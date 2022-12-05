https://ria.ru/20221205/vsu-1836512434.html
При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных
При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных - РИА Новости, 05.12.2022
При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных
Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на военном аэродроме, получили смертельные ранения от обломков сбитых украинских БПЛА, еще... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:51
2022-12-05T19:51
2022-12-05T23:46
россия
вооруженные силы украины
рязанская область
саратовская область
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на военном аэродроме, получили смертельные ранения от обломков сбитых украинских БПЛА, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения, где им оказана необходимая медпомощь, сообщили в понедельник в Минобороны России.В ведомстве сообщили, что в понедельник утром киевский режим пытался вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Беспилотники были сбиты средствами ПВО, но от упавших обломков незначительные повреждения получили два самолета, а также пострадали российские военнослужащие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
рязанская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, рязанская область, саратовская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Рязанская область, Саратовская область
19:51 05.12.2022 (обновлено: 23:46 05.12.2022)
При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных
Минобороны: при атаке беспилотников ВСУ на аэродром трое российских военных погибли