости. Беспилотник атаковал аэродром в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", — написал он.Аэропорт Курска не принимает и не отправляет гражданские самолеты с 24 февраля — там, как и еще в десяти аэропортах Юга и Центра России, действует режим ограничения полетов.Накануне украинские боевики пытались атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. По информации Минобороны, применялись беспилотники советского производства, но российская авиация с помощью ПВО сбила эти аппараты, летевшие на малой высоте. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.В военном ведомстве подчеркнули, что этой атакой киевский режим пытался сорвать боевую работу российской дальней авиации. Но это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.
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происшествия, роман старовойт, курская область
Происшествия, Роман Старовойт, Курская область
07:53 06.12.2022 (обновлено: 13:21 06.12.2022)
 
Курский аэродром подвергся атаке беспилотника

Губернатор Старовойт: нефтенакопитель около курского аэродрома загорелся после атаки БПЛА

© Фото : Адмиистрация Курской областиПожар в районе курского аэродрома. 6 декабря 2022
Пожар в районе курского аэродрома. 6 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Адмиистрация Курской области
Пожар в районе курского аэродрома. 6 декабря 2022
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 дек — РИА Новости. Беспилотник атаковал аэродром в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", — написал он.
Аэропорт Курска не принимает и не отправляет гражданские самолеты с 24 февраля — там, как и еще в десяти аэропортах Юга и Центра России, действует режим ограничения полетов.
Накануне украинские боевики пытались атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. По информации Минобороны, применялись беспилотники советского производства, но российская авиация с помощью ПВО сбила эти аппараты, летевшие на малой высоте. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
В военном ведомстве подчеркнули, что этой атакой киевский режим пытался сорвать боевую работу российской дальней авиации. Но это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.
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ПроисшествияРоман СтаровойтКурская область
 
 
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