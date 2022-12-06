07:53 06.12.2022 (обновлено: 13:21 06.12.2022)
Курский аэродром подвергся атаке беспилотника
Губернатор Старовойт: нефтенакопитель около курского аэродрома загорелся после атаки БПЛА
© Фото : Адмиистрация Курской областиПожар в районе курского аэродрома. 6 декабря 2022
© Фото : Адмиистрация Курской области
Пожар в районе курского аэродрома. 6 декабря 2022
ВОРОНЕЖ, 6 дек — РИА Новости. Беспилотник атаковал аэродром в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", — написал он.
Аэропорт Курска не принимает и не отправляет гражданские самолеты с 24 февраля — там, как и еще в десяти аэропортах Юга и Центра России, действует режим ограничения полетов.
Накануне украинские боевики пытались атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. По информации Минобороны, применялись беспилотники советского производства, но российская авиация с помощью ПВО сбила эти аппараты, летевшие на малой высоте. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
В военном ведомстве подчеркнули, что этой атакой киевский режим пытался сорвать боевую работу российской дальней авиации. Но это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.