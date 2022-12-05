https://ria.ru/20221205/zhivotnye-1835908380.html

"Начали жечь машины". Что творится в скандальном океанариуме в Приморье

"Начали жечь машины". Что творится в скандальном океанариуме в Приморье - РИА Новости, 05.12.2022

"Начали жечь машины". Что творится в скандальном океанариуме в Приморье

В Приморском океанариуме погибла редкая акула-зебра Альф. Следом — четыре ската. Сотрудники уверены, что это из-за проблем с оборудованием. Руководство все... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:00

2022-12-05T08:00

2022-12-05T08:30

российская академия наук

приморский океанариум

общество

животные

океанариум

россия

море

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В Приморском океанариуме погибла редкая акула-зебра Альф. Следом — четыре ската. Сотрудники уверены, что это из-за проблем с оборудованием. Руководство все отрицает, хотя прежде по схожим причинам умирали и другие животные. РИА Новости разбиралось в ситуации.Нарушения в работеАльф был первой акулой-зеброй, рожденной в России. Через несколько дней после его гибели океанариум лишился четырех скатов — двух леопардовых и двух кольчатых.На возмущение в соцсетях руководство не отреагировало."Причина, я нисколько не сомневаюсь, в несоблюдении условий содержания, а также правил карантина", — уверен директор дельфинария Игорь Костычев.Океанариум — филиал Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН (ННЦМБ ДВО РАН). Именно там, по словам Костычева, животные проходят карантин. Их обследуют, прежде чем отправить в главный аквариум к другим морским обитателям.Сотрудники говорят о проблемах с системой жизнеобеспечения (СЖО). Воду набирают из моря. Потом ее нужно очистить. Именно СЖО отвечает за качество и нужную температуру.Руководство океанариума категорически отрицает "техногенные факторы". Обнародовали экспертное заключение академика РАН Андрея Адрианова: отклонений в гидротехнических параметрах не было. У рыб выявили бактерию Photobacterium damselae. Она и погубила акулу со скатами."Постоянно мониторируемые гидрохимические характеристики не показывали каких-либо значимых отклонений, никакие опасные химические агенты не обнаружены. Попадание патогена извне исключено, поскольку бактерия Photobacterium damselae является тропическим и субтропическим видом и отсутствует в наших водах", — утверждает эксперт.Остались вопросыМикробиолог Татьяна Денисенко считает, что животных перед помещением в общий аквариум могли недостаточно проверить. Изъятые из природы особи бывают переносчиками микробов, болеют иногда бессимптомно. Нужны лабораторные анализы.Она также указывает, что представленная океанариумом экспертиза не приводит четких доказательств "отсутствия внешних факторов" гибели животных. Хотя надо учитывать изменение состава воды, переохлаждение, перегрев, загрязнение токсикантами или микроорганизмами, а также стресс."Нужно расследование — проверить все в нескольких лабораториях, изучить зоотехническую и ветеринарную документацию", — подчеркивает микробиолог.Скандальный океанариумЭто не первый скандал вокруг Приморского океанариума. В 2016-м там погибли два моржа, белуха, три тихоокеанских белобоких дельфина и сивуч. В сентябре 2017-го белуха запуталась в снастях, занесенных в вольер на открытой воде. В октябре 2017-го умер дельфин: острое респираторное заболевание перешло в пневмонию.Этим летом в Сети разошелся ролик с покалеченными морскими животными. На кадрах у белух — рвота, у дельфинов — порезы, у моржа — кровоточащий язык. Опубликовал это видео Игорь Костычев. Его поддержали только пятеро сотрудников. "Боятся потерять работу, предпочитают молчать, надеются, что мы справимся без поддержки. Причины разные", — разводит он руками.На активистов давили: по словам директора дельфинария, руководство океанариума пыталось обвинить его в саботаже. Но вмешалась природоохранная прокуратура, подтвердившая нарушения. В чашах с морскими животными отслаивалась гидроизоляция, и те получали раны. Ремонтируют до сих пор.А в октябре стало известно о гибели дельфина Сэма. В океанариуме сообщили о проблемах с легкими. Костычев с коллегами этому не верят.Давление на сотрудниковПосле летнего инцидента несогласных с руководством пытались отстранить от работы. "Пропуск мне восстановили. Однако в дельфинарий не пускают, — говорит тренер Антон Орлов. — Также урезали все стимулирующие выплаты, оставили голый оклад, а там копейки. Также выселяют из служебного жилья, за аренду которого, к слову, плачу сам".У Игоря Костычева недавно сгорела машина. По предварительным данным — поджог. "Возбудили уголовное дело. Идет расследование, пока знаю лишь одно: корни растут из океанариума", — заявил он.Летом персонал надеялся на перемены — выбрали нового директора в ННЦМБ ДВО РАН. "Многие отдали голоса за Игоря Долматова. Но до сих пор он фактически не исполняет обязанности. То есть руководство прежнее", — говорит Костычев. После долгих лет работы здесь он решил уволиться.Тем не менее сотрудники дельфинария и зоозащитники не опускают руки. Они хотят, чтобы в скандальном океанариуме навели наконец порядок.

https://ria.ru/20220803/zhivotnye-1806723792.html

https://ria.ru/20221125/okeanarium-1834196891.html

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2022

Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

российская академия наук, приморский океанариум, общество, животные, океанариум, россия, море