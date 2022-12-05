08:00 05.12.2022 (обновлено: 08:30 05.12.2022)
"Начали жечь машины". Что творится в скандальном океанариуме в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПриморский океанариум на острове Русский во Владивостоке
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В Приморском океанариуме погибла редкая акула-зебра Альф. Следом — четыре ската. Сотрудники уверены, что это из-за проблем с оборудованием. Руководство все отрицает, хотя прежде по схожим причинам умирали и другие животные. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Нарушения в работе
Альф был первой акулой-зеброй, рожденной в России. Через несколько дней после его гибели океанариум лишился четырех скатов — двух леопардовых и двух кольчатых.
На возмущение в соцсетях руководство не отреагировало.
"Причина, я нисколько не сомневаюсь, в несоблюдении условий содержания, а также правил карантина", — уверен директор дельфинария Игорь Костычев.
Океанариум — филиал Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН (ННЦМБ ДВО РАН). Именно там, по словам Костычева, животные проходят карантин. Их обследуют, прежде чем отправить в главный аквариум к другим морским обитателям.
Сотрудники говорят о проблемах с системой жизнеобеспечения (СЖО). Воду набирают из моря. Потом ее нужно очистить. Именно СЖО отвечает за качество и нужную температуру.
"Это продолжается годами. Регулярно отправляют воду на анализ, но зачастую показатели не соответствуют нормам, — объясняет тренер Антон Орлов. — Рыбы и животные из-за скачков температуры ведут себя неадекватно, испытывают колоссальный стресс".
Руководство океанариума категорически отрицает "техногенные факторы". Обнародовали экспертное заключение академика РАН Андрея Адрианова: отклонений в гидротехнических параметрах не было. У рыб выявили бактерию Photobacterium damselae. Она и погубила акулу со скатами.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСотрудник Приморского океанариума во время кормления обитателей океанариума
Сотрудник Приморского океанариума во время кормления обитателей океанариума
"Постоянно мониторируемые гидрохимические характеристики не показывали каких-либо значимых отклонений, никакие опасные химические агенты не обнаружены. Попадание патогена извне исключено, поскольку бактерия Photobacterium damselae является тропическим и субтропическим видом и отсутствует в наших водах", — утверждает эксперт.
Остались вопросы
Микробиолог Татьяна Денисенко считает, что животных перед помещением в общий аквариум могли недостаточно проверить. Изъятые из природы особи бывают переносчиками микробов, болеют иногда бессимптомно. Нужны лабораторные анализы.
"Такие патогены способны долго находиться в организме. Активируются при каких-то внешних или внутренних воздействиях. Соответственно, снижается иммунитет, возникает вспышка инфекционного заболевания", — поясняет специалист.
Она также указывает, что представленная океанариумом экспертиза не приводит четких доказательств "отсутствия внешних факторов" гибели животных. Хотя надо учитывать изменение состава воды, переохлаждение, перегрев, загрязнение токсикантами или микроорганизмами, а также стресс.
"Нужно расследование — проверить все в нескольких лабораториях, изучить зоотехническую и ветеринарную документацию", — подчеркивает микробиолог.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЮная посетительница смотрит на байкальскую нерпу в Приморском океанариуме
Юная посетительница смотрит на байкальскую нерпу в Приморском океанариуме
Скандальный океанариум
Это не первый скандал вокруг Приморского океанариума. В 2016-м там погибли два моржа, белуха, три тихоокеанских белобоких дельфина и сивуч. В сентябре 2017-го белуха запуталась в снастях, занесенных в вольер на открытой воде. В октябре 2017-го умер дельфин: острое респираторное заболевание перешло в пневмонию.
Этим летом в Сети разошелся ролик с покалеченными морскими животными. На кадрах у белух — рвота, у дельфинов — порезы, у моржа — кровоточащий язык. Опубликовал это видео Игорь Костычев. Его поддержали только пятеро сотрудников. "Боятся потерять работу, предпочитают молчать, надеются, что мы справимся без поддержки. Причины разные", — разводит он руками.
© Фото предоставлено Игорем КостычевымМорские животные регулярно получают травмы
© Фото предоставлено Игорем Костычевым
Морские животные регулярно получают травмы
На активистов давили: по словам директора дельфинария, руководство океанариума пыталось обвинить его в саботаже. Но вмешалась природоохранная прокуратура, подтвердившая нарушения. В чашах с морскими животными отслаивалась гидроизоляция, и те получали раны. Ремонтируют до сих пор.
А в октябре стало известно о гибели дельфина Сэма. В океанариуме сообщили о проблемах с легкими. Костычев с коллегами этому не верят.
Давление на сотрудников
После летнего инцидента несогласных с руководством пытались отстранить от работы. "Пропуск мне восстановили. Однако в дельфинарий не пускают, — говорит тренер Антон Орлов. — Также урезали все стимулирующие выплаты, оставили голый оклад, а там копейки. Также выселяют из служебного жилья, за аренду которого, к слову, плачу сам".
У Игоря Костычева недавно сгорела машина. По предварительным данным — поджог. "Возбудили уголовное дело. Идет расследование, пока знаю лишь одно: корни растут из океанариума", — заявил он.
Летом персонал надеялся на перемены — выбрали нового директора в ННЦМБ ДВО РАН. "Многие отдали голоса за Игоря Долматова. Но до сих пор он фактически не исполняет обязанности. То есть руководство прежнее", — говорит Костычев. После долгих лет работы здесь он решил уволиться.
Тем не менее сотрудники дельфинария и зоозащитники не опускают руки. Они хотят, чтобы в скандальном океанариуме навели наконец порядок.