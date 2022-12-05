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При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных - РИА Новости, 05.12.2022
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При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных
При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных - РИА Новости, 05.12.2022
При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных
Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на военном аэродроме, получили смертельные ранения от обломков сбитых украинских БПЛА, еще... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:51
2022-12-05T23:46
россия
вооруженные силы украины
рязанская область
саратовская область
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на военном аэродроме, получили смертельные ранения от обломков сбитых украинских БПЛА, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения, где им оказана необходимая медпомощь, сообщили в понедельник в Минобороны России.В ведомстве сообщили, что в понедельник утром киевский режим пытался вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Беспилотники были сбиты средствами ПВО, но от упавших обломков незначительные повреждения получили два самолета, а также пострадали российские военнослужащие.
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россия
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россия, вооруженные силы украины, рязанская область, саратовская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Рязанская область, Саратовская область
19:51 05.12.2022 (обновлено: 23:46 05.12.2022)
 
При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных

Минобороны: при атаке беспилотников ВСУ на аэродром трое российских военных погибли

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на военном аэродроме, получили смертельные ранения от обломков сбитых украинских БПЛА, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения, где им оказана необходимая медпомощь, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - заявили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что в понедельник утром киевский режим пытался вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Беспилотники были сбиты средствами ПВО, но от упавших обломков незначительные повреждения получили два самолета, а также пострадали российские военнослужащие.
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