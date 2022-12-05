https://ria.ru/20221205/vsu-1836512434.html

При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных

При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных - РИА Новости, 05.12.2022

При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных

Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на военном аэродроме, получили смертельные ранения от обломков сбитых украинских БПЛА, еще... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:51

2022-12-05T19:51

2022-12-05T23:46

россия

вооруженные силы украины

рязанская область

саратовская область

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на военном аэродроме, получили смертельные ранения от обломков сбитых украинских БПЛА, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения, где им оказана необходимая медпомощь, сообщили в понедельник в Минобороны России.В ведомстве сообщили, что в понедельник утром киевский режим пытался вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Беспилотники были сбиты средствами ПВО, но от упавших обломков незначительные повреждения получили два самолета, а также пострадали российские военнослужащие.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

рязанская область

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

россия, вооруженные силы украины, рязанская область, саратовская область